Большая утрата для бокса: что известно о скончавшейся чемпионке мира Ирине Синецкой

Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая

Скончалась трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Скончалась обладательница трех титулов чемпионки мира и пятикратная чемпионка Европы по боксу Ирина Синецкая. О ее кончине сообщили в пресс-службе Федерации бокса. Причина смерти пока не раскрывается. Кто такая Ирина Синецкая — в материале URA.RU. Биография Синецкая родилась в 1978 году в селе Кочубеевское Ставропольского края. Спортивную подготовку проходила в Ставропольской детско-юношеской школе единоборств под руководством тренера Виктора Веселова. В 2007 году окончила факультет физической культуры Ставропольского государственного университета. Спортивная карьера Причины смерти спортсменки пока неизвестны (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спортсменка дважды становилась победительницей чемпионатов мира в весовой категории до 67 килограмм. Кроме того, ей удалось четыре раза подряд завоевать титул чемпионки Европы в категории до 66 килограмм, начиная с первого проведения соревнований. В 2009 году Синецкая выиграла золотую медаль на европейском первенстве в категории до 75 килограмм, а в 2011 году стала серебряным призером в весовой категории свыше 81 килограмма. На национальном уровне Ирина Синецкая неоднократно становилась чемпионкой России; последняя золотая медаль на чемпионате страны была завоевана ею в 2014 году. С 2001 по 2012 год выступала в составе сборной России. Завершение спортивной карьеры состоялось в 2014 году. В 2003 году Синецкой было присвоено звание заслуженного мастера спорта. Смерть Ирина Синецкая скончалась 28 сентября на 47-м году жизни, сообщили в пресс-службе Федерации бокса России. Информация о причинах смерти спортсменки отсутствует. «Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны. Память о ней навсегда останется с нами», — говорится в официальном заявлении Федерации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

