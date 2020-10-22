Пермские инсайды: к депутату пришли с оружием

Пермский медведь умный, будь как он Коллаж URA.RU

Слухачи обсуждают подготовку к выборам в 2021 году в Пермском крае. Их в частности интересует, почему губернатор Пермского края Дмитрий Махонин начал встречи с кандидатами в Госдуму именно с депутата Дмитрия Скриванова, которого ранее называли противником главы региона. Тем временем некоторые telegram-каналы уже выставляют расценки за предвыборные посты, а вот глава Березников Сергей Дьяков к выборам решил не готовиться.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Почему Махонин начал со Скриванова

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов стал первым, с кем губернатор Дмитрий Махонин начал серию встреч с кандидатами в нижнюю палату парламента. Сплетники сразу обратили внимание на это. «Почему он, а не, скажем [депутат Госдумы Игорь] Сапко, который тоже уже все согласования прошел», — удивляются в кулуарах. Некоторые вспомнили давний скандал. «Удивительно просто наблюдать за тем, как все меняется. Еще в начале года в медиа трубили, что Скриванов, мол, пойдет на выборы губернатора, потом его поставили куратором выборов и лишили такой возможности. Скриванова ставили противником губернатора», — удивляется источник. Другой собеседник добавляет, что никаких интриг нет. «Махонин встретился сначала со Скривановым, потому что тот был в Перми, вот и все», — уточняет инсайдер.

Губернатор обсудил со Скривановым предстоящие выборы

Рассказывают, что много внимания на встрече Дмитрия Махонина со Скривановым было уделено предстоящим выборам в не только в Госдуму, но и Законодательное собрание и гордуму Перми. «Важным итогом встречи стало то, что Скриванов заверил губернатора в нежелании повторения конфликта 2016 года, а также его отказ от выставления своих кандидатов на выборах в региональный парламент», — говорит инсайдер. По его словам, вместо этого стороны договорились, что Скриванов, если потребуется, окажет свою поддержку в проведении кампании и снятии напряжения, если оно возникнет.

Чибисова накажут за плохую удаленку

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что вице-премьеру правительства Пермского края Алексею Чибисову достанется за плохие результаты по переводу работников предприятий на удаленку. Якобы это станет ключевым объяснением того факта, что его могут не включить в новый состав правительства региона. «Чибисову сказали, чтобы 30% перешли на удаленку, а он смог обеспечить что-то около 6-7%. Недоисполнил поручение губернатора в пять раз», — сообщает инсайдер.

Пермские telegram-каналы готовы к выборам

В кулуарах шепчутся, что анонимные пермские telegram-каналы уже рассылают расценки по избирательной кампании возможным заказчикам. «Известно как минимум о паре таких каналов. В месяц они просят порядка ста тысяч рублей за несколько постов», — говорит один из источников. Другой уверяет, что названная сумма является минимальной. «Сейчас расценки только устаканиваются. Да и к тому же окончательная сумма зависит от числа подписчиков», — признал еще один собеседник.

Пермские единороссы готовятся к смене лидера

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что пермское региональное отделение «Единой России» уже в ноябре этого года получит нового лидера. «Вячеслав Григорьев больше не будет секретарем реготделения. В ноябре будет конференция, там выберут нового секретаря. Григорьев, вероятнее всего, даже не будет выдвигать свою кандидатуру», — утверждает инсайдер. Сообщается, что сейчас развернулась борьба за пост лидера пермских единороссов среди двух основных групп влияния, возглавляемых депутатами краевого парламента Арменом Гарсляном и Александром Бойченко. «Каждый из них хочет провести своего человека на этот пост и получить контроль над реготделением. Но, возможно, будет и компромиссный человек», — утверждает инсайдер.

Вслед за Григорьевым зачистят все реготделение

Сообщается, что после ухода Вячеслава Григорьева с поста секретаря регионального отделения «Единой России» произойдет полное обновление сотрудников исполкома. «Те, кто сейчас там работает, это люди еще прежнего секретаря Николая Демкина. Григорьев сохранил всех, но новый человек этого делать не будет», — говорит инсайдер. Он утверждает, что пока неизвестно, кто придет в исполком, но одно понятно наверняка — ни один из руководителей не сможет сохранить свой пост после смены лидера.

