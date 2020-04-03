Свердловские инсайды: главный полицейский работает из дома

Свердловская политтусовка считает переживает финансовый кризис и считает деньги, которых становится все меньше. Губернатор Куйвашев отправил спасать бюджет региона близкого человека, а в мэрии Екатеринбурга началась зачистка, которая закончилась истерикой. Еще известно, что свердловские чиновники привыкли к карантину, областной министр троллит мэра Екатеринбурга, а начальник полиции охраняет город из дома. Подробности — в свежих «Инсайдах».
«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.
Куйвашев назначил нового лидера среди замов
Заместитель губернатора Олег Чемезов резко набрал аппаратный вес, шепчутся в правительстве. Именно ему Евгений Куйвашев поручил составлять для Москвы доклад о выпадающих доходах бюджета и необходимости дотаций из федерального центра для различных госпрограмм. Чемезов же был одним из основных докладчиков на ВКС с главами свердловских муниципалитетов. «Сейчас — не время борьбы за власть, а время считать деньги. Чемезов это умеет», — обсуждают в кабмине. К чиновнику уже записываются на прием: именно он будет рекомендовать сокращать или сократить финансирование региональных программ.
Спасать свердловский бюджет будет Чайников
Экономический блок правительства работает в полном составе: пока всю страну отправляют на каникулы, им необходимо понять, во сколько это обойдется бюджету региона и как спасать главный финансовый документ. Чтобы ведомства и муниципалитеты не начали междоусобные войны (как это обычно бывает на этапе верстки бюджета осенью), решено, что курировать данную работу будет один из наиболее доверенных лиц губернатора — его заместитель и руководитель аппарата Валерий Чайников. За его плечами успешное прохождение выборных кампаний — и губернатор уверен, что подчиненному удастся удачно решить еще одну сложную задачу.
Чиновники отказываются от «красивых» номеров
Руководители правительства стали все чаще отказываться от традиционных номеров ААА на своих автомобилях, подметили наблюдатели. Первым «демократические» номера выбрал на свои служебные автомобили губернатор — его уже не увидеть на Мерседесе 001. Сейчас этой моде последовали и некоторые его заместители. Правда, пока многочисленнее партия «традиционалистов», которые еще верят, что красивые цифры что-то дают им в дороге.
Карантин в свердловских органах власти может стать вечным
Говорят, что руководители органов власти Свердловской области нашли положительные стороны действующего в регионе карантина. Одна из них — обязанность чиновников и депутатов постоянно обрабатывать руки антисептиком, а управляющих зданиями поддерживать в них постоянную чистоту. Есть версия, что после отмены карантина эти требования будут сохранены. «Будем работать в чистоте, и будем болеть реже», — говорят о таком сценарии его сторонники.
…, а пока сотрудники правительства в очереди на работу
Чиновники выстраиваются по утрам в живую очередь перед зданием «Белого дома», иронизируют обитатели аппарата ГФИ, которые наблюдают за ними из окон. Причина появления очереди, утверждают они — установленный на входе тепловизор. «Люди обязаны стоять перед ним по 20 секунд, а те, кто приходит следом — ждать на согласованной дистанции в 1.5 метра. Учитывая, что один вход закрыли на входе по утрам образуются пробки», — обсуждают клерки.
Свердловское правительство закрывает столовую…
По слухам, руководители правительства Свердловской области все-таки решили исполнить карантинные требования Указа губернатора и закрыть до сих пор действующую в здании органа власти столовую. По неофициальной информации, питающиеся в ней министры обеспокоены такой перспективой. Некоторые из них уже готовятся приносить в кабинеты еду из дома, другие просят друзей и знакомых посоветовать им наиболее подходящую службу доставки.
