Найден кандидат на пост главы свердловского минфина

Кулаченко покинет пост до конца декабря, уверены инсайдеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кресло министра финансов Свердловской области может занять Владимир Поливьянов, который сейчас является заместителем главы ведомства, утверждают собеседники URA.RU в правительстве региона. Чиновник в 2020 году стал одним из наиболее близких соратников действующего министра Галины Кулаченко.

«Галина Максимовна будто готовила его для возможного назначения: они регулярно вместе участвовали в мероприятиях. Он не политик — и это проблема — но его компетенций может быть достаточно, чтобы взять на себя нагрузку министра», — утверждают собеседники.

Владимир Поливьянов в минфине курирует отделы прогнозирования и администрирования доходов, а также финансового анализа и мобилизации доходов бюджета. Он окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет и является кандидатом экономических наук. Чиновник не ответил на звонок URA.RU. Инсайдеры уточняют, что выбранную кандидатуру губернатору Евгению Куйвашеву предстоит согласовать с федеральным минфином.

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко напишет заявление об уходе с поста до конца года, сообщили два источника URA.RU. Сама министр не подтвердила и не опровергла эту информацию. Врио главы министра финансов Свердловской области, вероятно, станет первый замминистра Светлана Климук.