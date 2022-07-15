Власти обсуждают ответ на санкции Запада против российской нефти

Для этого России предложено создать отечественный аналог Brent

15 июля 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Власти России хотят сами определять цену на нефть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство и ЦБ обсуждают план по созданию национального эталонного сорта нефти и запуску торгов, которые не будут зависеть от западных биржевых площадок. Для этого нужно привлечь в проект иностранных партнеров и увеличить торговые объемы, однако сделать это будет сложно, рассказали URA.RU эксперты. В случае успеха цена на российскую нефть будет определяться с помощью отечественных торговых инструментов. Однако обсуждение носит закрытый характер, поделился источник, близкий к правительству. Создание национального эталонного сорта нефти обсуждается в России не первый год, а предыдущая попытка создать отечественный аналог Brent закончилась безуспешно. Однако планы недружественных стран Запада ограничить доходы РФ от продажи нефти вместо того, чтобы попытаться ввести полное эмбарго, могли вернуть правительство и ЦБ к этой идее, заявил URA.RU эксперт фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. «Уже был больше 10 лет назад проект эталонного сорта российской экспортной нефтяной смеси REBCO (Russian Export Blend Crude Oil), но он закончился неудачно. Теперь эта идея обсуждается в рамках той же логики, что и снижение роли доллара в международных расчетах», — рассказал эксперт. Финансовый блок правительства участвует в обсуждении создания эталонного сорта нефти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По информации агентства Bloomberg, власти РФ намерены начать привлекать к проекту иностранных партнеров в период с марта по июль 2023 года, а с октября планируют запустить продажи бенчмарка на собственной платформе. Это нужно, чтобы Россия могла продавать свою нефть без каких-либо внешних ограничений. «Принятые сегодня биржевые механизмы ценообразования на нефтяном рынке были созданы после войны Судного дня и нефтяного кризиса 1973 года, с тех пор США и отчасти Великобритания контролируют эту важную часть международной торговли. Хотя весь мир привык, доверие к этим механизмам снизилось, о чем говорят сообщения о продаже Саудовской Аравией своей нефти за юани. Сам факт обсуждения этой темы свидетельствует о переменах на рынке», — отметил Митрахович. В настоящее время цена на российский экспортный сорт сырой нефти Urals определяется путем скидки от цены эталонной североморской нефти марки Brent, размер скидки колеблется от 20 до 30%. «Самого британского месторождения Brent давно нет, оно истощилось, но бенчмарк, который торгуется на бирже, остался как ориентир для цен на другие сорта по всему миру. То есть на Лондонской бирже торгуют не конкретной нефтью, это механизм ценообразования, и он находится под контролем американцев. Это их инфраструктура, к которой они предоставляют доступ остальным участникам рынка, а могут и не предоставлять. По этой причине в правительстве России и обсуждают альтернативы, чтобы ограничить влияние США. Для этого не обойтись без дружественных стран. Предыдущий опыт показал, что это долго и трудно, но можно попытаться», — объяснил эксперт. Эталонный сорт нефти — это биржевой финансовый инструмент Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Идея правительства РФ заключается в том, чтобы максимально отказаться от всех западных институтов и механизмов, которые могут повлиять на российскую экономику, подтвердил в беседе с URA.RU директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин. «Конкретно по нефти история действительно началась 10 лет назад, тогда власти хотели продавать нефть без дисконта от Brent, а лучше вообще с премией к ней, то есть дороже. Но ничего не вышло, потому что ключевая характеристика любого рынка — это ликвидность, а ее оказалось недостаточно. Сейчас правительство хочет максимально отказаться от всего западного, чтобы бороться с санкциями, идея в этом», — сказал он. Власти обсуждают, как они будут оценивать цену на нефть российской марки Urals, если США и Великобритания каким-то образом ограничат Москве доступ к данным торгов по марке Brent, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Это делается для перестраховки, еще одна мера реагирования на возможные санкции. Пока все это довольно фантастическая конструкция, потому что цена на Brent это публичная информация, а от нее скидку на Urals можно высчитать и в ручном режиме. Допускаю, что это скорее демонстративная инициатива, призванная показать, чем еще, кроме ограничения поставок, мы можем ответить Западу, если он попытается вмешиваться в ценообразование», — предположил эксперт. Цена на российскую нефть Urals определяется путем скидки от эталонной марки Brent Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Источник URA.RU, близкий к правительству, указал на закрытый характер обсуждения этой темы властями. «Ситуация сейчас сами понимаете какая, так что публичного обсуждения темы пока не будет», — сказал он. В Минэнерго, Минфине и Центробанке получили запрос URA.RU, но от комментариев воздержались. Представители «Роснефти» и «Газпром нефти» также не стали давать комментарии. У российских властей пока нет ни готового решения по эталонному сорту нефти, ни твердой уверенности в необходимости его вырабатывать, поскольку инициатива стран Запада избирательно ограничить цены на российскую нефть, вероятнее всего, потерпит фиаско, считает Сергей Пикин. «То, что хотят сделать страны „Большой семерки“ в отношении России, было бы возможно, если бы российскую нефть покупали только они и больше никто. Тогда они могли бы диктовать цены. Но это не так, уже сегодня основные покупатели нашей нефти — это Китай, Индия и другие страны Азии», — пояснил он. Статья по теме Россия получит рекордную прибыль от нефти из-за санкций Запада «Кроме того, нужно понимать, что цена на Brent определяется в ходе биржевых торгов, расчеты основаны не только на физических объемах добычи, спросе и предложении нефти, это еще и финансовый инструмент. Чтобы создать аналог, России нужна своя мощная финансовая система, а об этом в текущих условиях говорить не приходится. Так что я думаю, нынешнее обсуждение так и останется на уровне идеи», — заключил эксперт. Обновлено 15.07.2022 в 17.45: В ответ на запрос URA.RU пресс-служба Банка России сообщила, что участвует в развитии внутреннего ценообразования на товарном рынке и создании системы национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели. «Ключевым и наиболее надежным источником информации для формирования индикаторов регулятор считает рыночную стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах и в торговых системах (организованные торги)», — добавили в пресс-службе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Правительство и ЦБ обсуждают план по созданию национального эталонного сорта нефти и запуску торгов, которые не будут зависеть от западных биржевых площадок. Для этого нужно привлечь в проект иностранных партнеров и увеличить торговые объемы, однако сделать это будет сложно, рассказали URA.RU эксперты. В случае успеха цена на российскую нефть будет определяться с помощью отечественных торговых инструментов. Однако обсуждение носит закрытый характер, поделился источник, близкий к правительству. Создание национального эталонного сорта нефти обсуждается в России не первый год, а предыдущая попытка создать отечественный аналог Brent закончилась безуспешно. Однако планы недружественных стран Запада ограничить доходы РФ от продажи нефти вместо того, чтобы попытаться ввести полное эмбарго, могли вернуть правительство и ЦБ к этой идее, заявил URA.RU эксперт фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. «Уже был больше 10 лет назад проект эталонного сорта российской экспортной нефтяной смеси REBCO (Russian Export Blend Crude Oil), но он закончился неудачно. Теперь эта идея обсуждается в рамках той же логики, что и снижение роли доллара в международных расчетах», — рассказал эксперт. По информации агентства Bloomberg, власти РФ намерены начать привлекать к проекту иностранных партнеров в период с марта по июль 2023 года, а с октября планируют запустить продажи бенчмарка на собственной платформе. Это нужно, чтобы Россия могла продавать свою нефть без каких-либо внешних ограничений. «Принятые сегодня биржевые механизмы ценообразования на нефтяном рынке были созданы после войны Судного дня и нефтяного кризиса 1973 года, с тех пор США и отчасти Великобритания контролируют