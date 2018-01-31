{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Челябинской области
14:25  31 января 2018 6

Свежий ветер в Челябинске перекрыли при Юревиче и Давыдове. Вице-губернатор сделал громкое заявление о причинах смога

Смог над городом, НМУ. Экологическая катастрофа. Челябинск, дым, экология, воздух, смог, атмосфера, нму
В Челябинске несколько лет назад перекрыли воздушные потокиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Смог накрыл Челябинск
все новости сюжета

К ухудшению атмосферы в Челябинске привело строительство крупных микрорайонов, перекрывших путь воздушным потокам при входе в областной центр. Об этом заявил вице-губернатор Сергей Сушков во время круглого стола в Общественной палате региона, 31 января, в среду, передает корреспондент «URA.RU». На мероприятии обсуждалось качество воздуха в городе.

Речь идет о микрорайонах Парковый, Чурилово и Академ Риверсайд. Возведение двух последних началось в 2013 году. Сергей Сушков раскритиковал экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, давших старт этим проектам без учета направлений воздушных потоков. «Город перестал проветриваться!» — подвел итог Сушков. Эту версию поддержал и присутствующий на круглом столе депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Мнение, что одной из причин резкого ухудшения качества воздуха в Челябинске стал Академ Риверсайд, впервые прозвучало на одном из закрытых совещаний в конце 2014 года. По информации «URA.RU», губернатору Борису Дубровскому эту информацию сообщили специалисты Роспотребнадзора, показав карту воздушных потоков и результаты замеров. Было указано, что по генплану на данной территории не предусматривалось строительство жилых кварталов, состоящих только из высотных домов. Но сведения так и остались для служебного пользования, Сергей Сушков впервые озвучил их публично, причем применительно и к другим микрорайонам.

«Да, эта информация звучала уже несколько лет назад, — подтвердил „URA.RU“ руководитель экологического фонда „Моя планета“ Виталий Безруков. — Еще когда начиналось строительство, ученые экологи предупреждали, что появление новых микрорайонов на пути воздушных потоков вкупе с вырубкой зеленых насаждений приведет к резкому ухудшению качества воздуха в Челябинске. В генплане, принятом еще в СССР, это учитывалось. Поэтому, к примеру, в центре города, в районе площади Революции, так мало высотных зданий».

Как отметил Виталий Безруков, теперь, когда микрорайоны построены, надо принимать меры по улучшению качества воздуха в Челябинске с учетом данного фактора. На совещании в общественной палате вице-губернатор Сергей Сушков напомнил, что в период неблагоприятных метеоусловий перекрыт въезд в город большегрузному транспорту. Южно-Уральской железной дороге запретят формировать составы на территории Челябинска и сжигать в локомотивных депо вредные отходы. В городе запретят использовать дорожные реагенты, от которых остаются пыль и грязь.

Тему застройки поднял и эксперт в области транспорта, директор компании КЭМП Яков Гуревич. Он заявил, что будущий конгресс-холл, который будут строить к саммитам ШОС и БРИК, также станет препятствием для из воздушных потоков. Но авторы проекта не согласились с этим. По их мнению, конусовидная форма здания не помешает движению ветров.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров