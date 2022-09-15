Челябинские инсайды: компромат на депутатов

О пряниках от Текслера, жалобе на Бурматова и силовой зачистке Магнитки. Выпуск 988

16 сентября 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

О чем россияне шутили на этой неделе URA.RU Челябинские единороссы пребывают в приподнятом настроении, предвкушая только хорошее от встречи с губернатором Алексеем Текслером. Зато в мэрии Магнитогорска неспокойно, всех очень встревожил арест вице-мэра Александра Гаврилова. А самой обсуждаемой темой среди челябинских элиты стало уголовное дело экс-советника мэра Петра Конарева. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. От Текслера ждут пряников Алексей Текслер подведет итоги выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам инсайдеров, губернатор, он же секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Текслер на будущей неделе сам проведет заседание областного президиума партии. Как отмечают источники, настроение у его соратников праздничное. Впервые никто не волнуется. Текслер подведет итоги выборов. «Минувшие выборы хотя и не были масштабными, но все-таки, оказались на редкость успешными для ЕР. Таких результатов не было лет 10. Взято абсолютное число мандатов, включая сельсоветы. Все ждут от Текслера раздачи пряников. Но будет не только благодушие, но и серьезный разговор об исполнении поручений на местах, не связанных с выборами. Так что на одни плюшки рассчитывать не стоит, есть серьезные вопросы к некоторым руководителям первичек», — говорят в кулуарах. Полковнику ФСО дадут время на связи с силовиками Инсайдеры сообщают, что полковник Федеральной службы охраны (ФСО) Николай Зубарев, назначенный на пост заместителя министра общественной безопасности региона, будет отвечать за связи с силовыми и военными структурами. Но этот функционал он получит не сразу, сейчас за такие связи отвечает Владимир Гусак. «Зубареву надо время чтобы войти в курс дела. Поэтому Гусаку, которому исполнилось 65 лет, а это предельный для госслужбы возраст, продлили контракт. Как передаст дела, может идти на пенсию», — говорит инсайдер. Аппарат ГФИ замер в ожидании Денис Чернятьев окончательно снял погоны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что в аппарате главного федерального инспектора уже на этой неделе ждали нового руководителя, генерала юстиции в отставке, бывшего начальника СКР по Башкортостану Дениса Чернятьева, но он так и не появился. Затягивание процесса дало повод слухам, что на место ГФИ пришлют не Чернятьева, а другого человека. «Планы пока не меняются. Просто Чернятьеву надо было догулять отпуск, и оформить необходимые документы. Буквально на днях в следственном управлении СКР Башкортостана завершились все необходимые процедуры. Так что скоро Чернятьев должен появиться», — уверяют инсайдеры. Колесникову не дали открыть фестиваль СМИ В оргкомитете областного фестиваля СМИ, открывшимся 15 сентября, рассказывают забавный случай с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. В канун фестиваля в оргкомитет позвонили из приемной депутата. «Звонят и сообщают, что Колесников готов лично открыть фестиваль СМИ. В ответ им сообщили, что, мол, фестиваль будет открывать вице-губернатор Станислав Мошаров, как куратор территории. А потом еще приедет губернатор Алексей Текслер и именно он будет, что называется, хозяином фестиваля. Колесников, конечно же, может приехать, гостям рады, но только как гостю. Кажется, в его приемной обиделись», — посмеиваются в кулуарах. А депутат хотел вернуться в повестку Олег Колесников не попал на фестиваль СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что попытка депутата Госдумы Олега Колесникова поучаствовать в открытии фестиваля СМИ связана с его желанием вернуться в информационную повестку региона. Из этой повестки он выпал, так как старается не появляться среди соратников по «Единой России», чтобы не отвечать на неудобные вопросы о заморозке проекта аквапарка. Этот объект он обещал построить перед выборами в Госдуму. «Если бы Колесникову позволили хотя постоять на трибуне в момент открытия фестиваля, он бы попал в СМИ. Заодно бы показал, что с областными властями у него все в порядке, никакого похолодания в отношениях нет. Но, увы, въехать в повестку за чужой счет не получилось», — толкуют в кабинетах. Историей с элитным микрорайоном заинтересовали силовики и ЕР Как сообщают инсайдеры, историей с элитным микрорайоном «Лесопарковый» в Челябинске, построенном депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, заинтересовались силовики и руководство «Единой России» в Москве. Застройщики уплотняют микрорайон, а чтобы проложить канализационные сети к новым домам, просто перекрыли часть выездов к уже заселенным домам. Жильцы церемониться не стали и ночью, вооружившись ломиками, просто