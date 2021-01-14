Пермские инсайды: Решетников подставил Махонина

Не все легко прощаются с длинными выходными Коллаж URA.RU

Провал в дорожной отрасли региона произошел из-за плохой работы экс-губернатора Максима Решетникова. Депутатов и вице-премьера Дмитрия Самойлова сталкивают лбами, а у вице-мэра Людмилы Гаджиевой нашли личного лакея.

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Свита Решетникова подставила Махонина

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В политтусове обсуждают упоминание Пермского края в числе регионов с проблемами в дорожном строительстве. Неприятный список, в который попал регион, был озвучен во время совещания президента Владимира Путина. «Еще и первым в списке оказался. Но это объяснимо: обычно среди субъектов именно край идет первым, а потом области и республики», — дополняет источник.

Что же касается самого факта нахождения края в списке, то инсайдеры отмечают: такой «сюрприз» нынешнему губернатору Дмитрию Махонину достался от его предшественника и его свиты. «Планы по строительству и ремонту дорог на 2020 год утверждались еще прежним губернатором [Максимом Решетниковым], а его ставленник [министр дорог и транспорта Николай] Уханов занимал пост дорожного министра до ноября прошлого года», — рассказывает источник. Собеседник напомнил, что Махонин не раз высказывал недовольство министром. «Это было связано со срывом графика строительства второй очереди моста через Чусовую и реконструкции улицы Строителей в Перми. Кроме того, Уханов иногда просто засыпал на совещаниях у губернатора», — уверяют инсайдеры. В итоге при формировании нового правительства Уханов был отправлен в отставку, а его место занял Андрей Алякринский.

Новый глава забайкальского УМВД Еговцев приходил за подарками

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Инсайдер утверждает, что экс-замначальника краевого главка Вячеслав Еговцев после повышения не поехал в Забайкальский край (где стал главой местного управления МВД), а встретил новогодние праздники в Перми. «После назначения на пост он оставался в Перми — передавал дела. А в новогодние праздники забегал в краевой главк с пакетами — то ли кому-то нес подарки, то ли его поздравляли с назначением», — рассказал инсайдер. По его утверждению, Еговцев пребывал в хорошем настроении.

Про вице-премьера распространяют фейки

Поговаривают, что информация о возможном участии в выборах в Госдуму по округу № 59 бывшего мэра Перми Дмитрия Самойлова — это вброс. «Видимо, кому-то выгодно столкнуть лбами возможных кандидатов. Чтобы они начали подозревать все друг друга и работать друг против друга», — говорит инсайдер. Он полагает, что таким образом пытаются устроить тройное противостояние между вице-премьером Самойловым, депутатом Госдумы Алексеем Бурнашовым и депутатом заксобрания Александром Бойченко.

У партии «За правду» возникли сложности

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Слухачи утверждают, что пермское региональное отделение политической партии «За правду» не может найти площадку для проведения своего фестиваля. «У них возникли сложности с площадкой для проведения фестиваля с экологическим уклоном. Изначально рассматривалась площадка культурного кластера на Шпагина, но руководство минкульта до сих пор не дало ответа», — отмечает источник. По его словам, сроки у «прилепинцев» поджимают — культурное событие намечено на конец февраля-начало марта. Ради этого партийцы везут в Пермь известную медийную персону мирового масштаба.

Уткин потребовал, чтобы к его приезду приготовились

Отставной спикер гордумы Перми Юрий Уткин после новогодних праздников ездил в одну из территорий своего избирательного округа — поселок Новые Ляды. Причем, говорят инсайдеры, он сам или его помощники потребовали, чтобы к визиту высокого гостя тщательно подготовились. «Там все в суматохе какой-то пытались очистить дворы от снега. Причем, очень странно. С улицы Мира убирали и на соседнюю улицу Островского сваливали. Но чистили аж до асфальта», — говорит инсайдер. Он говорит, в попытке произвести впечатление так перестарались, что люди не могли выехать из дворов — слишком большая разница в уровнях снега образовалась.

У вице-мэра замашки императрицы

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Источники сообщают, что особая любовь к роскошной жизни и повышенному комфорту у вице-мэра Людмилы Гаджиевой появилась еще в период ее работы на должности руководителя городского департамента образования. «У Гаджиевой есть некий мальчик-лакей, который ее переодевает и переобувает в буквальном смысле этого слова», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Гаджиева так привыкла к этому, что не скрывала этого даже от посторонних. «Например, совещание, ее ждут директора школ, приглашенные из других сфер. Она приходит, за ней этот мальчик, который снимает с нее пальто, она садится в кресло, поворачивается в нем, а он начинает ей при всех обувь менять с уличной на домашнюю», — добавляет инсайдер.

