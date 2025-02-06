В СИЗО отправили поджигателя почты и банка из Кунгура

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчину задержали вечером 4 февраля у здания Россельхозбанка по улице Карла Маркса в Кунгуре
Мужчину задержали вечером 4 февраля у здания Россельхозбанка по улице Карла Маркса в Кунгуре Фото:

В Кунгуре (Пермский край) местного жителя, задержанного за попытку поджога двух административных зданий, поместили в СИЗО на два месяца. Такое решение принял районный суд.

«В суде рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения Ивану Мясникову. Мужчину 1949 года рождения просили отправить под арест в СИЗО до 5 апреля. Судья Елена Панова согласился с этим мнением», — на делопроизводство ссылается Properm.

Накануне кунгуряк облил горючей жидкостью двери почтового отделения по улице Детской и поджег их. Затем этот же мужчина попытался поджечь двери Россельхозбанка. Оба противоправных деяния не удались, огонь сумели вовремя потушить.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. В ГУ МВД России по Пермскому краю отмечали, поджечь объекты местному жителю поручили за вознаграждение неизвестные люди, с которыми он общался в мессенджере. Ранее аферисты обманом вынудили мужчину перевести им 60 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кунгуре (Пермский край) местного жителя, задержанного за попытку поджога двух административных зданий, поместили в СИЗО на два месяца. Такое решение принял районный суд. «В суде рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения Ивану Мясникову. Мужчину 1949 года рождения просили отправить под арест в СИЗО до 5 апреля. Судья Елена Панова согласился с этим мнением», — на делопроизводство ссылается Properm. Накануне кунгуряк облил горючей жидкостью двери почтового отделения по улице Детской и поджег их. Затем этот же мужчина попытался поджечь двери Россельхозбанка. Оба противоправных деяния не удались, огонь сумели вовремя потушить. В полиции возбудили уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. В ГУ МВД России по Пермскому краю отмечали, поджечь объекты местному жителю поручили за вознаграждение неизвестные люди, с которыми он общался в мессенджере. Ранее аферисты обманом вынудили мужчину перевести им 60 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...