Федеральный чиновник проверит челябинский угольный разрез, из-за которого задыхается город

Сегодня в Челябинск прилетает статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Рыбас. Он побывает и на Коркинском угольном разрезе, который является одним из источников смога в Челябинске.
В программе визита в Челябинск представителя федерального Ростехнадзора указан осмотр Коркинского угольного разреза завтра, 23 марта. Его будут сопровождать руководитель Уральского управления Ростехнадзора Вадим Ткаченко, заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, заместитель полпреда президента в УрФО Александр Моисеев. Кроме того, федеральный чиновник побывает на «Челябинском трубопрокатном заводе» и «Челябинском Компрессорном заводе».
Напомним, что телеведущий Иван Ургант в своей программе на «Первом канале» уже несколько раз затрагивал тему экологии в Челябинске. Телеведущий заявил: «Вот где смрад!».