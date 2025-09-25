Национальный мессенджер MAX подвергся масштабной информационной атаке. Только с 11 июля 2025 года в интернете выявлено 27 фейков и более 95 тысяч их копий, общий охват которых составил порядка 228 миллионов просмотров. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак. Он добавил, что наиболее популярными являются два фейка, связанные с контролем мессенджера спецслужбами и принудительной его установкой.
«Масштаб вызовов, с которыми мы столкнулись, не просто достаточно большой с точки зрения охватов, он достаточно большой с точки зрения укрепления этих тезисов в головах у аудитории разного возраста», — подчеркнул глава «Диалога» на заседании Общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках Российского интернет-форума. Пресс-релиз с мероприятия имеется в распоряжении URA.RU. По словам Табака, в настоящее время в интернете активно распространяются два основных фейковых нарратива о мессенджере MAX. Они связаны с принудительной установкой приложения и тотальным контролем спецслужб за перепиской.
Табак отметил, что большинство пользователей воспринимают фейковую информацию о MAX как достоверную. По его словам, против мессенджера идет специальная кампания — с июля было выявлено 27 фейков, которые разлетелись на миллионы просмотров.
Один из наиболее популярных фейков связан с жителем Зеленограда, которого, по утверждению ряда источников, уволили с работы за отказ установить MAX. Однако расследование показало, что молодой человек попытался раскрутить свой telegram-канал, воспользовавшись фейковой историей. Причем он сам проживал за границей.
Второй нарратив, отметил Табак, связан с якобы «тотальным контролем спецслужб за мессенджером MAX. Причем его распространяют преимущественно оппозиционные каналы, подчеркнул глава „Диалога“.
Владимир Табак также рассказал, что стандартные опровержения уже не работают, поскольку деструктивные нарративы глубоко закрепились в сознании людей. Для координации борьбы с недостоверной информацией АНО «Диалог Регионы» проведет третий международный форум «Диалог о фейках» 29 октября в Москве. В мероприятии примут участие эксперты из более чем 80 стран, которые обсудят противодействие распространению фейков в различных сферах.
Мессенджер MAX был запущен компанией VK в марте 2025 года и с 1 сентября стал обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России. С момента запуска вокруг платформы регулярно распространяются фейки, зачастую размещаемые на коммерческой основе в крупных и оппозиционных telegram-каналах. Ранее расследования выявляли случаи постановочных историй и синхронных кампаний по дезинформации о MAX.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.