эту важную часть международной торговли. Хотя весь мир привык, доверие к этим механизмам снизилось, о чем говорят сообщения о продаже Саудовской Аравией своей нефти за юани. Сам факт обсуждения этой темы свидетельствует о переменах на рынке», — отметил Митрахович. В настоящее время цена на российский экспортный сорт сырой нефти Urals определяется путем скидки от цены эталонной североморской нефти марки Brent, размер скидки колеблется от 20 до 30%. «Самого британского месторождения Brent давно нет, оно истощилось, но бенчмарк, который торгуется на бирже, остался как ориентир для цен на другие сорта по всему миру. То есть на Лондонской бирже торгуют не конкретной нефтью, это механизм ценообразования, и он находится под контролем американцев. Это их инфраструктура, к которой они предоставляют доступ остальным участникам рынка, а могут и не предоставлять. По этой причине в правительстве России и обсуждают альтернативы, чтобы ограничить влияние США. Для этого не обойтись без дружественных стран. Предыдущий опыт показал, что это долго и трудно, но можно попытаться», — объяснил эксперт. Идея правительства РФ заключается в том, чтобы максимально отказаться от всех западных институтов и механизмов, которые могут повлиять на российскую экономику, подтвердил в беседе с URA.RU директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин. «Конкретно по нефти история действительно началась 10 лет назад, тогда власти хотели продавать нефть без дисконта от Brent, а лучше вообще с премией к ней, то есть дороже. Но ничего не вышло, потому что ключевая характеристика любого рынка — это ликвидность, а ее оказалось недостаточно. Сейчас правительство хочет максимально отказаться от всего западного, чтобы бороться с санкциями, идея в этом», — сказал он. Власти обсуждают, как они будут оценивать цену на нефть российской марки Urals, если США и Великобритания каким-то образом ограничат Москве доступ к данным торгов по марке Brent, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Это делается для перестраховки, еще одна мера реагирования на возможные санкции. Пока все это довольно фантастическая конструкция, потому что цена на Brent это публичная информация, а от нее скидку на Urals можно высчитать и в ручном режиме. Допускаю, что это скорее демонстративная инициатива, призванная показать, чем еще, кроме ограничения поставок, мы можем ответить Западу, если он попытается вмешиваться в ценообразование», — предположил эксперт. Источник URA.RU, близкий к правительству, указал на закрытый характер обсуждения этой темы властями. «Ситуация сейчас сами понимаете какая, так что публичного обсуждения темы пока не будет», — сказал он. В Минэнерго, Минфине и Центробанке получили запрос URA.RU, но от комментариев воздержались. Представители «Роснефти» и «Газпром нефти» также не стали давать комментарии. У российских властей пока нет ни готового решения по эталонному сорту нефти, ни твердой уверенности в необходимости его вырабатывать, поскольку инициатива стран Запада избирательно ограничить цены на российскую нефть, вероятнее всего, потерпит фиаско, считает Сергей Пикин. «То, что хотят сделать страны „Большой семерки“ в отношении России, было бы возможно, если бы российскую нефть покупали только они и больше никто. Тогда они могли бы диктовать цены. Но это не так, уже сегодня основные покупатели нашей нефти — это Китай, Индия и другие страны Азии», — пояснил он. «Кроме того, нужно понимать, что цена на Brent определяется в ходе биржевых торгов, расчеты основаны не только на физических объемах добычи, спросе и предложении нефти, это еще и финансовый инструмент. Чтобы создать аналог, России нужна своя мощная финансовая система, а об этом в текущих условиях говорить не приходится. Так что я думаю, нынешнее обсуждение так и останется на уровне идеи», — заключил эксперт. Обновлено 15.07.2022 в 17.45: В ответ на запрос URA.RU пресс-служба Банка России сообщила, что участвует в развитии внутреннего ценообразования на товарном рынке и создании системы национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели. «Ключевым и наиболее надежным источником информации для формирования индикаторов регулятор считает рыночную стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах и в торговых системах (организованные торги)», — добавили в пресс-службе.