Новый мэр Перми готовится наказать главу района

Поговаривают, что глава администрации Орджоникидзевского района Перми Евгений Карабатов может получить выговор от нового мэра Алексея Демкина. «В праздники относительно хорошо работали коммунальщики только в центре города, а в отдаленных районах, видимо, решили, что во время транзита власти можно расслабиться», — говорит инсайдер. Он утверждает, что из Орджоникидзевского района поступило много жалоб и теперь за работой Карабатова будут наблюдать. «Еще и неопределенное состояние его покровителя [вице-мэра Лидии Королевой] тоже ослабило позиции главы. Ведь при обновлении команды Демкин может разом убрать обоих», — добавляет инсайдер.

«Тень отца Гамлета» утрачивает влияние

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший глава Пермского района Александр Кузнецов, по словам инсайдеров, утрачивает влияние на местных депутатов. Это тот самый Кузнецов, которого весьма поэтично вспомнили на последнем заседании правительства — во время выволочки от губернатора в адрес и. о. главы района Владимира Ваганова. Махонин указал Ваганову на необходимость управлять территорией самостоятельно, а не с помощью «тени отца Гамлета». В кулуарах говорят, что сразу поняли — в роли «тени отца» выступает Кузнецов.

Досталось и депутатам. «Они сейчас не общаются ни с ним, ни с краевыми властями. Многие из них ориентируются на [председателя Земского собрания района Николая] Коцофана, который уже ведет свою игру», — считают источники. Точки над i могут быть расставлены 25 января. В этот день состоится суд, который с большой долей вероятности может признать незаконным новое Положение о конкурсе на пост главы района. «Если депутаты опять сорвут конкурс, то по Уставу района Земское собрание будет распущено и объявят новые выборы», — рассказывает инсайдер и напоминает, что попытки думцев пересмотреть Устав ранее не увенчались успехом.

Новая пиарщица мэра Березников славится характером

Поговаривают, будто новый руководитель управления внутренней политики мэрии Березников Екатерина Вехтер очень своенравна. Из-за этого у нее часто возникали конфликтные ситуации с коллегами в компаниях, которых она работала. «Вехтер очень эмоциональная женщина, иногда даже чересчур. Результат ей нужен „здесь и сейчас“, а каким образом он будет достигнут — это ее не волнует», — утверждает источник. С другой стороны, требовательность к самой себе и коллегам и помогла ей подняться по карьерной лестнице, добавляет источник, напоминая, что еще недавно Вехтер была всего лишь пресс-секретарем местного отделения «Сбербанка».

Директор парка Горького расстроил «реального пацана»

Фото: Владимир Андреев

Инсайдеры утверждают, что на пермского бизнесмена Рашида Габдуллина обрушился шквал критики. Все дело в новом кресельном подъемнике, который перед новогодними праздниками заработал в горнолыжном центре «Губаха», принадлежащем Габдуллину. Якобы бизнесмен ждал, что будет купаться в лучах славы, как только запустит подъемник, в который он вложил несколько десятки миллионов рублей. «Отдых для тех, кто отдыхал в новогодние праздники в ГЛЦ „Губаха“ превратился в сущий кошмар. Для того, чтобы попасть на этот подъемник, нужно было простоять в гигантской очереди почти час, а сам выход с подъемника недоработан и многие с него просто падали», — рассказывают слухачи. Говорят, что оценить «все прелести» зимнего отдыха в «Губахе» смог и пермский актер Антон Богданов, уехавший оттуда в расстроенных чувствах.

Бизнесмены решили заработать на коронавирусном запрете

По слухам, некоторые бизнесмены в Пермском крае нашли способ привлечь клиентов благодаря коронавирусному запрету властей. «Массовое купание в Крещение в этом году под запретом из-за COVID, но не на курортах и в санаториях. «Они пользуются ситуацией: рекламируют крещенские купания на территориях курорта», — отмечает инсайдер. Для этого, якобы курорты даже устраивают различные акции, снижают цены на бронирование мест, предлагают приятные бонусы под проживание для отдыхающих.

«КОМПРОС» отдали москвичам

Как уверяют инсайдеры, популярный пермский telegram-канал «КОМПРОС» (бывший СтопкоронавирусПермь) с начала нынешнего года перешел под контроль некоей крупной московской структуры. «Говорят, что канал останется лояльным к губернатору Дмитрию Махонину, однако не является официальным рупором краевых властей, как ошибочно полагают некоторые журналисты. Поэтому называть „КОМПРОС“ telegram-каналом краевого правительства или губернатора — вводить в заблуждение», — рассказывает источник. В кулуарах шепчутся, что теперь в этом канале не будут публиковаться данные о ситуации с коронавирусом в регионе. По словам инсайдеров, стоит задача превратить его в серьезный и содержательный ресурс, публикующий только проверенную информацию.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.