снесли все заграждения. «Жаловаться на жильцов бесполезно, они действовали как собственники придомовой территории. Да и не самые простые люди живут в „Лесопарковом“, все со связями. И вот тот факт, что ночью они выходят во двор, чтобы снести заграждения, вызывает вопросы в Москве. Пусть и местечковый, но бунт, за который хотят спросить Колесникова. А силовиков интересует безопасность территории, на которую наплевали застройщики перекрыв пожарные проезды», — говорит источник. Колесников вызвал адвоката Что касается депутата Госдумы Олега Колесникова, то он после скандала в ЖК «Лесопарковый», где жильцы взбунтовались против уплотнения, взял паузу. Новых заграждений во дворах, взамен снесенных жильцами, не появилось. «Он вызвал своего адвоката, бывшего вице-губернатора Сергея Буйновского. Сели в кафе-столовой „Сели-съели“, что-то долго обсуждали. Настроения у них, судя по всему, так себе», — говорит инсайдер. На депутата Госдумы пожаловались Мишустину Владимир Бурматов дестабилизирует промышленный сектор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что крупные челябинские промышленники отправили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину совместную докладную записку. В ней депутата Госдумы Владимира Бурматова якобы обвиняют в организации массовых и внезапных проверок целого ряда предприятий, дезорганизующих их работу в условиях спецоперации РФ на Украине. «В жалобе говорится, что именно Бурматов инициировал проверки на соблюдение экостандартов целого ряда предприятий Челябинска, указывая местному „Росприроднадзору“ на необходимость массовости и внезапности их проведения. При этом он фактически игнорирует позицию прокуратуры области, не согласовавшую высадку десанта проверяющих на цинковый и металлургические заводы. Промышленники также указывают, что в условиях резко усложнивших условия работы санкций устроенные „Росприроднадзором“ (а по факту — Бурматовым) „внеплановые проверки“ нарушают ритм работы. А это, в свою очередь, негативно сказывается на деле укрепления обороноспособности России», — утверждают инсайдеры. Парламентарии не хотят видеть на посиделках Ларина Как рассказывают источники, депутаты заксобрания региона стали чаще встречаться на дружеских посиделках. При этом особой роли не играет, кто в какой фракции состоит. Есть только проблемы с представителями «Справедливой России». «Против эсеров никто ничего не имеет. Но есть во фракции депутат Дмитрий Ларин, которого и без того недолюбливают коллеги, в том числе соратники по партии. Но самое главное состоит в том, что Ларин имеет обыкновение тайно снимать коллег, особенно когда они в подпитии. Потом эти фото появляются в telegram-канале его приятеля, депутата Центрального райсовета Челябинска Марселя Хазиева, где не стесняясь льют грязь, с оскорблениями, на чиновников, депутатов, силовиков и журналистов. Поэтому приходится эсеров не звать», — рассказал источник. Депутат ЗСО трудоустроил полковника Александр Решетников пытается решить проблемы с силовиками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Судачат, что новый первый замглавы Ашинского района по коммуналке Сергей Орлов получил должность по протекции депутата Заксобрания региона Александра Решетникова. Отставной силовик Орлов, уволившийся из регионального главка, якобы должен помочь депутату распутать клубок претензий к его супруге Лилии со стороны правоохранительных органов. «Глава Вадим Сергеев доволен: взял на работу полковника. Однако на связи свежеиспеченного заместителя рассчитывает также Решетников. Мол, он сумеет договориться с бывшими коллегами. А то, что назначенный чиновник почти не разбирается в коммунальном секторе, похоже, волнует только подчиненных», — говорят в Аше. Мэр Карабаша нашел новую работу Олег Буданов вернется в Миасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Карабаша Олег Буданов собирается вернуться в родной Миасс. И, по крайней мере, на время, покинуть муниципальную службу. «Буданов, покинув до конца года мэрию Карабаша, будет работать на автозаводе „Урал“. Он займет пост заместителя генерального директора предприятия, круг будущих обязанностей сейчас определяется. Но практически наверняка в зону ответственности Буданова войдут взаимоотношения с городскими властями и какая-то муниципальная тематика», — утверждают инсайдеры. Через год он может возглавить Миасс Появление в Миассе Олега Буданова на должности заместителя гендиректора автозавода «Урал» должно напрячь мэра Григория Тонких. Уже давно ходят слухи, что Буданов должен сменить Тонких на посту градоначальника. На самом деле пока Тонких волноваться не стоит, ему дадут доработать до конца срока, то есть еще один год. «Буданов за это время успеет плотнее войти в тематику Миасса, где живет сам, и запомниться людям как топ-менеджер крупнейшего завода. Если звезды сложатся, станет мэром. Участие градообразующих