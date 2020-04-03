Свердловские инсайды: главный полицейский работает из дома

Игра на карантин Коллаж: соцсети

Свердловская политтусовка считает переживает финансовый кризис и считает деньги, которых становится все меньше. Губернатор Куйвашев отправил спасать бюджет региона близкого человека, а в мэрии Екатеринбурга началась зачистка, которая закончилась истерикой. Еще известно, что свердловские чиновники привыкли к карантину, областной министр троллит мэра Екатеринбурга, а начальник полиции охраняет город из дома. Подробности — в свежих «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Куйвашев назначил нового лидера среди замов

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель губернатора Олег Чемезов резко набрал аппаратный вес, шепчутся в правительстве. Именно ему Евгений Куйвашев поручил составлять для Москвы доклад о выпадающих доходах бюджета и необходимости дотаций из федерального центра для различных госпрограмм. Чемезов же был одним из основных докладчиков на ВКС с главами свердловских муниципалитетов. «Сейчас — не время борьбы за власть, а время считать деньги. Чемезов это умеет», — обсуждают в кабмине. К чиновнику уже записываются на прием: именно он будет рекомендовать сокращать или сократить финансирование региональных программ.

Спасать свердловский бюджет будет Чайников

Экономический блок правительства работает в полном составе: пока всю страну отправляют на каникулы, им необходимо понять, во сколько это обойдется бюджету региона и как спасать главный финансовый документ. Чтобы ведомства и муниципалитеты не начали междоусобные войны (как это обычно бывает на этапе верстки бюджета осенью), решено, что курировать данную работу будет один из наиболее доверенных лиц губернатора — его заместитель и руководитель аппарата Валерий Чайников. За его плечами успешное прохождение выборных кампаний — и губернатор уверен, что подчиненному удастся удачно решить еще одну сложную задачу.

Чиновники отказываются от «красивых» номеров

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководители правительства стали все чаще отказываться от традиционных номеров ААА на своих автомобилях, подметили наблюдатели. Первым «демократические» номера выбрал на свои служебные автомобили губернатор — его уже не увидеть на Мерседесе 001. Сейчас этой моде последовали и некоторые его заместители. Правда, пока многочисленнее партия «традиционалистов», которые еще верят, что красивые цифры что-то дают им в дороге.

Карантин в свердловских органах власти может стать вечным

Говорят, что руководители органов власти Свердловской области нашли положительные стороны действующего в регионе карантина. Одна из них — обязанность чиновников и депутатов постоянно обрабатывать руки антисептиком, а управляющих зданиями поддерживать в них постоянную чистоту. Есть версия, что после отмены карантина эти требования будут сохранены. «Будем работать в чистоте, и будем болеть реже», — говорят о таком сценарии его сторонники.

…, а пока сотрудники правительства в очереди на работу

Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Чиновники выстраиваются по утрам в живую очередь перед зданием «Белого дома», иронизируют обитатели аппарата ГФИ, которые наблюдают за ними из окон. Причина появления очереди, утверждают они — установленный на входе тепловизор. «Люди обязаны стоять перед ним по 20 секунд, а те, кто приходит следом — ждать на согласованной дистанции в 1.5 метра. Учитывая, что один вход закрыли на входе по утрам образуются пробки», — обсуждают клерки.

Свердловское правительство закрывает столовую…

По слухам, руководители правительства Свердловской области все-таки решили исполнить карантинные требования Указа губернатора и закрыть до сих пор действующую в здании органа власти столовую. По неофициальной информации, питающиеся в ней министры обеспокоены такой перспективой. Некоторые из них уже готовятся приносить в кабинеты еду из дома, другие просят друзей и знакомых посоветовать им наиболее подходящую службу доставки.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

… и начинает пахнуть алкоголем и цитрусами

Здание правительства Свердловской области опустело: этажи пустые, из кабинетов пахнет апельсинами — люди укрепляют здоровье витамином C — и спиртным из-за постоянного использования дезинфекторов. «Сначала люди смущались, когда от коллег пахло спиртом, а потом перестали», — рассуждает сотрудник министерства. Он же намекает, что некоторые украдкой дезинфицируются даже изнутри. «Время нервное, каждый снимает стресс, как может», — рассуждает слухмейкер.

