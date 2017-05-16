В выходные в Екатеринбурге ждут румынского друга Путина

23:49 16 мая 2017 0

Мариус Визер (слева) возглавляет мировую федерацию дзюдо более десяти лет. Это фото зафиксировало, как вместе с президентом России Владимиром Путиным он смотрел финал соревнований на лондонской Олимпиаде kremlin.ru

Екатеринбург на этой неделе впервые в своей истории примет престижный международный турнир по дзюдо «Большой шлем», уступающий по своему значению лишь чемпионату мира и Олимпийским играм. Соревнования будут проходить 20 и 21 мая на главной арене Дворца игровых видов спорта. Для столицы Урала это не только возможность стать постоянной площадкой для любимого вида спорта президента России Владимира Путина, но и очередной тест на готовность к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Большой шлем» почти 20 лет проводился в Москве. В 2014 году столица России передала полномочия по проведению этих статусных соревнований Тюмени, а та, через три года, делегировала их Екатеринбургу. Уральская столица примет третий этап «Большого шлема», два уже состоялись в Париже и Баку, еще два пройдут в Абу-Даби и Токио.

Чемпионат мира по дзюдо уже был на Урале. Несколько лет назад — в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, получить турнир столь высокого ранга удалось во многом благодаря удачно проведенным Всероссийским соревнованиям по дзюдо в 2016 году на арене «Екатеринбург-ЭКСПО».

«Мы рады, что Екатеринбург — центр Уральского региона, примет „Большой шлем“ с участием элиты мирового дзюдо в постолимпийском году. Дзюдо в России любят и понимают, а Екатеринбург по праву считается одним из самых спортивных городов. Надеюсь, что участники и гости турнира останутся довольны качеством и организацией соревнований в России и получат прекрасные впечатления об этом гостеприимном городе», — рассказал URA.Ru президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов.

И это крайне важные слова не только для спортивного и административного истеблишмента, но и для всех активных горожан. Василий Анисимов — не просто известный и успешный бизнесмен. В 90-е годы он стоял у истоков создания российских алюминиевых холдингов, его родные жили в Екатеринбурге, и здесь же произошла трагедия, которая надолго вывела Анисимова из бизнеса.

То, что спустя десятилетия он находит добрые слова в адрес города, является примером идеи жизни несмотря на посылаемые испытания.

В беседе с корреспондентом агентства Анисимов также отметил, что благодаря такому турниру Екатеринбург и весь уральский регион станут узнаваемыми во всем мире. Во-первых, трансляция соревнований будет вестись на 80 стран. Во-вторых, в турнире примут участие представители 37 стран, в том числе — Франции, Японии, Германии, Бразилии. Всего более 300 участников.

Дзюдо — уже третий вид спорта, которому патронирует Игорь Алтушкин (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организация турнира ведется строго по регламенту Международной федерации дзюдо (IJF), некоторая вольность допускается лишь в развлекательной части и оформлении. Об этом URA.Ru рассказал координатор дирекции Международного турнира по дзюдо «Большой Шлем» Иван Манжаров.

«Все, что мы, как организаторы, можем привнести в этот турнир, — культурная составляющая. И мы будем подчеркивать уральский колорит. Это Сказы Бажова, Хозяйка Медной горы и наш талисман — ящерица Дзюдан. Культурную программу мы постараемся построить через призму Уральских гор, уральских сказов», — пояснил Манжаров.

Он также рассказал, что для обеспечения качественной телевизионной картинки и создания площадки, соответствующей всем правилам, будут преобразованы трибуны ДИВСа. Тысяча мест будет демонтирована для увеличения пространства на площадке, еще часть трибун займет сценическое и техническое оборудование. Таким образом, арена вместит три тысячи зрителей.

Вход на турнир будет осуществляться по бесплатным билетам, которые можно получить заранее в офисе Федерации дзюдо Свердловской области или в дни соревнований при входе в ДИВС. Организаторы «Большого шлема» надеются на аншлаг.

