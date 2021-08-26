Новый хит Славы Марлоу и презентация Microsoft

Познакомимся с новинками Microsoft и Xbox во время онлайн-презентации в рамках «Gamescom 2021» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Четыре громкие онлайн-премьеры ждут нас в начале этой недели — от трека, который еще до своего выхода набрал в TikTok несколько сотен лайков, до презентации новинок на крупнейшей игровой выставке в мире. А еще — несколько кинопремьер, одну из которых Россия ждала целых два года.

Что сделать утром

Новый день, по доброй традиции, начнем с новой музыки. Сегодня познакомимся с необычной музыкальной коллаборацией, которую фанаты ждали больше года — Слава Марлоу, Элджей и The Limba представили совместный трек «Она тебя любит». Послушать его можно на всех цифровых площадках.

Что сделать днем

За обедом немного впадем в детство вместе с новым трейлером Netflix «Nightbooks» («Ночные книги»). Это экранизация одноименной детской книги Дж.Э.Уайта, рассказывающей о попавшем в плен к ведьме мальчике. Главные роли в картине исполнили Уинслоу Фегли, Лидия Джуэтт и Кристен Риттер («Большие глаза», «Джессика Джонс»). Фильм будет доступен в онлайне с 15 сентября.

Что сделать вечером

24 августа в 20:00 по Москве Microsoft проведёт онлайн-презентацию в рамках крупнейшей игровой выставки «Gamescom 2021». Во время стрима расскажут об играх Xbox Game Studios и студий-партнёров. Во время эфиров также можно будет пообщаться со звездными гостями (их имена не раскрываются) и поучаствовать в распродаже Microsoft Store.

А еще 24 августа 2021 состоится долгожданная премьера фильма Пьетро Марчелло «Мартин Иден» на русском языке. Это экранизации знаменитого романа Джека Лондона, мировая премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в 2019 году, на котором исполнитель главной роли Лука Маринелли был отмечен как лучший актер. Лента вошла в топ-10 лучших фильмов 2020 года по версии издания The New York Times.