Заседание Заксобрания под угрозой срыва

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Есть версия, что запланированное на 9 апреля заседание Заксобрания области может не состояться из-за ужесточения карантинного режима. Если еще неделю назад, указ губернатора разрешал проводить публичные мероприятия с участием не более 50 человек, по последние поправки в него отменили и эту норму. В связи с этим депутатам придется искать юридические лазейки, чтобы избежать наказания за неисполнение карантина, либо проводить заседание в режиме видеоконференции.

Депутатов-пенсионеров попросили не приезжать к избирателям

Говорят, глава бюджетного комитета свердловского Заксобрания Владимир Терешков получил неоднозначную просьбу. Главы муниципалитетов западного управленческого округа, от которого тот избирался, просили в дни затяжных каникул не приезжать. «Искренне переживают за ветерана уральской политики во время эпидемии коронавируса», — объясняют они. Слухмейкеры иронизируют: с такой заботой депутата могут и «подвинуть» из округа.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Встречи депутатов с избирателями будут объявлены вне закона

Политические сплетники не исключают, что в ближайшие дни свердловские власти дополнят список карантинных ограничений запретом на уличные встречи депутатов всех уровней власти с избирателями. Некоторые парламентарии не только не прекратили такие собрания, но и сделали их более массовыми. Отдельные депутаты, например Андрей Альшевских, даже выкладывают фотографии с таких встреч в соцсетях. На них видно, что депутат разговаривают с избирателями без медицинской маски. Считается, что такие собрания могут способствовать распространению коронавируса в провинциальных муниципалитетах.

Свердловские депутаты снизят себе зарплату

Появились слухи, что отдельные депутаты Заксобрания планируют использовать экономический кризис и пандемию коронавирусной инфекции для собственного пиара. Якобы в ближайшее время они выступят с предложением о сокращении бюджетных расходов на выплату зарплаты парламентариям и перенаправлению высвободившихся средств на социальные нужды. Эта инициатива фактически даст начало их кампании по переизбранию на выборах в 2021 году.

Свердловский министр троллит Высокинского за грязь на дорогах

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловское минприроды забавно предупредило жителей Екатеринбурга о закрытии городских парков на время карантина по коронавирусу. В аккаунте ведомства в Instagram появился соответствующий пост, к которому прикрепили фото разбитой дороги с хэштегом #ЛучшеДома. Наблюдатели увидели в этом тонкий троллинг со стороны министра Алексея Кузнецова в адрес главы города Александра Высокинского, которого часто критикуют за некачественное благоустройство.

Ковальчик удивляет вице-мэров

Первый вице-мэр Александр Ковальчик в последнее время фактически руководит остальными заместителями главы города. По словам инсайдеров, часто Ковальчик отдает распоряжения, не посоветовавшись с главой, а в иных случаях и вовсе саботирует его решения. «После совещания у главы он, например, может подойти к кому-то и по-тихому сказать, что сделаем по-своему. Так, например, было в случае с отпусками для чиновников», — делится собеседник агентства. Вспоминая уголовное дело в отношении Ковальчика, расследование которого продолжается, в кулуарах «серого дома» с подозрением отмечают, что чиновник «ведет себя так, будто он здесь надолго».

Главный казначей Екатеринбурга обороняет городской бюджет

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэр по финансам Марина Андрусь отказывает коллегам в выдаче даже небольших премий их сотрудникам, обосновывая это экономическим кризисом. Иногда в ходе споров с другими замами главы города, которые утверждают, что поощрять работников администрации нужно, Андрусь, о кротости которой ходят легенды, даже повышает голос. «Если уже и она кричит, видимо, ситуация действительно сложная», — иронично отмечают в кулуарах.

