Из жизни губернатора Куйвашева пропал важный элемент

20:32 26 декабря 2017 1

2016-й год завершился пресс-конференцией губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2017 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжил ломать аппаратные устои свердловской власти. Впервые за 22 года существования свердловского губернаторства глава региона не подводит никаких итогов, не дает интервью, не встречается с региональной прессой — итоговая пресс-конференция губернатора перенесена на начало 2018-го.

«Джентльменский набор» высшего должностного лица сложился у свердловской власти за 14 лет губернаторства Эдуарда Росселя. Пресс-конференции устраивались ежемесячно, но последняя в конце года была особенно длинной и обстоятельной — иногда вопросы к Росселю заканчивались, а он давал понять, что готов отвечать дальше.

Эдуард Россель хотел и выговориться, и озвучить всю ту непростую работу, которая делалась в течение года Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Потребность Эдуарда Эргартовича общаться сохранилась в нем и сейчас. В конце года он всегда хотел высказаться и тем самым выплеснуть все накопившееся: радость и тяжесть всех эмоций одновременно. А их у него было много. И тогда было, и сейчас. И он ведь всегда откровенен, даже в годы губернаторства отвечал на все неприятные вопросы и иногда даже лишнего мог сказать, что было не остановить. Просто такой склад у человека, хотел рассказать и тем самым отдать всем», — вспомнила проработавшая с Росселем 15 лет бывший пресс-секретарь губернатора Наталья Пономарева.

Наблюдатели отметили, что после избрания глава региона действительно стал более закрытым, чем раньше. Отчасти это связали с уходом его пресс-секретаря — Мария Картуз возглавила уральский филиал ТАСС. С тех пор Евгений Куйвашев для широкой общественности существует в основном в релизах и Instagram, который ведет его помощник.

Между тем отчет губернатора был важным элементом не только в его жизни, но и для всей команды — правительства. Подчеркивая это, свердловский премьер с 1996 по 2007 год Алексей Воробьев, впрочем, уверен, что Евгений Куйвашев осознает важность традиционного инструмента взаимодействия с обществом.

«Россель применял эту форму работы потому, что ему нужна была общественная поддержка. Это было важно для общего дела, для мобилизации ресурсов и решения задач. Но каждый глава региона выбирает свою форму работы. Евгений Владимирович, вот, выступал перед Заксобранием не так давно. Год для власти завершится только в январе — тогда и будет время подводить итоги, поэтому в переносе пресс-конференции никаких противоречий я не вижу.

Губернатор — политический руководитель, он опирался и опирается на народ, нуждается в связи с ним, в том, чтобы быть услышанным и ему всегда будет важно получить обратную связь. Это определено самой жизнью».

Не видит ничего страшного в переносе и глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин. «Последние годы Екатеринбург и Свердловская область — в центре международных событий. Федеральные министры ездят чуть ли не каждый день. Безусловно, это требует частого отвлечения губернатора и увеличивает объем его работы. Учитывая эти моменты, считаю, что большого резона культивировать бюрократическую традицию нет. Тем более, если у чиновников есть желание подготовить отчет губернатора так, чтобы он был более содержательным и менее дежурным. Придут после каникул с очищенным сознанием, перезагруженные и все нам расскажут, а мы от этого только выиграем», — уверен эксперт.

Итоговая пресс-конференция — это и своеобразное поощрение всей команды, которая с этого момента может быть уверена, что работает не в пустоту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политолог Сергей Мошкин напоминает, что традиция подводить итоги в срок — не только свердловская, а потому отказываться от нее — несколько опрометчиво. «Отказ от традиции можно, конечно, объяснить крайней загруженностью, — предположил эксперт. Но вот 100 дней прошло с момента избрания губернатора (19 декабря) — никто ведь ни словом не обмолвился. Тут и журналисты определенную традицию сломали, и сами власти вспоминать об этом не стали. А все почему? К общественности ведь с подведением итогов охотно выходят, когда есть чем похвастаться, а пока все, чем можно похвастать — из прошлого года — я имею в виду — чемпионат и Экспо».

Политконсультант и автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов не только удивлен, но и несколько заинтригован поведением свердловской власти. «Если это действительно так, то это немного странно. Может итогов нет, а может не зависит более от общественного мнения. А может избраны новые формы коммуникации с обществом, о которых вы еще не знаете».

Последнюю версию, между тем, частично подтвердил директор департамента информполитики Свердловской области Александр Иванов. «Изменения традиции не только в этом [переносе даты пресс-конференции]. Не исключаю, что изменения коснутся места и формата проведения», — уточнил чиновник.