… и начинает пахнуть алкоголем и цитрусами
Здание правительства Свердловской области опустело: этажи пустые, из кабинетов пахнет апельсинами — люди укрепляют здоровье витамином C — и спиртным из-за постоянного использования дезинфекторов. «Сначала люди смущались, когда от коллег пахло спиртом, а потом перестали», — рассуждает сотрудник министерства. Он же намекает, что некоторые украдкой дезинфицируются даже изнутри. «Время нервное, каждый снимает стресс, как может», — рассуждает слухмейкер.
Заседание Заксобрания под угрозой срыва
Есть версия, что запланированное на 9 апреля заседание Заксобрания области может не состояться из-за ужесточения карантинного режима. Если еще неделю назад, указ губернатора разрешал проводить публичные мероприятия с участием не более 50 человек, по последние поправки в него отменили и эту норму. В связи с этим депутатам придется искать юридические лазейки, чтобы избежать наказания за неисполнение карантина, либо проводить заседание в режиме видеоконференции.
Депутатов-пенсионеров попросили не приезжать к избирателям
Говорят, глава бюджетного комитета свердловского Заксобрания Владимир Терешков получил неоднозначную просьбу. Главы муниципалитетов западного управленческого округа, от которого тот избирался, просили в дни затяжных каникул не приезжать. «Искренне переживают за ветерана уральской политики во время эпидемии коронавируса», — объясняют они. Слухмейкеры иронизируют: с такой заботой депутата могут и «подвинуть» из округа.
Встречи депутатов с избирателями будут объявлены вне закона
Политические сплетники не исключают, что в ближайшие дни свердловские власти дополнят список карантинных ограничений запретом на уличные встречи депутатов всех уровней власти с избирателями. Некоторые парламентарии не только не прекратили такие собрания, но и сделали их более массовыми. Отдельные депутаты, например Андрей Альшевских, даже выкладывают фотографии с таких встреч в соцсетях. На них видно, что депутат разговаривают с избирателями без медицинской маски. Считается, что такие собрания могут способствовать распространению коронавируса в провинциальных муниципалитетах.
Свердловские депутаты снизят себе зарплату
Появились слухи, что отдельные депутаты Заксобрания планируют использовать экономический кризис и пандемию коронавирусной инфекции для собственного пиара. Якобы в ближайшее время они выступят с предложением о сокращении бюджетных расходов на выплату зарплаты парламентариям и перенаправлению высвободившихся средств на социальные нужды. Эта инициатива фактически даст начало их кампании по переизбранию на выборах в 2021 году.
Свердловский министр троллит Высокинского за грязь на дорогах
Свердловское минприроды забавно предупредило жителей Екатеринбурга о закрытии городских парков на время карантина по коронавирусу. В аккаунте ведомства в Instagram появился соответствующий пост, к которому прикрепили фото разбитой дороги с хэштегом #ЛучшеДома. Наблюдатели увидели в этом тонкий троллинг со стороны министра Алексея Кузнецова в адрес главы города Александра Высокинского, которого часто критикуют за некачественное благоустройство.
Ковальчик удивляет вице-мэров
Первый вице-мэр Александр Ковальчик в последнее время фактически руководит остальными заместителями главы города. По словам инсайдеров, часто Ковальчик отдает распоряжения, не посоветовавшись с главой, а в иных случаях и вовсе саботирует его решения. «После совещания у главы он, например, может подойти к кому-то и по-тихому сказать, что сделаем по-своему. Так, например, было в случае с отпусками для чиновников», — делится собеседник агентства. Вспоминая уголовное дело в отношении Ковальчика, расследование которого продолжается, в кулуарах «серого дома» с подозрением отмечают, что чиновник «ведет себя так, будто он здесь надолго».
Главный казначей Екатеринбурга обороняет городской бюджет
Вице-мэр по финансам Марина Андрусь отказывает коллегам в выдаче даже небольших премий их сотрудникам, обосновывая это экономическим кризисом. Иногда в ходе споров с другими замами главы города, которые утверждают, что поощрять работников администрации нужно, Андрусь, о кротости которой ходят легенды, даже повышает голос. «Если уже и она кричит, видимо, ситуация действительно сложная», — иронично отмечают в кулуарах.