Строители начали подбор кандидатов на пост мэра

Попытки строительного бизнеса выстроить отношения с мэром Александром Высокинским идут с переменным успехом, рассказывают слухмейкеры в отрасли. Глава неохотно, но идет на уступки, поэтому публичные войны вокруг фигуры мэра Екатеринбурга Александра Высокинского несколько поугасли — но вопрос о смене главы не закрыт. Бизнесмены готовы обсуждать кандидатуры — а потенциальные кандидаты на роль главы уральской столицы, говорят, уже начинают консультации с различными группами политтехнологов, чтобы проработать тактику избирательной кампании.

Спикер думы Игорь Володин водит депутатов за нос…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Решение председателя думы Екатеринбурга Игоря Володина о перенаправлении запланированных на пиар органа власти в СМИ 11,8 миллионов рублей на «погашение срочных бюджетных обязательств» вызвало вопросы у депутатов. Слухмейкеры вспоминают, что в конце 2019 года часть думцев предлагала отдать эти средства на социальные нужды. Но спикер отверг инициативу. В начале этой недели депутат Алексей Вихарев повторно предложил направить эти деньги на покупку машин скорой помощи. В ответ Володин заявил со ссылками на статьи законов, что такая корректировка невозможна. После того, как под письмом с предложением Вихарева подписалось 18 депутатов, спикер изменил мнение.

«Значит провести корректировку — простое дело. Почему нельзя было это сделать раньше?» — удивляются депутаты и начинают подозревать спикера в лукавстве. Они не исключают, что предложение спикера пустить деньги на погашение абстрактных «срочных бюджетных обязательств» может стать очередной уловкой. Не исключено, что в какой-то момент выяснится, что такими обязательствами станут расходы на думский пиар.

… и готовится стать мэром Екатеринбурга

По слухам, председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин начал подготовку новой политической интриги против мэра Александра Высокинского. Не исключено, что на фоне карантина и недостатка объективной информации о деятельности органов власти спикер распространяет слух о скорой отставке главы города. По некоторым данным, достоверность которых проверить проблематично, Володин лично убеждает депутатов, что согласовал вопрос об отставке с губернатором Евгением Куйвашевым. Якобы решение будет принято сразу после отмены карантина и следующим мэром может стать сам Володин. Депутаты городской думы слушают эти слухи, кивают, но уже спикеру не верят.

Следующая волна кризиса ударит по Пумпянскому

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что уральский олигарх Дмитрий Пумпянский станет следующей жертвой вызванного падением нефтяных котировок экономического кризиса. Крупнейшие нефтегазовые компании уже заявили о резком уменьшении расходов на перевооружение и развитие. Слухмекеры не исключают, что в связи с этим будут уменьшены расходы на закупку труб. Это грозит принадлежащим Пумпянскому трубным предприятиям уменьшением объема заказов и прибыли.

Чиновница устроила представление в кабинете мэра

В комитете по молодежной политике администрации Екатеринбурга прошла внутренняя проверка, по итогам которой выяснилось, что у главного бухгалтера подразделения Лидии Раутер обнаружились необъяснимые расхождения в отчетности на сумму более чем миллион рублей. В претензиях к бухгалтеру разбирались силовики, но интересно не это. Рассказывают, что сразу после появления компромата чиновнице сразу предложили уволиться, но она отказалась. «Раутер даже приходила к [мэру Александру] Высокинскому со своими родственниками, просила не увольнять ее. В результате до сих пор работает», — рассказывают инсайдеры.

Анатолий Павлов поссорился со свердловскими бизнесменами

Есть версия, что свердловский бизнесмен Анатолий Павлов поссорился с некоторыми свердловскими коммерсантами, реализующими крупные проекты в Сочи. Якобы, они не нашли общего языка в ходе строительства некоторых крупных объектов на берегу Черного моря. По неофициальной информации, стороны пока выясняют отношения в ходе личных встреч. Но не исключено, что в ближайшей перспективе они начнут подавать друг на друга иски в суд.

