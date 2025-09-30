Врач раскрыл, какую неочевидную угрозу таит в себе кофе

Несмотря на признанную бодрящую силу и приятный вкус, кофе скрывает в себе не только пользу, но и неочевидные риски для здоровья. Как правильно употреблять кофе и кому стоит быть особенно осторожным URA.RU рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.
«От употребления кофе лучше воздержаться людям при наличии аритмий и неконтролируемой гипертонической болезни», — рассказала Агаева. Кофеин способен повышать артериальное давление и учащать сердцебиение. Однако для большинства людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями умеренное потребление (2-3 чашки в день) не увеличивает риск осложнений и даже может оказывать небольшой защитный эффект.
Еще одна скрытая угроза кофе — его влияние на желудочно-кишечный тракт. Кофеин стимулирует выделение соляной кислоты, что может обострить гастрит или язвенную болезнь желудка. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни кофе также нежелателен, поскольку снижает тонус сфинктера пищевода и способствует появлению изжоги. Агаева советует употреблять кофе в первой половине дня и только после еды. Такой подход позволяет снизить риск нарушения сна и негативного воздействия на желудочно-кишечный тракт.
Врач настоятельно не рекомендует употреблять кофе с сахаром, сиропами или сливками. Такие добавки увеличивают калорийность напитка и способствуют развитию сахарного диабета, атеросклероза и избыточного веса. Еще одна неочевидная угроза — растворимый кофе с искусственными ароматизаторами, способными негативно влиять на печень и вызывать аллергические реакции.
Реакция на кофеин у каждого человека индивидуальна. Некоторые люди могут испытывать тревожность, бессонницу или учащенное сердцебиение даже после одной чашки. Для взрослого человека безопасной суточной нормой считается до 400 мг кофеина, что эквивалентно примерно четырем чашкам кофе. Для беременных женщин эта доза должна быть снижена до 200 мг (1–2 чашки). Превышение этих норм может привести к усилению тревожности, паническим атакам и даже диарее.
Несмотря на возможные риски, кофе обладает и доказанными полезными свойствами. Регулярное умеренное употребление напитка снижает риск развития цирроза печени и болезни Паркинсона. Антиоксиданты, содержащиеся в кофе, поддерживают здоровье клеток и замедляют процессы старения.
Среди множества разновидностей кофе врач выделяет натуральный заварной напиток, приготовленный из зерен арабики или робусты. Эти сорта богаты антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений. Дополнительную пользу приносит кофе с натуральными пряностями, такими как корица или имбирь: эти добавки улучшают кровообращение и способствуют снижению воспалительных процессов. Растворимый кофе без добавок также считается относительно безопасным, однако содержание полезных веществ в нем значительно ниже, чем в натуральном зерновом кофе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.