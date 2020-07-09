Мэрия Екатеринбурга отдает землю области

В Екатеринбурге готовится пилотный проект по строительству школ за счет бизнеса Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловские власти, мэрия Екатеринбурга и крупный бизнес спорят о том, как в уральской столице будут строиться школы. По информации источников URA.RU, в коридорах власти обсуждаются две концепции привлечения денег бизнеса. Одну лоббирует замгубернатора Олег Чемезов, вторую (которая считается менее убыточной) — первый замгубернатора Алексей Орлов, заставляющий городскую администрацию передавать области землю.

Сейчас мэрия готовит пять земельных участков: на Металлургов-Викулова, Мичурина-Декабристов, на улице Рощинская и на улице Шейнкмана, рядом с центром «Архитектор». Также URA.RU известно, что администрация Екатеринбурга выкупает участок для строительства школы на 1,5 тысячи мест, однако его адрес пока не раскрывается. По замыслу властей, через несколько лет на этих территориях должны появиться школы, возведенные за счет застройщиков в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

В рамках концессии областные власти планируют построить пять школ Фото: Анна Майорова © URA.RU

В кулуарах обсуждают две модели ГЧП. Первая предполагает концессию: застройщик строит школу за счет собственных средств и банковских кредитов, после строительства школа на короткое время (сроки пока не определены) переходит под его управление, а затем областные власти выкупают у него объект с учетом кредитных процентов. Идеологом этого подхода является Олег Чемезов, который самостоятельно ведет переговоры с бизнесменами. «Но это невыгодно области. Регион влезает в долги: если не договорится с банками, проценты будут около 10 в год. И за десять лет концессии власти потратят на десять школ средства, которых хватило бы на 18-20 школ», — описывает инсайдер.

Алексей Орлов, в свою очередь, в целях экономии отстаивает другую модель — предполагающую рассрочку: застройщик не привлекает банковские кредиты, а строит за свой счет и за счет средств, которые область выделяет траншами. «С точки зрения итоговых затрат эта модель выглядит более экономически оправданной, поскольку область переплачивает минимальную сумму и избавляется от необходимости возмещать банковские проценты. А концессионные проекты в этом плане выглядят заведомо проигрышными», — отмечают в кулуарах.

Основным лоббистом проекта концессии является замгубернатора Олег Чемезов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В обоих случаях для мэрии Екатеринбурга это выгодно: город, если не считать предоставленную безвозмездно землю, не тратится на строительство соцобъектов, а впоследствии — по завершении всех процедур — получает учреждения на свой баланс. Однако тот факт, что областные власти пока не могут найти инвесторов для своего проекта (бизнесмены ждут гарантий, что построенные школы у них выкупят), вызывает опасения у «серого дома». «Так как застройщики пока не откликаются, есть вероятность, что участки после передачи в область зависнут. Хотя их с таким же успехом можно было бы продать — учитывая экономические трудности в городе», — объясняет статусный городской чиновник, недовольный идеей областного правительства.

Идею Чемезова с концессией поддержал пока только «Атомстройкомплекс», желающий заработать на строительстве школы №41 на Металлургов-Викулова (исходя из примерных подсчетов, речь идет о сумме в 1,5 миллиарда рублей). Ранее URA.RU писало, что «Атом» лишили шансов на реконструкцию летнего парка «Уралмаш» за счет бюджетных средств. Учитывая скептическое отношение руководства области к застройщику, чиновники полагают, что АСК не получит и концессию. В коридорах резиденции губернатора до сих пор вспоминают, что когда Евгений Куйвашев в 2011 году переехал на работу в Екатеринбург и искал себе жилье, он отклонил предложения АСК, не желая навлекать на себя подозрения в коррупции.

Скепсис областных властей в отношении «Атома» связан и с общим подходом компании к строительству соцобъектов. Рассказывают, что, в отличие от других крупных застройщиков (например, компаний «Форум-групп» и TEN, которые, по данным URA.RU, позитивно смотрят на участие в проекте), АСК, строя объекты, запрашивает бюджетные средства не только на сами работы, но и на составление проектно-сметной документации. «Нам это не очень нравится. Предпочтение будет отдаваться тем, кто обычно ведет себя лояльно по отношению к казне и не запрашивает лишнего», — объясняет логику властей областной чиновник. Кроме того, он отметил, что, поддерживая Чемезова и внушая ему оптимизм относительно концессии, застройщик может подставить управленца. «Если проект не удастся, то в случае дальнейшей ревизии претензии будут высказаны его автору», — предупреждает источник.

В пресс-службе городской администрации подтвердили, что мэрия формирует земельные участки под областной проект. «Как отметили в Главархитектуре, это позволит расширить возможности муниципалитета по созданию новых мест в школах в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении «серого дома». Чемезов и Орлов на момент публикации не ответили на звонок корреспондента. Представителю «Атомстройкомплекса» направлен запрос на комментарий, к моменту публикации он получен не был.