Олег Гусев может лишиться крупного проекта

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Есть версия, что у бизнесмена Олега Гусева разворачивается конфликт с соинвесторами его проекта по строительству жилого комплекса в центре Екатеринбурга. Якобы, противоречия сторон зашли настолько далеко, что они готовы инициировать банкротство друг друга. Если события пойдут по неблагоприятному для Гусева сценарию, то он рискует лишиться и проекта, и вложенных в него средств.

Военные задумались о разделении ЦВО

По слухам, уральские военные задумались о необходимости очередной реформы Центрального военного округа. Якобы ее сторонники говорят, что расположенными на его обширной территории подразделениями управлять становится все сложнее. В связи с этим они могут начать убеждать свое федеральное руководство о целесообразности деления ЦВО как минимум на две части.

Начальник полиции Екатеринбурга охраняет город из дома

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник полиции УВД Екатеринбурга Андрей Швыдченко все же ушел на карантин после публикации URA.RU, в которой говорилось, что он, вернувшись из Казахстана, отказался от самоизоляции по коронавирусу. Рассказывают, что глава УМВД по Свердловской области Александр Мешков отчитал Швыдченко за то, что тот не рассказал коллегам о заграничной поездке, и посоветовал следовать рекомендациям властей. В результате с понедельника Швыдченко работает из дома. «Хотя до этого несколько дней приходил на работу и уходил только через черный ход, накинув капюшон», — рассказывают в окружении полковника.

Деревня Универсиады-2023 станет народной стройкой

Есть версия, что отдельные свердловские чиновники предлагают неожиданную меру по поддержке рабочих, которые с большой долей вероятности будут переводиться многими заводами в ближайшее время на неполную рабочую неделю. Якобы в высвободившиеся от основной работы дни им предложат участвовать в строительстве деревни Универсиады в районе выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» и получать за это достойную зарплату. Но с ответственными лицами авторы идеи ее пока обсудить не успели.

Екатеринбург и Нижний Тагил оставят без праздника

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Коронавирус лишит лоска предстоящие праздники — юбилеи Екатеринбурга и Нижнего Тагила, намекают финансисты. «Вопрос о тотальном сокращении бюджетных затрат на юбилеи практически решен. Это пир во время чумы, на который нет денег ни у власти, ни тем более у бизнеса. Поэтому гулять будут скромно», — обсуждают в Минфине.

Главе уральских архивов не забыли одобрение сталинских репрессий

Рассказывают, что у начальника Управления архивов Свердловской области Александра Капустина — новые проблемы. Не успел он стать героем скандала после публичного одобрения сталинского террора — архивист заявил, что большинство репрессированных жителей Урала получили наказание заслуженно — как к нему пришли проверяющие. Что конкретно ищут, пока не ясно, но проверяют любителя жесткой руки очень пристально.

Кризис оставит Урал без спортивных побед

С серьезными проблемами в этом и следующем году могут столкнуться команды мастеров, представляющие Свердловскую область, шепчутся в правительстве. «Вполне вероятно, что и частные, и государственные вложения будут резко сокращены. Финансирования на поездки не будет, хватило бы на экипировку. Возможно, некоторым командам придется сняться с соревнований», — обсуждают инсайдеры.

От уральского транспортного прокурора уходит зам

Поговаривают, что у уральского транспортного прокурора Александра Герасименко скоро сменится заместитель. «Речь про [Максима] Гришаева. Он еще несколько дней в Екатеринбурге, а на следующей неделе уезжает в Москву», — рассказывает инсайдер. Поговаривают, что Гришаеву уже нашли место в Генпрокуратуре РФ. Кандидаты на освободившееся место уже есть. «Интересно, что в списке нет ни одного варяга — заменит Гришаева кто-то из местных», — удивляется источник агентства.