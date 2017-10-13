Меценаты доставили в Екатеринбург шедевр из Эрмитажа

17:35 13 октября 2017 0

В 1918 году картина оказалась в Эрмитаже и долгое время была неизвестна специалистам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбург стараниями уральских меценатов привезли уникальный портрет императрицы Марии Федоровны (1847-1928) художника Ивана Крамского, хранящийся в Эрмитаже. Полотно, которое почти 90 лет пробыло в забвении, покажут в рамках проекта «Выставка одного шедевра», который станет ключевым событием Дней Эрмитажа в Екатеринбурге.

Искусствоведы рассказывают о мистических совпадениях, связанных с шедевром. Иван Крамской (1837-1887) был одним из крупнейших портретистов России, и именно ему был заказан парадный портрет Марии Федоровны в 1881 году, когда она взошла на престол.

В Екатеринбурге провели пресс-конференцию в преддверии Дней Эрмитажа, где объяснили ценность экспоната Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«До революции портрет находился в Аничковом дворце в Петербурге, в 1918 году картина оказалась в Эрмитаже и долгое время была неизвестна специалистам. В 2004 году после реставрации она впервые демонстрировалась на выставке», — отметили в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Главный хранитель петербургского Эрмитажа Светлана Адаскина на пресс-конференции отметила, что эта картина поднимает сразу несколько пластов российской истории: «Это произведение очень разноплановое. Можно поговорить об очень разных вещах. И про императорскую семью, которая нашла свое последнее пристанище в Екатеринбурге, и Октябрьскую революцию, и Великую Отечественную войну. Если вспомнить биографию самой Марии Федоровны, то она покинула Россию на крейсере „Мальборо“ [в 1919 году], который отплывал от Крыма. А Крым сейчас — это очень важная тема для страны».

Картину впервые показали публике в екатеринбургском музее 13 октября — в этот же день императрица приняла православие (1866 год) и в этот же день скончалась (1928 год).

Свердловский «Фонд Святой Екатерины» оплатил доставку портрета на Урал Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбург шедевр доставили на средства свердловского «Фонда Святой Екатерины». Объединение создали крупнейшие свердловские бизнесмены (среди учредителей РМК, УГМК, «Сималенд», «Синара» и другие компании). Организация уже спонсировала появление в Екатеринбурге пасхального яйца Фаберже и других бесценных сокровищ императорского дома.

«Мы не могли пройти мимо такого события, как Дни Эрмитажа. Наш фонд оплатил транспортировку и страховку портрета Марии Федоровны. К сожалению, не все наши горожане в курсе, какую роль сыграл город в сохранении коллекции Эрмитажа. Я предлагаю вместе восполнить этот пробел», — сказал директор Фонда Александр Андреев. Он имел в виду тот факт, что в годы Великой Отечественной войны Свердловск «приютил» коллекцию картин из Эрмитажа.

Выставка одного шедевра будет проходить в музее с 14 октября 2017 года по 21 января 2018 года. Директор ЕМИИ Никита Корытин заметил, что это очень удобный и важный формат для посетителей:

«Выставка одного предмета — это как увеличительное стекло, когда мы можем остановиться, рассмотреть материал и более глубоко его переварить».