Строители начали подбор кандидатов на пост мэра
Попытки строительного бизнеса выстроить отношения с мэром Александром Высокинским идут с переменным успехом, рассказывают слухмейкеры в отрасли. Глава неохотно, но идет на уступки, поэтому публичные войны вокруг фигуры мэра Екатеринбурга Александра Высокинского несколько поугасли — но вопрос о смене главы не закрыт. Бизнесмены готовы обсуждать кандидатуры — а потенциальные кандидаты на роль главы уральской столицы, говорят, уже начинают консультации с различными группами политтехнологов, чтобы проработать тактику избирательной кампании.
Спикер думы Игорь Володин водит депутатов за нос…
Решение председателя думы Екатеринбурга Игоря Володина о перенаправлении запланированных на пиар органа власти в СМИ 11,8 миллионов рублей на «погашение срочных бюджетных обязательств» вызвало вопросы у депутатов. Слухмейкеры вспоминают, что в конце 2019 года часть думцев предлагала отдать эти средства на социальные нужды. Но спикер отверг инициативу. В начале этой недели депутат Алексей Вихарев повторно предложил направить эти деньги на покупку машин скорой помощи. В ответ Володин заявил со ссылками на статьи законов, что такая корректировка невозможна. После того, как под письмом с предложением Вихарева подписалось 18 депутатов, спикер изменил мнение.
«Значит провести корректировку — простое дело. Почему нельзя было это сделать раньше?» — удивляются депутаты и начинают подозревать спикера в лукавстве. Они не исключают, что предложение спикера пустить деньги на погашение абстрактных «срочных бюджетных обязательств» может стать очередной уловкой. Не исключено, что в какой-то момент выяснится, что такими обязательствами станут расходы на думский пиар.
… и готовится стать мэром Екатеринбурга
По слухам, председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин начал подготовку новой политической интриги против мэра Александра Высокинского. Не исключено, что на фоне карантина и недостатка объективной информации о деятельности органов власти спикер распространяет слух о скорой отставке главы города. По некоторым данным, достоверность которых проверить проблематично, Володин лично убеждает депутатов, что согласовал вопрос об отставке с губернатором Евгением Куйвашевым. Якобы решение будет принято сразу после отмены карантина и следующим мэром может стать сам Володин. Депутаты городской думы слушают эти слухи, кивают, но уже спикеру не верят.
Следующая волна кризиса ударит по Пумпянскому
Говорят, что уральский олигарх Дмитрий Пумпянский станет следующей жертвой вызванного падением нефтяных котировок экономического кризиса. Крупнейшие нефтегазовые компании уже заявили о резком уменьшении расходов на перевооружение и развитие. Слухмекеры не исключают, что в связи с этим будут уменьшены расходы на закупку труб. Это грозит принадлежащим Пумпянскому трубным предприятиям уменьшением объема заказов и прибыли.
Чиновница устроила представление в кабинете мэра
В комитете по молодежной политике администрации Екатеринбурга прошла внутренняя проверка, по итогам которой выяснилось, что у главного бухгалтера подразделения Лидии Раутер обнаружились необъяснимые расхождения в отчетности на сумму более чем миллион рублей. В претензиях к бухгалтеру разбирались силовики, но интересно не это. Рассказывают, что сразу после появления компромата чиновнице сразу предложили уволиться, но она отказалась. «Раутер даже приходила к [мэру Александру] Высокинскому со своими родственниками, просила не увольнять ее. В результате до сих пор работает», — рассказывают инсайдеры.
Анатолий Павлов поссорился со свердловскими бизнесменами
Есть версия, что свердловский бизнесмен Анатолий Павлов поссорился с некоторыми свердловскими коммерсантами, реализующими крупные проекты в Сочи. Якобы, они не нашли общего языка в ходе строительства некоторых крупных объектов на берегу Черного моря. По неофициальной информации, стороны пока выясняют отношения в ходе личных встреч. Но не исключено, что в ближайшей перспективе они начнут подавать друг на друга иски в суд.
