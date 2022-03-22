Топ-5 мифов россиян о нефтяниках

О зарплатах, пьющих вахтовиках и о том, как связаны нефть и динозавры

23 марта 2022 в 08:50 Размер текста - 17 +

Развеиваем самые популярные заблуждения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В России профессия нефтяника ассоциируется с огромными зарплатами, брызжущим из земли фонтаном «черного золота», а также тем, что рассказывали в школе — нефть появилась из останков динозавров. О том, что из этого правда, а что выдумка — в материале URA.RU. М иф: все нефтяники купаются в деньгах Уровень зарплаты нефтяников сильно варьируется и зависит от места работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нефтяная отрасль в России, согласно данным HeadHunter и Росстата, занимает второе место по уровню зарплат после банковской сферы. Однако в расчет идут зарплаты директоров, топ-менеджеров крупных компаний, зарплаты которых достигают 600 тысяч рублей. По данным сервисов по поиску работы, средняя зарплата инженера по бурению составляет 110-115 тысяч рублей, геолога — 80 тысяч рублей, а геофизикам и бурильщикам компании готовы платить меньше остальных — от 45 до 55 тысяч рублей. «В небольших фирмах зарплаты значительно ниже, на порядок. Они меняются и зависят от конкретной компании, опыта работы сотрудника, региона, в котором ведется нефтедобыча и прочих обстоятельств», — рассказал собеседник, близкий к нефтяной отрасли. Другой нефтяник, который работает в ХМАО более 30 лет добавил, что миф об огромных зарплатах нефтяников — родом из СССР. «Когда мы приехали в Югру в семидесятых годах, тут зарплаты были просто гигантские. В пять-шесть-семь раз больше, чем в среднем по стране. Плюс было много „шабашек“. Но пришел новый строй и все поменялось», — вспоминает Эльдар Насибов. Миф: нефтяной фонтан — это хорошо и красиво На самом деле нефтяной фонтан — это авария, которая угрожает экологии и тормозит дальнейшую работу Фото: открытые источники Миф появился из-за старых фотографий и кинохроники, на которых первооткрыватели сибирской нефти чуть ли не купались в нефти, загребая ее руками. Для журналистов тех времен нужна была красивая картинка, демонстрирующая то, как много нефти добывается и чтобы показать успех нефтяников. В действительности же фонтан нефти — это авария, причем серьезная. «В современном процессе добычи нефти, фонтан — это авария. Для примера, можно представить домашнюю систему водоснабжения: вода должна выходить только из крана. Вот и нефть должна идти только по трубам и больше никак. К тому же фонтан нефти — это экологическое ЧП, ликвидация которого — огромные расходы. Поэтому истории о том, что фонтан нефти это хорошо — старый миф. Но, конечно, во времена покорения Самотлора фонтанов было много, потому что давление нефти было такое, что стоило лишь начать бурение, как из-под земли сразу бил сильнейший напор», — рассказал URA.RU один из пожилых нефтяников. Миф: вахтовики много пьют из-за тяжелых условий работы Вахтовики, как правило, работают в суровых условиях, однако за их состоянием на месторождении ведется контроль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Еще один миф родом со времен покорения месторождения Западной Сибири в общем и Самотлора в частности. «Во-первых, количество тех, кто может уйти в запой, в нефтяной сфере ровно столько же, сколько и в любой другой профессии. Во-вторых, раньше действительно пили много. Однако в современной реальности за такой проступок можно получить „волчий билет“ и лишиться возможности дальше работать в профессии. Сейчас все это очень строго контролируется. Поэтому раньше можно было назвать этот миф „полуправдой“, сейчас же, употебление алкоголя на месторождениях — скорее исключение», — рассказал URA.RU один из нефтяников. Миф: нефть — это озеро под землей, а появилось оно после смерти динозавров Нефть — продукт разложения древних организмов, под землей она «хранится» в складках твердых пород Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Миф, который все-таки имеет под собой основание. Раньше, в середине XX века, месторождения нефти можно было условно подземным «озером». Тогда нефть добывалась в основном из мягкой, пористой породы — песчаника, и нефть в нем перемещалась относительно легко. Сейчас же нефть Западной Сибири приходится добывать из очень твердых пород, а затем долго и дорого очищать. Появилась же нефть действительно из органических организмов, однако вопреки расхожему мнению — не из динозавров. Исходным материалом для образования нефти служили микроорганизмы, населяющие прибрежные морские воды — планктон, а также водоросли. Примерно 145 миллионов лет назад на территории нынешней Западной Сибири располагалось море, именно это и дало нам сегодня более 800 месторождений нефти и природного газа на этой территории. Миф: нефтяник — умирающая профессия Отрасль развивается в сторону добычи труднодоступной нефти, что требует новых специалистов из различных сфер Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Принято считать, что обнаруженных запасов нефти, при текущем потреблении, хватит приблизительно на 60 лет. Однако по информации научно-образовательного центра «Газпромнефть-Политех» в мире наблюдается тенденция к снижению потребления. Через 15-20 лет объемы переработки нефти в топливо будут намного ниже. Но и оценка в 60 лет очень приблизительная. «Когда говорят о том, что нефти хватит на 30-60 лет, апеллируют, в основном, разведанными запасами и теми, которые коммерчески рентабельны для освоения. У нас огромные запасы находятся на арктическом шельфе северных морей — в Баренцевом, Карском море уже открыт целый ряд месторождений. За последние годы также были открыты ряд гигантов. И все это отрыто только в верхнем этаже нефтегазоносности. В целом, включая месторождения Западной Сибири, открыты до глубины в пять километров. Поэтому в запасе у нас еще нижний этаж, который уже готовят к разведочным работам. А вот в арктических морях, восточной Сибири и дальнем востоке уже идет разработка нефтяных месторождений. Могу сказать, что нефти, а особенно газа, хватит по крайней мере на этот век», — сказал главный научный сотрудник института проблем нефти и газа Владимир Шустер, подтверждая, что профессия нефтяника не умирает. Этот миф тоже развеян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . 