Речники «матрешки» готовят акцию протеста на день выборов

23:06 05 марта 2018 0

Внутри совместного предприятия Тюмени, Ямала и Югры — конфликт. Сотрудники восстали против руководителя. А решить проблему просят губернаторов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Коллектив АО «Северречфлот» (судоходная компания, принадлежит правительствам ХМАО, ЯНАО и Тюменской области) поднял бунт против руководства. Речники направили в адрес губернаторов Натальи Комаровой и Дмитрия Кобылкина письмо, в котором заявили о кумовстве, процветающем (по их данным) на предприятии. Сотрудники приводят поименный список лиц, якобы находящихся в родстве, либо дружественных отношениях с генеральным директором компании Сергеем Шептуном.

Копия письма на имя губернаторов ХМАО и ЯНАО

По данным из имеющегося в распоряжении «URA.RU» обращения, руководитель «Северречфлота» устроил на работу 14 приближенных. Авторы обращения называют среди них Михаила и Марию Продан, Владимира и Евгению Соломатиных, Елену Плюснину, Олега и Юлию Макшанцевых, Александра Подзина, Олега Мухаметшина, Юлию Калинину, Веру, Аллу и Николая Лукьяновых, Василия Волкова. Все вышеперечисленные по информации из письма приходятся Сергею Шептуну племянниками, сыновьями, дочерями, супругами, кумовьями, зятьями, друзьями и просто знакомыми.

«Все эти люди приходя на предприятие не имели ни профильного образования, ни опыта работы в сфере речного транспорта, но зато получили высокие зарплаты, и их обеспечили либо жильем, либо компенсациями на жилье и льготными условиями проживания. Ориентировочная сумма компенсаций на всех этих ненужных родственников и друзей — около 6 миллионов рублей в год», — пишут губернаторам авторы обращения.

Речники утверждают, что для трудоустройства родственников и знакомых руководство «Северречфлота» провело серию сокращений. Опытные сотрудники вынуждены были уйти.

«Все чаще звучат предложения выйти на митинг в день голосования, чтобы нас услышали», — пишут сотрудники предприятия.

Авторы письма губернатором утверждают: Сергей Шептут (на фото) устраивает на работу своих родственников и друзей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Как сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей ХМАО, письмо, в котором говорится о положении дел в «Северречфлоте», действительно поступило в правительство. Однако, в нем не указано авторство, нет контактов для обратной связи. «Несмотря на анонимность обращения, оно принято в работу. Если по итогам рассмотрения, факты, изложенные в письме, подтвердятся, то им будет дана правовая оценка, в отношении допустивших кризисную ситуацию будут приняты соответствующие управленческие решения», — отмечает в разговоре с агентством замглавы ведомства Галина Липатова. В правительстве ЯНАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Выяснить позицию руководства «Северречфлота» на момент подготовки материала не удалось — в приемной директора предприятия не отвечают на звонки журналистов.

Сергей Шептун был назначен на должность генерального директора «Северречфлота» в марте 2015 года. Его креатуру предложила ямальская сторона. По неофициальным данным, назначение готовило окружение Александра Кима, занимавшего на тот момент пост первого замгубернатора Югры. Ранее Шептун возглавлял ООО «Ямалгеофлот». Предприятие осенью 2012 года оказалось в центре скандала после затопления на реке Таз близ села Красноселькуп баржи с автомобилями на общую сумму 25 млн рублей. По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело. Сергей Шептун был оштрафован на 1,5 тыс. рублей — за доступ к управлению судном неквалифицированного лица.

Влияние ямальского лобби на госпредприятиях Югры объясняют заслугой Александра Кима (слева) Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

По неофициальным данным, сегодняшняя ситуация в «Северречфлоте» сложилась в результате столкновения интересов учредителей. Власти ХМАО заинтересованы в отстранении действующего топ-менеджмента, проводящего сомнительную кадровую политику. Нынешнему руководителю компании уже ищут замену из числа югорских управленцев.

«Северречфлот» — судоходное предприятие, осуществляющее пассажирские, паромные и грузовые перевозки по водным артериям «тюменской матрешки». Власти трех регионов считают предприятие стратегически важным, так как оно позволяет осуществлять коммуникацию в период сезонной навигации. Один из самых длинных пассажирских маршрутов компании начинается в поселке Каргасок Омской области и тянется до ямальского Салехарда.