Олег Гусев может лишиться крупного проекта
Есть версия, что у бизнесмена Олега Гусева разворачивается конфликт с соинвесторами его проекта по строительству жилого комплекса в центре Екатеринбурга. Якобы, противоречия сторон зашли настолько далеко, что они готовы инициировать банкротство друг друга. Если события пойдут по неблагоприятному для Гусева сценарию, то он рискует лишиться и проекта, и вложенных в него средств.
Военные задумались о разделении ЦВО
По слухам, уральские военные задумались о необходимости очередной реформы Центрального военного округа. Якобы ее сторонники говорят, что расположенными на его обширной территории подразделениями управлять становится все сложнее. В связи с этим они могут начать убеждать свое федеральное руководство о целесообразности деления ЦВО как минимум на две части.
Начальник полиции Екатеринбурга охраняет город из дома
Начальник полиции УВД Екатеринбурга Андрей Швыдченко все же ушел на карантин после публикации URA.RU, в которой говорилось, что он, вернувшись из Казахстана, отказался от самоизоляции по коронавирусу. Рассказывают, что глава УМВД по Свердловской области Александр Мешков отчитал Швыдченко за то, что тот не рассказал коллегам о заграничной поездке, и посоветовал следовать рекомендациям властей. В результате с понедельника Швыдченко работает из дома. «Хотя до этого несколько дней приходил на работу и уходил только через черный ход, накинув капюшон», — рассказывают в окружении полковника.
Деревня Универсиады-2023 станет народной стройкой
Есть версия, что отдельные свердловские чиновники предлагают неожиданную меру по поддержке рабочих, которые с большой долей вероятности будут переводиться многими заводами в ближайшее время на неполную рабочую неделю. Якобы в высвободившиеся от основной работы дни им предложат участвовать в строительстве деревни Универсиады в районе выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» и получать за это достойную зарплату. Но с ответственными лицами авторы идеи ее пока обсудить не успели.
Екатеринбург и Нижний Тагил оставят без праздника
Коронавирус лишит лоска предстоящие праздники — юбилеи Екатеринбурга и Нижнего Тагила, намекают финансисты. «Вопрос о тотальном сокращении бюджетных затрат на юбилеи практически решен. Это пир во время чумы, на который нет денег ни у власти, ни тем более у бизнеса. Поэтому гулять будут скромно», — обсуждают в Минфине.
Главе уральских архивов не забыли одобрение сталинских репрессий
Рассказывают, что у начальника Управления архивов Свердловской области Александра Капустина — новые проблемы. Не успел он стать героем скандала после публичного одобрения сталинского террора — архивист заявил, что большинство репрессированных жителей Урала получили наказание заслуженно — как к нему пришли проверяющие. Что конкретно ищут, пока не ясно, но проверяют любителя жесткой руки очень пристально.
Кризис оставит Урал без спортивных побед
С серьезными проблемами в этом и следующем году могут столкнуться команды мастеров, представляющие Свердловскую область, шепчутся в правительстве. «Вполне вероятно, что и частные, и государственные вложения будут резко сокращены. Финансирования на поездки не будет, хватило бы на экипировку. Возможно, некоторым командам придется сняться с соревнований», — обсуждают инсайдеры.
От уральского транспортного прокурора уходит зам
Поговаривают, что у уральского транспортного прокурора Александра Герасименко скоро сменится заместитель. «Речь про [Максима] Гришаева. Он еще несколько дней в Екатеринбурге, а на следующей неделе уезжает в Москву», — рассказывает инсайдер. Поговаривают, что Гришаеву уже нашли место в Генпрокуратуре РФ. Кандидаты на освободившееся место уже есть. «Интересно, что в списке нет ни одного варяга — заменит Гришаева кто-то из местных», — удивляется источник агентства.