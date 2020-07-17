Инсайды ХМАО: вице-губернатору ищут замену

Жара в ХМАО Коллаж: URA.RU

В окружном правительстве подыскивают замену одному из вице-губернаторов, который отвечает за скандальный департамент, а от жителей ХМАО решили скрыть подробности коррупционного скандала в системе здравоохранения. На этом фоне раскол среди церковников выглядит детской игрой, которая, правда, может закончиться конкретными претензиями. А еще в сегодняшних инсайдах версия о том, кто организовал силовую атаку на мэра.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Вице-губернатор ХМАО устал от скандалов

Фото: Александр Рувинский

Слухачи поговаривают, что вице-губернатор ХМАО Юрий Южаков, отвечающий, в том числе, за департамент культуры и спорта, который преследует череда скандалов с увольнениями, претензиями со стороны тренеров, директоров учреждений, устал и якобы хочет уйти. «Решение, конечно, принимать ему, но говорят, что чиновнику надоело копаться в грузном белье и распутывать эти хитросплетения спортсменов и творцов. Говорят, что он ищет работу как внутри региона, так и за пределами ХМАО», — добавляет слухач.

Дело врачей-коррупционеров засекретили

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инсайдеры из числа осведомленных силовиков рассказывают, что ведомства получили указания из Москвы «не кошмарить» медиков, из-за чего официально не сообщается о деле о коррупции в Сургутской районной поликлинике. «Расследование продолжается и сейчас. Но пока эпидемия, пока врачи и без того стоят на передовой, решено общественность лишний раз не будоражить. Можно только сказать, что ОБЭП очень внимательно проверяет финансовые дела в поликлинике, а департамент здравоохранения оказывает всю помощь», — рассказывает инсайдер.

В церковной жизни ХМАО раскол из-за коронавируса

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что в ХМАО священники нарушают требования Роспотребнадзора и даже патриарха: проводят службы, не соблюдая рекомендации епископа Русской православной церкви, не боясь церковного суда. «В ХМАО режим самоизоляции продлен. Все серьезно, но не для всех. Епископ Югорский и Няганский Фотий находился в отпуске три недели. Поездил по стране, закончив свое путешествие святительским днем в Тобольске. Приехал в Югорск и, как ни в чем не бывало, начал работать, служить и причащать», — говорит один из священников, решивший пролить свет на работу коллеги. По словам священника, Фотий не следует рекомендациям Патриарха Кирилла, который установил в РПЦ ответственность за нарушение мер по коронавирусу.

Рестораторы ХМАО готовы нарушать закон, лишь бы выжить

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Инсайдеры из числа рестораторов говорят, что владельцы ресторанов, кафе и баров готовы рисковать и проводить закрытые вечеринки, лишь бы заработать хоть что-то. «Да, запрещена работа, а платить зарплаты нас обязывают. И так уже уволили всех сотрудников, распродали все, а гости же хотят пить, есть и отдыхать. Вот и приходится открываться потихонечку», — рассказывает источник. При этом, по словам владельца бара, такая ситуация по всему региону. «Да все знают, кто и когда работает. Потому что у нас отдыхают полицейские, другие VIPы, которые днем ловят нарушителей карантина, а вечерами у нас с женами и любовницами ужинают», — заключает инсайдер.

За обысками в мэрии ХМАО могут стоять бывшие силовики

Слухачи поговаривают, что против главы Нижневартовского района Бориса Саломатина развернулась настоящая война, а в числе интересантов — бывшие силовики. При этом руководит всем экс-сотрудник следственного комитета, либо сам желающий занять пост главы района, либо отрабатывающий заказ своего нынешнего патрона. «У Саломатина в следующем году выборы, и создать правильный шум за год — это отличный способ послать месседж ему, мол, смотри, мы за тобой следим, будь осторожен. При этом, насколько мне известно, прошедшие обыски в администрации Нижневартовского района — не единственная попытка давления», — говорит информатор URA.RU, добавляя, что против Саломатина хоть и начали открытую «войну», претендент на кресло следующего главы остается в тени.

Важный правительственный департамент ждут изменения

По слухам, директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова готова вернуться на работу. «Сейчас это массово обсуждают, так как у нее кончается декретный отпуск. Интересно, как она зайдет в полностью обновленный за время ее отсутствия департамент?» — судачат сплетники, добавляя, что часть сотрудников департамента уже открыто ищет новую работу.

Депутат-спортсмен из ХМАО торгует наградами

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Слухачи рассказывают, что депутат от «Единой России» Руслан Проводников, который внезапно для всех стал критиковать госструктуры, объявил благотворительный аукцион и продает пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO, полученный в бою против Давида Торреса. «По его словам, все вырученные от продажи деньги пойдут на лечение ребенка, страдающего спинальной мышечной атрофией, которому требуется лечение самым дорогим в мире препаратом», — рассказал информатор, добавив, что текущая сумма, которую предлагают люди, достаточно скромная — чуть больше 20 тыс рублей. «Именно во столько поклонники оценили награду, которой так гордится Проводников. Видимо, не так уж его и ценят», — ухмыляется слухач.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.