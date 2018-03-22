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22 марта 2018
21 марта 2018
Главные новости Челябинской области
21:04  22 марта 2018 0

Федеральный чиновник проверит челябинский угольный разрез, из-за которого задыхается город

Коркинский разрез. Поселок Роза. Уголь. Челябинск., коркинский разрез, добыча угля, угольный карьер
Коркинский угольный разрез — один из источников смога в южноуральской столицеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Смог накрыл Челябинск
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Сегодня в Челябинск прилетает статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Рыбас. Он побывает и на Коркинском угольном разрезе, который является одним из источников смога в Челябинске.

В программе визита в Челябинск представителя федерального Ростехнадзора указан осмотр Коркинского угольного разреза завтра, 23 марта. Его будут сопровождать руководитель Уральского управления Ростехнадзора Вадим Ткаченко, заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, заместитель полпреда президента в УрФО Александр Моисеев. Кроме того, федеральный чиновник побывает на «Челябинском трубопрокатном заводе» и «Челябинском Компрессорном заводе».

Напомним, что телеведущий Иван Ургант в своей программе на «Первом канале» уже несколько раз затрагивал тему экологии в Челябинске. Телеведущий заявил: «Вот где смрад!».

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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