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В России профессия нефтяника ассоциируется с огромными зарплатами, брызжущим из земли фонтаном «черного золота», а также тем, что рассказывали в школе — нефть появилась из останков динозавров. О том, что из этого правда, а что выдумка — в материале URA.RU. М иф: все нефтяники купаются в деньгах Нефтяная отрасль в России, согласно данным HeadHunter и Росстата, занимает второе место по уровню зарплат после банковской сферы. Однако в расчет идут зарплаты директоров, топ-менеджеров крупных компаний, зарплаты которых достигают 600 тысяч рублей. По данным сервисов по поиску работы, средняя зарплата инженера по бурению составляет 110-115 тысяч рублей, геолога — 80 тысяч рублей, а геофизикам и бурильщикам компании готовы платить меньше остальных — от 45 до 55 тысяч рублей. «В небольших фирмах зарплаты значительно ниже, на порядок. Они меняются и зависят от конкретной компании, опыта работы сотрудника, региона, в котором ведется нефтедобыча и прочих обстоятельств», — рассказал собеседник, близкий к нефтяной отрасли. Другой нефтяник, который работает в ХМАО более 30 лет добавил, что миф об огромных зарплатах нефтяников — родом из СССР. «Когда мы приехали в Югру в семидесятых годах, тут зарплаты были просто гигантские. В пять-шесть-семь раз больше, чем в среднем по стране. Плюс было много „шабашек“. Но пришел новый строй и все поменялось», — вспоминает Эльдар Насибов. Миф: нефтяной фонтан — это хорошо и красиво Миф появился из-за старых фотографий и кинохроники, на которых первооткрыватели сибирской нефти чуть ли не купались в нефти, загребая ее руками. Для журналистов тех времен нужна была красивая картинка, демонстрирующая то, как много нефти добывается и чтобы показать успех нефтяников. В действительности же фонтан нефти — это авария, причем серьезная. «В современном процессе добычи нефти, фонтан — это авария. Для примера, можно представить домашнюю систему водоснабжения: вода должна выходить только из крана. Вот и нефть должна идти только по трубам и больше никак. К тому же фонтан нефти — это экологическое ЧП, ликвидация которого — огромные расходы. Поэтому истории о том, что фонтан нефти это хорошо — старый миф. Но, конечно, во времена покорения Самотлора фонтанов было много, потому что давление нефти было такое, что стоило лишь начать бурение, как из-под земли сразу бил сильнейший напор», — рассказал URA.RU один из пожилых нефтяников. Миф: вахтовики много пьют из-за тяжелых условий работы Еще один миф родом со времен покорения месторождения Западной Сибири в общем и Самотлора в частности. «Во-первых, количество тех, кто может уйти в запой, в нефтяной сфере ровно столько же, сколько и в любой другой профессии. Во-вторых, раньше действительно пили много. Однако в современной реальности за такой проступок можно получить „волчий билет“ и лишиться возможности дальше работать в профессии. Сейчас все это очень строго контролируется. Поэтому раньше можно было назвать этот миф „полуправдой“, сейчас же, употебление алкоголя на месторождениях — скорее исключение», — рассказал URA.RU один из нефтяников. Миф: нефть — это озеро под землей, а появилось оно после смерти динозавров Миф, который все-таки имеет под собой основание. Раньше, в середине XX века, месторождения нефти можно было условно подземным «озером». Тогда нефть добывалась в основном из мягкой, пористой породы — песчаника, и нефть в нем перемещалась относительно легко. Сейчас же нефть Западной Сибири приходится добывать из очень твердых пород, а затем долго и дорого очищать. Появилась же нефть действительно из органических организмов, однако вопреки расхожему мнению — не из динозавров. Исходным материалом для образования нефти служили микроорганизмы, населяющие прибрежные морские воды — планктон, а также водоросли. Примерно 145 миллионов лет назад на территории нынешней Западной Сибири располагалось море, именно это и дало нам сегодня более 800 месторождений нефти и природного газа на этой территории. Миф: нефтяник — умирающая профессия Принято считать, что обнаруженных запасов нефти, при текущем потреблении, хватит приблизительно на 60 лет. Однако по информации научно-образовательного центра «Газпромнефть-Политех» в мире наблюдается тенденция к снижению потребления. Через 15-20 лет объемы переработки нефти в топливо будут намного ниже. Но и оценка в 60 лет очень приблизительная. «Когда говорят о том, что нефти хватит на 30-60 лет, апеллируют, в основном, разведанными запасами и теми, которые коммерчески рентабельны для освоения. У нас огромные запасы находятся на арктическом шельфе северных морей — в Баренцевом, Карском море уже открыт целый ряд месторождений. За последние годы также были открыты ряд гигантов. И все это отрыто только в верхнем этаже нефтегазоносности. В целом, включая месторождения Западной Сибири, открыты до глубины в пять километров. Поэтому в запасе у нас еще нижний этаж, который уже готовят к разведочным работам. А вот в арктических морях, восточной Сибири и дальнем востоке уже идет разработка нефтяных месторождений. Могу сказать, что нефти, а особенно газа, хватит по крайней мере на этот век», — сказал главный научный сотрудник института проблем нефти и газа Владимир Шустер, подтверждая, что профессия нефтяника не умирает. Этот миф тоже развеян.