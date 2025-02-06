В СИЗО отправили поджигателя почты и банка из Кунгура

В Кунгуре (Пермский край) местного жителя, задержанного за попытку поджога двух административных зданий, поместили в СИЗО на два месяца. Такое решение принял районный суд.
«В суде рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения Ивану Мясникову. Мужчину 1949 года рождения просили отправить под арест в СИЗО до 5 апреля. Судья Елена Панова согласился с этим мнением», — на делопроизводство ссылается Properm.
Накануне кунгуряк облил горючей жидкостью двери почтового отделения по улице Детской и поджег их. Затем этот же мужчина попытался поджечь двери Россельхозбанка. Оба противоправных деяния не удались, огонь сумели вовремя потушить.
В полиции возбудили уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. В ГУ МВД России по Пермскому краю отмечали, поджечь объекты местному жителю поручили за вознаграждение неизвестные люди, с которыми он общался в мессенджере. Ранее аферисты обманом вынудили мужчину перевести им 60 тысяч рублей.
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