14:25 31 января 2018 6

В Челябинске несколько лет назад перекрыли воздушные потоки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К ухудшению атмосферы в Челябинске привело строительство крупных микрорайонов, перекрывших путь воздушным потокам при входе в областной центр. Об этом заявил вице-губернатор Сергей Сушков во время круглого стола в Общественной палате региона, 31 января, в среду, передает корреспондент «URA.RU». На мероприятии обсуждалось качество воздуха в городе.

Речь идет о микрорайонах Парковый, Чурилово и Академ Риверсайд. Возведение двух последних началось в 2013 году. Сергей Сушков раскритиковал экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, давших старт этим проектам без учета направлений воздушных потоков. «Город перестал проветриваться!» — подвел итог Сушков. Эту версию поддержал и присутствующий на круглом столе депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Мнение, что одной из причин резкого ухудшения качества воздуха в Челябинске стал Академ Риверсайд, впервые прозвучало на одном из закрытых совещаний в конце 2014 года. По информации «URA.RU», губернатору Борису Дубровскому эту информацию сообщили специалисты Роспотребнадзора, показав карту воздушных потоков и результаты замеров. Было указано, что по генплану на данной территории не предусматривалось строительство жилых кварталов, состоящих только из высотных домов. Но сведения так и остались для служебного пользования, Сергей Сушков впервые озвучил их публично, причем применительно и к другим микрорайонам.

«Да, эта информация звучала уже несколько лет назад, — подтвердил „URA.RU“ руководитель экологического фонда „Моя планета“ Виталий Безруков. — Еще когда начиналось строительство, ученые экологи предупреждали, что появление новых микрорайонов на пути воздушных потоков вкупе с вырубкой зеленых насаждений приведет к резкому ухудшению качества воздуха в Челябинске. В генплане, принятом еще в СССР, это учитывалось. Поэтому, к примеру, в центре города, в районе площади Революции, так мало высотных зданий».

Как отметил Виталий Безруков, теперь, когда микрорайоны построены, надо принимать меры по улучшению качества воздуха в Челябинске с учетом данного фактора. На совещании в общественной палате вице-губернатор Сергей Сушков напомнил, что в период неблагоприятных метеоусловий перекрыт въезд в город большегрузному транспорту. Южно-Уральской железной дороге запретят формировать составы на территории Челябинска и сжигать в локомотивных депо вредные отходы. В городе запретят использовать дорожные реагенты, от которых остаются пыль и грязь.

Тему застройки поднял и эксперт в области транспорта, директор компании КЭМП Яков Гуревич. Он заявил, что будущий конгресс-холл, который будут строить к саммитам ШОС и БРИК, также станет препятствием для из воздушных потоков. Но авторы проекта не согласились с этим. По их мнению, конусовидная форма здания не помешает движению ветров.