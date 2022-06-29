Аналитики спрогнозировали влияние нефтяного эмбарго на курс рубля. Описаны три сценария

30 июня 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Средний курс в 2023 году составит 83 рубля за доллар Фото: Денис Моргунов © URA.RU Среднегодовой курс отечественной валюты в 2023 году составит 83 рубля за доллар, если России удастся заместить выпадающий нефтяной экспорт в Евросоюз наполовину и баррель нефти марки Brent будет стоить порядка 100 долларов. К такому выводу пришли аналитики «Ренессанс Капитала». «Курс рубля в 2023 году составит 83 рубля за доллар, если Россия сможет переориентировать выпадающий нефтяной экспорт для Европы на 50%, нефть марки Brent будет стоить 100 долларов за баррель, а Urals — 70», — приводит РБК прогноз аналитиков. Этот сценарий является самым реалистичным, пишет издание. Эксперты также составили «худший» и «лучший» сценарии для российской валюты. Так, в первом — если России «вообще не удастся заместить запрещенные поставки в Европу» и российская нефть не достигнет указанных цен — средний курс рубля в 2023 году составит 93 рубля за доллар. В оптимистичном варианте — при полном перераспределении экспорта — ожидается курс 74 рубля за доллар. После объявления о начале спецоперации России на Украине рубль начал стремительно падать. В Банке России приняли меры по стабилизации курса. 28 июня курс доллара на Московской бирже впервые с 2015 года снизился до 51,8 рубля, евро — до 54,55. Однако вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщал, что российские власти пытаются вернуть курс рубля к уровню в 70-80 за доллар. В частности, для этого Министерство финансов и Минэкономразвития в 2022 году планируют направлять сверхнефтегазовые доходы на интервенции на валютном рынке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Среднегодовой курс отечественной валюты в 2023 году составит 83 рубля за доллар, если России удастся заместить выпадающий нефтяной экспорт в Евросоюз наполовину и баррель нефти марки Brent будет стоить порядка 100 долларов. К такому выводу пришли аналитики «Ренессанс Капитала». «Курс рубля в 2023 году составит 83 рубля за доллар, если Россия сможет переориентировать выпадающий нефтяной экспорт для Европы на 50%, нефть марки Brent будет стоить 100 долларов за баррель, а Urals — 70», — приводит РБК прогноз аналитиков. Этот сценарий является самым реалистичным, пишет издание. Эксперты также составили «худший» и «лучший» сценарии для российской валюты. Так, в первом — если России «вообще не удастся заместить запрещенные поставки в Европу» и российская нефть не достигнет указанных цен — средний курс рубля в 2023 году составит 93 рубля за доллар. В оптимистичном варианте — при полном перераспределении экспорта — ожидается курс 74 рубля за доллар. После объявления о начале спецоперации России на Украине рубль начал стремительно падать. В Банке России приняли меры по стабилизации курса. 28 июня курс доллара на Московской бирже впервые с 2015 года снизился до 51,8 рубля, евро — до 54,55. Однако вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщал, что российские власти пытаются вернуть курс рубля к уровню в 70-80 за доллар. В частности, для этого Министерство финансов и Минэкономразвития в 2022 году планируют направлять сверхнефтегазовые доходы на интервенции на валютном рынке.