Сандырев договорился с Шубиным

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший сопредседатель пермского Общероссийского народного фронта Геннадий Сандырев, говорят, уже видит себя в Госдуме. Рассказывают, что он нацелился на округ нынешнего депутат Госдумы Игоря Шубина. Якобы ему даже согласование с краевой властью не очень необходимо. «За ним стоит скрывающийся на Дальнем Востоке скандальный бизнесмен Алексей Луканин. Кроме того, зачем согласовывать вопрос по Госдуме в регионе, если решение уже, можно сказать, принято в Москве» — удивляются источники. Собеседники считают, что Сандырев делает вид, мол, ему важно согласоваться у губернатора, но на самом деле он считает свой вопрос уже решенным.

Дьяков на выборы в Госдуму не пойдет

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Громкое заявление главы Березников Сергея Дьякова, который не стал подавать документы на участие в конкурсе по выбору мэра, наделало много шума в политической тусовке Пермского края. Дьяков был главой этого крупного пермского города десять лет и некоторые слухачи были уверены, что он и останется главным претендентом в очередной раз. «Говорили даже, что этот маневр сделан для того, чтобы Дьяков в Госдуму отправился. Но это не так. Он просто уходит на пенсию. Зачем ему работать? Может позволить себе спокойную старость», — говорит источник.

Под Самойлова копают свои

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Вице-мэр Перми Людмила Гаджиева, по слухам, ищет поддержку, чтобы перевести удар с себя на своего начальника — главу Перми Дмитрия Самойлова. Якобы многочисленные атаки на нее со стороны депутатов и журналистов помогли ей осознать, что ее собираются принести в жертву в рамках обновления администрации Перми. По мнению слухачей, чиновница осознала, что Самойлов может сдать ее ради того, чтобы самому остаться главой Перми. У краевых властей накопился якобы серьезный негатив по отношению к Гаджиевой, который Самойлову выгоден, чтобы не убрали его самого. Поэтому Гаджиева, говорят, пытается аккуратно скомпрометировать шефа, чтобы показать, что она нужнее. По мнению слухачей, это у нее вряд ли получится.

Депутаты разнесли спикера

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Спикер гордумы Перми Юрий Уткин словно чувствует, что под ним шатается кресло. Поэтому начинает захаживать в кабинеты в Москве. Якобы его уже видели в центральном комитете «Единой России». «Его встречи в Москве, а также использование там служебного транспорта вызывает много вопросов здесь — в Перми. Говорят, что депутаты устроили Уткину настоящий разнос на совете думы за поездку, потребовав отчитаться о том, какую пользу для местного самоуправления приносят его командировки в столицу», — говорит инсайдер.

В Александровске меньшинство парализовало работу думы

Инсайдеры отмечают, что председатель Александровской городской Думы Марина Зимина, выступившая недавно с обвинениями в адрес политических администраторов края, на самом деле грубо нарушает права большинства депутатов думы. По сути, Зимина представляет меньшинство депутатов (шесть человек из 15), но ей удается регулярно срывать заседания (для кворума необходимо присутствие двух третей депутатов — десять человек). «Она также издает незаконные постановления об отмене очередных думских заседаний то ли из-за угрозы коронавируса, то ли вообще с громкими обвинениями в адрес несогласных с ней депутатов в попытке захвата власти», — говорит источник. Якобы подобной деятельностью Зиминой уже заинтересовались правоохранительные органы, и в ближайшее время в отношении нее могут последовать серьезные выводы со стороны местных силовиков.

