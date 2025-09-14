Невролог поделился советом для бодрого пробуждения

Невролог Ирина Рагинене рассказала, как просыпаться бодрым: качество пробуждения напрямую связано с фазами сна, которые чередуются в течение ночи. Для того чтобы выспаться нужно проснуться находясь в быстрой фазе сна шестого цикла.
«Когда мы засыпаем, то из состояния бодрствования погружаемся в первую, вторую и третью фазу, потом, как по лесенке, поднимаемся вверх, но не пробуждаемся, а попадаем в стадию быстрого сна: она интересна тем, что в это время у нас максимально расслаблены все мышцы», — пояснила Ирина Рагинене для aif.ru. За ночь должно быть от пяти до шести циклов сна, каждый из которых длится по полтора часа и включает фазу медленного и быстрого сна.
Врач уточнила, что для полноценного отдыха важно не только спать достаточное количество часов, но и просыпаться в быструю фазу сна. Чтобы рассчитать оптимальное время для подъема, невролог рекомендует воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами.
Ранее специалисты отмечали, что если не удалось выспаться ночью, для повышения бодрости можно использовать естественный свет, сделать разминку или выпить кофе утром. Врачи советовали соблюдать гигиену сна, проветривать спальню и ограничивать использование гаджетов перед сном. При длительных проблемах со сном рекомендуется обратиться к врачу.
