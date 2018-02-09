Как адепты секты саентологов забирают себе новостройки

19:32 09 февраля 2018 6

Жить в новых домах небезопасно. За жильцами могут прийти сектанты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители новостройки на улице Рассветной, 8/1 заподозрили, что представители управляющей компании «Лига ЖКХ» пытаются переманить дом под свое управлении при помощи техник НЛП и гипноза.

В редакцию «URA.RU» пришло письмо от жительницы новостройки Натальи Дружининой. Женщина утверждает, что несмотря на то, что у дома уже есть своя УК, представители «Лиги» пытаются спровоцировать жителей на смену управляющей компании и повышение тарифа на содержание жилья, инициируют для этого соответствующее общее собрание. Председатель и активисты дома при этом, по словам женщины, будто загипнотизированы: агитируют за переход под управление «Лиги», хотя за содержание жилья она берет больше 30 рублей с метра (сейчас жители платят 26 рублей).

«Нам предлагают собраться 15 февраля в банкетном зале кафе „Жарден“ и в ходе общего собрания провести очное голосование за смену УК и изменение, то есть повышение тарифа на содержание жилья. Я поинтересовалась, „Лига ЖКХ“ берет больше 30 рублей с метра, а мы сейчас платим 26. Никто, как вы понимаете, в своем уме повышать тариф не захочет, думаю, для этого людей и загоняют в незнакомое замкнутое пространство. В таких условиях удобнее управлять толпой, зомбировать аудиторию. Очень похоже, что самая инновационная компания пользуется услугами гипнологов или специалистов по НЛП», — рассказала «URA.RU» жительница дома Ирина, психолог по образованию.

Опасения жителей подкрепляет статья протоиерея, руководителя Миссионерского и Катехизаторского отделов Екатеринбургской епархии Владимира Зайцева на портале «К истине». В материале священник утверждает, что вся семья главы «Лиги ЖКХ» Ильи Сотонина имеет отношение к секте сайентологов. Владимир и Наталья Сотонины, Надежда и Олег Молоковы (приходятся управляющему родными дядями и тетями), по заявлению представителя церкви, являлись или являются учредителями компаний, занимающихся распространением учения Рона Хаббарда. Как отмечали в своих публикациях «Московский комсомолец», издание «Новый день» и православный портал «Проповедник», Институт Управления и Права имени Л. Рона Хаббарда, Уральский Центр распространения дианетики и сайентологии и школа «Студема» (в ней учредителями значатся все четверо) — это фактически опасные тоталитарные секты, которые вербует членов с помощью НЛП и гипноза.

Как рассказали в беседе с «URA.RU» местные жители, они не хотят, чтобы их дом повторил судьбу новостройки по адресу Мичурина, 132, которая была вынуждена расстаться с «Лигой ЖКХ» со скандалом.

По словам председателя дома на Мичурина Ольги Мурашко, объект «Лига» получила в управление за счет шантажа (людям не выдавали ключи, если они не подпишут договор с УК) и за два года не сделала ничего, кроме внедрения дешевых «инноваций» в виде ящиков для ненужных газет. В результате многоэтажка находится в таком состоянии, будто ее возраст порядка 10 лет.

«Когда мы говорили о том, что не мыт паркинг, что плитка лопнула и что вода течет, которую они не отключили, ниагарским водопадом в местах общего пользования с 9 на 1 этаж кипяток, — не было никакой реакции, — сообщила Ольга Мурашко. — Кроме того, УК никак не способствовала устранению застройщиком недостатков, на которые жаловались жильцы, и отказывалась предоставлять документы о расходовании средств с расчетного счета дома. После этого люди решили создать ТСН. Уходя, представители «Лиги» вывезли из дома все, начиная с оборудования, оставленного застройщиком и заканчивая метелками, купленными за счет жильцов.

Не исключено, что семья Сотониных может использовать методы психологического воздействия, разработанные деструктивной сектой, для решения своих сугубо личных финансовых проблем. На сегодняшний день, согласно базе службы судебных приставов (выписки имеются в распоряжении «URA.RU»), только в отношении отца Ильи Сотонина — Сергея Сотонина возбуждено исполнительных производств на общую сумму более 253 млн рублей. На матери главы «Лиги ЖКХ» висит долг в размере, превышающем 10,6 млн рублей.

В самой «Лиге ЖКХ» по городскому телефону «URA.RU» сообщили, что жители дома по адресу Рассветная 8/1 самостоятельно приняли решение перейти под контроль «Лиги ЖКХ». «Их никто не принуждал», — ответили на вопрос агентства по телефону.