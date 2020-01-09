Почему Челябинск застрял в девяностых

Губернатору Алексею Текслеру и мэру Наталье Котовой предстоит выводить город из застоя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск отметил некруглую дату, о которой мало кто вспомнил — 22 декабря 1996 года состоялись первые выборы губернатора, на которых победил Петр Сумин. Тогда же выбрали мэра — Вячеслава Тарасова. Что дали эти 23 года и почему Челябинск, по словам одного из экспертов «URA.RU» застрял в девяностых? Какие задачи должен решать губернатор Алексей Текслер и мэр Наталья Котова?

Челябинск не хотел делиться небом

Челябинск безнадежно отстал по уровню авиаперевозок от Екатеринбурга. Согласно отчетам авиапредприятий, в 2018 году Баландино (Челябинск) перевез 1,6 млн пассажиров, Кольцово (Екатеринбург) — 6,1 млн человек. А в начале девяностых годов два аэропорта имели примерно одинаковые показатели.

Особые надежды власти связывают с новым аэропортом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Челябинск в девяностых не пускал других перевозчиков, — вспоминает политолог Андрей Лавров. — Сторонние перевозчики ушли в Кольцово и в условиях конкуренции Екатеринбург стал развиваться. Потом ситуация менялась, но догнать Екатеринбург не получилось. Пассажиры переместились в Кольцово, потому что Челябинск „не делился небом“».

«Если власти и авиапредприятие будут работать в интересах пассажиров, представляя им как можно больше направлений, то у Челябинска есть шанс на развитие. А пока город, в том числе из-за этого, застрял в девяностых», — считает политолог.

Пресс-секретарь губернатора Текслера Сергей Зюсь напомнил «URA.RU», что во время посещения нового аэропорта, глава региона анонсировал новые авиарейсы. В 2020 году пассажиропоток должен вырасти в два раза и потенциал это позволяет. В планах появление новой базовой авиакомпании и запуск скоростных электричек до Баландино. улучшение обслуживание пассажиров. «Работа будет направлена на развитие маршрутной сети как региональной, так и междугородней», — подчеркнул Зюсь.

«Дорожная революция» нанесла урон городу

С 2005 по 2012 годы Челябинск пережил самый настоящий бум, получивший название «дорожной революции». Размаху завидовали даже в Екатеринбурге. Но была и обратная сторона.

Расширение дорог уничтожило клумбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«За счет расширения дорог уничтожались газоны и деревья. Челябинск стал городом для водителей, а не для пешеходов, — говорит „URA.RU“ руководитель движения „Экочел“ Ильдар Файзулин. — Все говорят о „зеленой революции“, пора, наконец, ее реализовать».

Из-за реформы местного самоуправления каждый из семи районов сам проводит торги на озеленение. «Сроки затягиваются, теми же газонами начинают заниматься чуть ли не в середине лета. 10 лет назад ликвидировали МУП „Горзеленстрой“. Имеет смысл подумать на созданием подобной структуры, чтобы делать все централизованно», — считает эколог.

«Уже в этом году высадили много деревьев, — говорит „URA.RU“ пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов. — Глава ставит задачу высаживать именно взрослые деревья, крупномеры, от четырех до шести метров. В контрактах прописывается уход, полив. На следующий год у районов и управления дорожного хозяйства тоже масштабные планы по озеленению».

Смог стал для горожан привычным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Смог стал вечным, а ГОКа боятся

Челябинск всегда был проблемным, в плане экологии. Как отмечает политтехнолог Дмитрий Чудиновских, вопрос стал болезненным в последние годы.

«В восьмидесятые годы заводы в городе дружно дымили. В девяностые производства сокращались, в двухтысячных снова заработали. В разы выросло число автомобилей, прибавилось выхлопов, при этом город застраивали неправильно, без учета „розы ветров“, — отмечает он. — Перестали заниматься Коркинским разрезом, дым от постоянных техногенных пожаров дотянулся до города. Над жилыми кварталами завис смог, Челябинск попал в список самых загрязненных городов России. Эти вопросы надо решать системно».

По словам эксперта, проблем, в общий негативный настрой добавила и история со строительством Томинского ГОКа, проекта «Русской медной компании» в Сосновском районе под Челябинском.

«Было много вопросов к РМК, к власти. ГОК скоро достроят. Но ответов на вопросы, насколько это безопасно для Челябинска и, в первую очередь для Шершеневского водохранилища, откуда будут забирать воду, ни от РМК, ни от властей, нет, — говорит Чудиновских. — И опасений у горожан не стало меньше, хотя митингов больше нет».

Добавил проблем Коркинский разрез Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как отметил в разговоре с «URA.RU» официальный представитель минэкологии региона Виталий Безруков, губернатор Текслер уже заявил о том, что области нужен особый экологический стандарт, который формируется на базе федерального закона о квотировании выбросов. Для каждого предприятия установят свой норматив. «Подписано уже 15 соглашений с промышленными предприятиями, в том числе и с теми, к кому, из-за превышения нормативов выбросов, были претензии со стороны надзорных ведомств», — заявил Безруков.