Шицыну помогает журналист

Сообщается, что вести борьбу с администрацией губернатора экс-министру ЖКХ Александру Шицыну помогает пермский журналист Евгений Плотников, который является его давним другом. «Видео, которое записала спикер думы Александровска Марина Зимина, где она требует, чтобы [замглавы администрации губернатора Александр] Смертин ушел с поста, сделано по инициативе Шицына и Плотникова», — говорит инсайдер. Он утверждает, что при этом связь Плотникова и Шицына с депутатом Госдумы Дмитрием Скривановым, о которой говорят в политтусовке, не так очевидна. «Просто кто-то хочет найти сильного врага, но на самом деле все проще. Шицын обиделся и хочет власти, а Плотников просто дружит с Шицыным», — добавляет инсайдер. Еще один собеседник добавляет, что участие в скандале Скриванову невыгодно. «Зачем ему вмешиваться в дела муниципалитета, входящего в округ другого депутата? Тем более Скриванов только что договорился с губернатором о серьезном вливании средств в его округ накануне выборов», — говорит он.

Депутат-бизнесмен экономит на своих сотрудниках

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что на губахинском «Метафраксе» растет недовольство рабочих предприятия. По их словам, руководство необоснованно лишает сотрудников премий, не приводя при этом никаких аргументов. Якобы, все чаще звучат претензии и в адрес председателя совета директоров «Метафракса», депутата краевого парламента Армена Гарсляна, который не обращает внимания на укоры в свой адрес со стороны сотрудников предприятия. Сами же рабочие «Метафракса», лишенные премий, связывают это с пандемией — весной во время самоизоляции, предприятие перешло на неполную рабочую неделю и несло убытки. Теперь руководство пытается на всем экономить, в том числе, и на своих сотрудниках.

Уволенный экс-директор проблемного завода нашел новую работу

Инсайдер сообщает, что проработавший ровно год на проблемном пермском заводе Дзержинского (ЗиД) Павел Панков может вернуться на «Мотовилихинские заводы». Как и ожидалось, новый конкурсный управляющий заводом Дзержинского не предложил ему продолжить работу на предприятии. «Сейчас Панков ведет переговоры с „Мотовилихинскими заводами“, где он ранее уже работал. Якобы, предварительная договоренность о его возвращении уже достигнута, но пока не понятно, в каком статусе Панков может быть полезен „Мотовилихе“. Там сейчас также новое руководство, которое очень внимательно подходит к новым кадрам, поскольку ситуация на „Мотовилихе“, как и на ЗиДе, очень сложная», — пояснил источник.

У мэра Добрянки кадровые проблемы

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ходят слухи, что в администрации Добрянки острая нехватка кадров, а мэр Константин Лызов без труда расстается с теми, кто ему неугоден. Так, вызвавшие недовольство главы города чиновники, отвечающие за сферу ЖКХ, быстро распрощались со своими должностями. А меж тем, другие сотрудники администрации, отвечающие за дорожное хозяйство, жалуются на Лызова за то, что тот регулярно задерживает им зарплату. «И этот бардак продолжается не первый месяц, а Лызов на претензии подчиненных не реагирует», — поговаривают слухачи.

Пермский депутат заявил о не состоявшемся покушении

Судачат, что один из депутатов думы Чусового заявил о несостоявшемся на него покушении. Якобы, к нему в офис заявился неизвестный с пистолетом и настойчиво требовал встречи. Сам депутат в это в время находился на заседании думы. Его коллеги вызвали полицию и сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы. Не исключено, что депутата, который к тому же является директором местной управляющей компании, просто попытались запугать конкуренты. Злые языки утверждают, что как раз сейчас в Чусовом авторитетные бизнесмены делят рынок коммунальных услуг.

Пермский бизнес стали меньше проверять на соблюдение санитарных требований

Фото: Илья Московец © URA.RU

Поговаривают, что контролирующие органы стали устраивать меньше проверок пермскому бизнесу, несмотря на рост заболеваний коронавирусом. «Если весной, когда после выхода из карантина могли приходить по нескольку раз за неделю, то теперь хорошо, если заглянут раз в месяц», — рассказал инсайдер. Предприниматели и сами стали более ответственными — никто не хочет терпеть убытки от закрытия или потери выручки из-за штрафных санкций. Да и сами контролирующие органы понимают, что бесконечными угрозами и штрафами проблему не решить, а людям, которые и так потеряли в деньгах из-за пандемии, нужно дать работать.

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