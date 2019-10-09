Люди Путина дали сигнал о политическом будущем губернатора ХМАО

На всероссийский форум национального единства в Югру приехали вип-гости Фото: департамент общественных и внешних связей ХМАО

Кремль на фоне слухов об отставке губернатора Югры Натальи Комаровой дал сигнал о ее дееспособности. Так политический истеблишмент истолковал результаты двух дней работы в Ханты-Мансийске Всероссийского форума национального единства, передает корреспондент «URA.RU».

Масштабное мероприятия проходило под патронатом федерального агентства по делам национальностей. В окружную столицу для участия в нем прибыл глава ФАДН Игорь Баринов. А вообще на форуме собралось порядка 900 экспертов из 41 российского региона. Они должны были обсудить лучшие практики, существующие в стране. И Югра по многим позициям оказалась в роли первой скрипки.

Заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов доволен результатами соцопросов по Югре Фото: департамент общественных и внешних связей ХМАО

Важную оценку положения дел с межнациональными отношениями в Югре дал заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. «Социологические исследования, наши специальные замеры показывают, что жители округа в списке проблем состояние межнационального согласия ставят на 10-15 место. Значит, эта проблема уже перестала волновать, люди оценивают ситуацию стабильно и не видят угроз. Это результат большой работы губернатора Натальи Комаровой, её команды, тех людей, которые занимаются межнациональными отношениями», — заявил Магомедов.

Положительная характеристика, прозвучавшая из уст чиновника из администрации президента, демонстрирует отношение Москвы и к усилиям, которые прикладывает губернатор. В этом уверен глава агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. Поскольку уровень напряженности при общении людей разных национальностей является одним из ключевых показателей KPI российских губернаторов. По результатам опросов специалистов института социологии РАН, в Югре порядка 86 процентов жителей положительно оценивают состояние межнациональных отношений.

«Отсутствие конфликтов, межнациональный диалог, ясное понимание запросов национальных общин — очевидные критерии эффективности работы региональной власти в тех субъектах, которые не является однородными по национальному составу», — считает Орлов.

В Югре больше остальных регионов уделяют внимание коренным народам Севера Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Эксперты признали, что Югра оказалась одним из самых эффективных регионов в стране по уровню поддержки коренных народов Севера. Аборигенам оказывается помощь более чем по 20 направлениям. Что является рекордным показателем в стране, о чем заявил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гисмутдинов. «Хотелось бы, чтобы другие субъекты страны действовали так же, как Югра. Поэтому мы будем активно распространять и тиражировать опыт», — заверил он.

Источник «URA.RU» в окружном правительстве считает, что все прозвучавшие оценки в адрес властей ХМАО на форуме должны развеять дальнейшие разговоры о преждевременной отставке губернатора. «Комарова смогла подтянуть показатели по межнацу, хотя раньше были проблемы. В целом, все оценки от высоких гостей прозвучали обнадеживающе.

Губернаторов, которые должны скоро уйти, обычно не хвалят», — считает инсайдер.