Он также опроверг, что Томинский ГОК нанесет урон Шершням. «Более того, к лету 2020 года планируется завершить строительство Долгобродского канала. Ввод объекта позволит пополнить запасы водохранилища чистой водой, а в этот проект РМК, по соглашению с область, вкладывает миллиард рублей», — напомнил он.

Бренд Челябинска теперь «на самом дне»

Нынешний хоккейный сезон стал, за последние 10 лет, с момента создания Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), самым неудачным для клуба «Трактор», одного из брендов города.

Никогда «Трактор» не показывал в КХЛ такие удручающие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Сейчас, конечно, не так как было в начале нулевых годов, когда клуб занимал последние места в Высшей хоккейной лиге, — вспоминает болельщик Сергей Петров. — Но когда в 2009 году построили новую ледовую арену, клубом стали заниматься. Как результат, две „бронзы“ и одно „серебро“. И точно играли лучше „Автомобилиста“ (Екатеринбург), который выходил в плей-офф шесть раз, а мы восемь. Но такого результата как сейчас, когда клуб на последнем месте. не было в КХЛ никогда. В то время как „Автомобилист“ движется вперед».

По мнению болельщика, проблемы в «Тракторе» начались после того, как гендиректором клуба стал бизнесмен Борис Видгоф, на отставке которого настаивают фанаты.

«Губернатор уже заявлял, что задачу выхода в плей-офф и достижения там максимального результата никто не отменял. Работа руководства клуба получит свою оценку по факту выполнения или невыполнения поставленных задач», — отметил пресс-секретарь Текслера Сергей Зюсь.

Некуда пойти и негде собраться

За постсоветский период в Челябинске, за исключением многочисленных торгово-развлекательных комплексов, школ и медицинских центров, не появилось ни одного значимого объекта, который бы мог стать и украшением города, и местом притяжения для бизнеса и горожан. Были надежды на саммиты ШОС и БРИКС, главным зданием которых хотели сделать конгресс-холл на реке Миасс, проект экс-губернатора Бориса Дубровского.

Конгресс-холл «Крылья» остался мечтой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На стадии подготовки стало понятно, что объект не успеют построить к лету 2020 года, работы пока приостановлены. Остановил стройку на улице Васенко и бизнесмен Артур Никитин. Не стал, вопреки обещаниям, реанимировать долгострой на улице Труда у реки Миасс Олег Лакницкий. Котловану, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы, где так ничего и не построил бизнесмен Виктор Тартаковский, уже больше 15 лет.

«Челябинск остался городом долгостроев, — говорит „URA.RU“ предприниматель, председатель союза пивоваров Челябинска Илья Ройтенберг. — Мы, к примеру, очень надеялись на конгресс-холл „Крылья“. Мечтали, что будем там проводить фестиваль пива, на который приезжает все больше и больше участников со всей России. Потому что мест, где проводить мероприятия подобного масштаба, в Челябинске нет».

Как отметил эксперт, при каждом губернаторе ставится вопрос о строительстве IKEA, и каждый раз процесс откладывается, а челябинцы ездят в Екатеринбург. «Да у нас не то, что IKEA нет, у нас большой аквапарк до сих пор не построили!» — говорит Ройтенберг.

«На совещании, посвященном благоустройству Челябинска, губернатор отметил, что в городе не должно быть долгостроев, — отметил пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь. — Что касается новых, значимых для города объектов, то в градостроительный план надо вносить изменения. Есть понимание, что прежний документ не соответствует современным реалиям и запросу горожан». Зюсь также напомнил, что на продолжение строительства конгресс-холла ищут инвесторов.

Челябинск стал унылым городом

Алексей Текслер: «Надо уйти от серости, непродуманных решений в благоустройстве» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все, кто приезжает в Челябинск отмечают не просто малое число общественных пространств, но также общую серость города и отсутствие «изюминки» при проведении работ по благоустройству.

«Сейчас многие отмечают, как похорошела Тюмень, — говорит политтехнолог Сергей Клесун. — Я был в Тюмени три года назад, городе выглядел ярче Челябинска, и никто уже не вспомнил, что, мол, „Тюмень — столица деревень“. Обычные лавочки смотрятся лучше, чем в миллионном Челябинске. При этом, это стоит примерно одинаково, нужна лишь воля властей, чтобы улучшить город. Пока остается радоваться, что мы не упали, по уровню благоустройства, до Кургана. Все остальные города, центры регионов УрФО, нас опередили. Уже говорят, что Магнитогорск в плане благоустройства, стал лучше Челябинска».

Эту проблему Текслер уже обозначил в своем Instagram. «Мы все хотим гордиться Челябинском. Надо уйти от серости, непродуманных решений в благоустройстве и уродливых зданий. Нужны современные объекты, новые пешеходные пространства, яркие улицы. У Челябинска должно появиться новое, уникальное среди других больших городов, лицо!» — написал он в своем аккаунте.