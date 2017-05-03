Зачем первые лица Южного Урала сконструировали войну на выборах

22:12 03 мая 2017 0

Кандидаты Дубровского и Тефтелева столкнулись в Златоусте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выборы в третьем по величине городе Челябинской области, Златоусте, ломают все шаблоны муниципальной реформы. Как правило, в финал конкурса выходит один сильный кандидат, близкий к власти. Но в Златоусте, где выборы пройдут уже через две недели, таких двое. Одни делают ставку на действующего градоначальника Вячеслава Жилина. Другие считают, что кресло главы займет бывший первый вице-мэр Роман Болотов. Когда-то оба они работали вместе, были соратниками. Но теперь за их спинами, считают в Златоусте, стоят такие могущественные политические и административные силы как губернатор Борис Дубровский и его ближайший соратник, мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

По итогам первого заседания конкурсной комиссии по выборам Златоуста из пятерых кандидатов определились два фаворита — Вячеслав Жилин и начальник управления транспорта администрации Челябинска Роман Болотов.

Выборы в Златоусте — воспитательный момент для действующего мэра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До 2016 года Роман Болотов работал первым заместителем Вячеслав Жилина в мэрии Златоуста. Полтора года назад он, продав квартиру, перебрался в Челябинск. Работал замглавы Центрального района, а летом был назначен начальником управления транспорта администрации Челябинска.

«За выдвижением Романа Болотова стоит мэр Челябинска Евгений Тефтелев, — утверждает один из источников „URA.RU“. — Болотов никогда бы не проявил такой самостоятельности».

Тефтелев и Болотов знакомы еще с тех времен, когда мэр Челябинска был министром промышленности региона и областные власти спасали Златоустовский металлургический завод от очередного кризиса. Сейчас глава Челябинска не только соратник губернатора, но и по всем рейтингам один из самых влиятельных политиков региона. По итогам последнего рейтинга АПЭК на Южном Урале Евгений Тефтелев занял третье место, уступив только губернатору Борису Дубровскому и начальнику УФСБ по региону Юрию Никитину. Поэтому, как только подчиненный Тефтелева Болотов подал заявление, о начальнике транспортного управления Челябинска заговорили как о будущем главе Златоуста.

Роман Болотов (слева) нужен мэру Евгению Тефтелеву (справа) в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Но появилась информация, что губернатор Борис Дубровский остановил свой выбор на Жилине. Все ожидали, что Болотов сразу же отзовет свое заявление. Но этого до сих пор не произошло. Даже несмотря на то, что местный политсовет «ЕР» действующего мэра поддержал, получив одобрение президиума областного совета.

«Я спросил у Болотова, действительно ли он хочет побороться за кресло главы, — рассказал «URA.RU» Вячеслав Жилин. — И услышал «можно я не буду отвечать?».

Сам Роман Болотов никак не комментирует свое участие в выборах, на телефонные звонки не отвечает. Зато его непосредственный начальник, мэр Челябинска Евгений Тефтелев, категорически опроверг свою заинтересованность в происходящем в Златоусте.

«Болотов мне нужен в Челябинске, — заявил „URA.RU“ Тефтелев. — На нем завязано несколько проектов по развитию транспорта. Поэтому я не очень хотел бы, чтобы он становился мэром Златоуста».

«Мэр Вишневогорска Яков Гусев снялся с выборов главы Каслинского района за два дня до итогового заседания комиссии, — напомнил „URA.RU“ один из источников в правительстве области. — А Гусев считался одним из фаворитов и рассматривался областными властями как будущий глава района. Так что и Болотов может отозвать свое заявление едва ли не перед самыми выборами. Как только этого потребует губернатор».

По словам источника, интрига с участием Болотова необходима для того, чтобы «не расслаблялся Жилин», и в этом заинтересован сам губернатор.

К мэру Златоуста были вопросы, в том числе и со стороны областных властей. «Решение по главе принимает губернатор. Следует признать, что Жилин справляется, у него нет конфликта с собранием, что важно, — утверждает источник. — Но есть некий воспитательный момент со стороны Дубровского, чтобы главы не были столь самоуверенны в своих амбициях. И сам Жилин это понимает».

Публичная выволочка мэра Златоуста на заседании антикоррупционной комиссии тоже может считаться знаковой. После комиссии Жилин признал свои ошибки и пообещал немедленно начать работу над ними — сделать схему выделения участков более прозрачной, усилить контроль над подчиненными, чтобы избежать уголовных дел. Срок ему был дан до сессии 18 мая, на которой и будет избран мэр Златоуста.