В Екатеринбург приедет элита мирового дзюдо — двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы и многократный чемпион Франции Тедди Ринер, бронзовый призер Олимпийских игр Сириль Маре (Франция), двукратный победитель «Большого шлема», чемпион Европы Александар Куколь (Сербия), чемпион мира 2014 года, победитель Гран-при 2017 и турнира «Большой шлем» 2016 в Баку Ганбатын Болдбаатар (Монголия), четырехкратный победитель международных турниров Даниэль Натя (Румыния) и другие мастера.

Символом соревнований в Екатеринбурге сделали ящерицу obltv.ru

Сборная России будет на этих соревнованиях самой многочисленной, в ее составе — 56 человек. Среди них — победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Хасан Халмурзаев (Республика Ингушетия) и бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, призер чемпионатов мира, многократная чемпионка Европы тюменская спортсменка Наталья Кузютина. Свердловскую область на турнире представят победитель молодежного первенства Европы, двукратный победитель мировых первенств Сахават Гаджиев, бронзовый призер того же европейского первенства и турнира серии Гран-при, участница командных соревнований чемпионата Европы 2017 Наталья Голомидова и Ольга Титова, которая в прошлом году на «Большом шлеме» в Тюмени заняла седьмое место.

По мнению экспертов, участие в одном турнире титулованных спортсменов вместе с перспективной молодежью пойдет на пользу всем участникам соревнований. Также проведение «Большого шлема» должно выполнить ряд социальных и имиджевых функций.

«Домашний этап престижных соревнований с солидным призовым фондом — возможность проверить силы и опытных атлетов, и молодежи, осваивающейся во взрослой команде. Проведение „Большого шлема“ в Екатеринбурге не только принесет региону рост массовости в дзюдо, привлечет к занятиям спортом детей, но и закрепит за Свердловской областью статус спортивного региона. Кроме того, даст местным организаторам опыт в проведении больших международных соревнований. Мы постарались сделать все возможное, чтобы эти соревнования прошли зрелищно и максимально комфортно для участников», — сказал Василий Анисимов.

От того, насколько удачно пройдет турнир в Екатеринбурге будет зависеть дальнейшая судьба российского этапа «Большого шлема».

«В следующем году мы точно не сможем принимать „Большой шлем“, так как у нас будет Чемпионат мира по футболу. В дальнейшем, думаю, мы можем претендовать на этот турнир по дзюдо. Смотря, как проведем его в этом году. В целом, к региону хорошее отношение по качеству организации и проведения международных соревнований», — пояснил Леонид Рапопорт.

Насколько качественно удалось «местным организаторам» сделать «Большой шлем» в Екатеринбурге президент Федерации дзюдо России сможет убедиться лично. Василий Анисимов приедет на турнир и примет участие в официальных мероприятиях. Компанию ему составят представители власти Свердловской области и соседних регионов. Не исключено, что соревнования посетит глава Русской медной компании Игорь Алтушкин, который сам увлекается боевыми искусствами и поддерживает дзюдо.

Организаторы турнира готовятся и к приему главного гостя — президента Международной федерации дзюдо (IJF), одного из самых влиятельных людей в мире спорта Мариуса Визера.

Он называет своим другом российского президента Владимира Путина, который также является мастером спорта по дзюдо. Визер сделал Путина почетным президентом Европейского союза дзюдо и IJF. Если на «Большой шлем» в Екатеринбург приедет Мариус Визер, то организаторы не исключают и появление представителей от руководства России.

Суббота, 20 Мая

Женщины: -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг

Мужчины: -60 кг, -66 кг, -73 кг

10:00 Предварительные

16:30 Церемония открытия

17:00 Финалы

Воскресенье, 21 Мая

Женщины: -70 кг, -78 кг, +78 кг

Мужчины: -81 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг

10:00 Предварительные

17:00 Финалы