В части ДНР, подконтрольной Украине, пропал свет

Вадим Филашкин заявил, что свет пропал из-за повреждения инфрастуктуры
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В части ДНР, которая находится под контролем Украины, пропало электричество. Об этом заявил глава областной военной администрации Вадим Филашкин,
«Специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение», — заявил он в своем telegram-канале. При этом он не предоставил подробностей относительно характера и точного местоположения поврежденных объектов.
Согласно данным Минобороны, по состоянию на 30 августа, ВС РФ контролируют 79% ДНР. Более свежие данные еще не публиковались.