предприятий в жизни муниципалитетов вновь становится трендом, так что все логично», — говорят в кулуарах власти. Главе района досталось за княжеский дом У Николая Шимановича новые проблемы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович вызвал нешуточное раздражение в правительстве области. Говорят, что он сделал свалку из объекта культурного наследия. «В Катав-Ивановске сохранился дом князей Белосельских-Белозерских, которые когда-то владели металлургическими заводами в Челябинской области. Сейчас усадьба, по сути, превратилась в помойку. Отреставрированный фасад производит впечатление, но задний двор завален отходами. Собственно, вся территория захламлена мусором и, самое главное, привозят его либо сама администрация, либо подведомственные ей структуры. Ситуация уже настолько вопиюща, что стала известна первым лицам области», — говорят в коридорах власти. Депутаты кроят карту Несмотря на негласную команду готовиться к досрочным выборам в гордуму Челябинска, которые должны пройти в 2023 году, депутаты не спешат активизироваться. Вся проблема в том, что неясно какими будут округа. До 2014 года, точнее до введения райсоветов, депутатов избирали по 37 округам. Уже были планы на 49 округов, но грянула реформа местного самоуправления, и стали выбирать депутатов семи райсоветов, которые делегируют по семь представителей в думу. «По идее, если выборы будут напрямую в гордуму, округов будет 49. Но нет ясности, какими окажутся границы. Город разросся, неизвестно кому какая территория достанется. Так что напрягаться пока не стоит, надо дождаться ясности по округам», — говорят в кулуарах. Мительман разочаровался в политике Илья Мительман может покинуть думу досрочно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что депутата гордумы Челябинска Илья Мительман подумывает о том, чтобы сдать мандат. Но это, по словам источника, произойдет если выборы в думу пройдут в 2023 году, то есть досрочно. «В статусе городского депутата Мительман разочаровался. Мол, хлопот больше, чем бонусов. Если выборы будут досрочные, точно сдаст мандат, твердо зная, что довыборы по его округу провести не успеют. Но свой пул вести на выборы, неважно когда это будет, в 2023 или в 2024 году, точно будет», — уверяет источник. Хазиев боится потерять мандат По словам инсайдеров, депутат Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев очень боится потерять мандат. А учитывая, что сейчас силовики проверяют его декларацию с нулевыми доходами, его опасения вполне реальны. «Дело в том, что пока Хазиев депутат, его проблемами с правоохранительными органами занимается СК. А в СК отказываются уголовное дело даже по клевете возбуждать в адрес Хазиева, мол, мелко для них. В итоге Хазиев чувствует свою безнаказанность в своем telegram-канале продолжает оскорблять всех. А если станет простым гражданином, им займется полиция, и наказания будет не избежать. Якобы уже есть материалы по мошенничеству и вымогательству», — говорит источник. Депутат расстанется с «управляйкой» Артему Клименко не интересен актив-банкрот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Курчатовского района Челябинска Артем Клименко без сожаления расстанется с управляющей компанией «УК «Ключевые люди», которой он руководит. Некогда крупное предприятие продадут с молотка за долги владельца, застройщика ООО «Гринфлайт». «Клименко давно охладел к этой «управляйке». Уже четыре года она не ведет никакой деятельности, и большой ценности не представляет. Разве что для конкурсного управляющего, у которого теперь задача выручить как можно больше денег за долги обанкроченного «Гринфлайта»», — обсуждают слухачи октябрьский аукцион по распродаже имущества застройщика. Генерал-адвокат потерял влияние Генерал-майор в отставке, бывший следователь по особо важным делам при председателе СК России Рустам Габдулин, ставший в январе адвокатом, как говорят, окончательно потерял влияние в глазах действующих силовиков. Это стало понятно по отношению к нему в Магнитогорске, где он взялся защищать сотрудника полиции Мурата Ахметова, обвиняемого во взятках. «Первое время Габдулину в СК Магнитки боялись возразить, он буквально открывал дверь „с ноги“, считая, что он „генерал-адвокат“. В последние пару месяцев ситуация кардинально поменялась. Следователи поняли, что перед ними обычный адвокат, зарабатывающий деньги, а все его заслуги как следователя остались в прошлом и не имеют ничего общего с сегодняшним днем, а значит и благоговеть перед ним не стоит. Теперь он так смело в следственных органах себя вести уже не может», — говорят инсайдеры. Конарев будет говорить… От Петра Конарева ждут громких показаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как считают инсайдеры, задержанный при попытке скрыться экс-советник мэра Челябинска Петр Конарев, подозреваемый в получении взяток на сумму более 7 млн рублей и создании ОПГ, в СИЗО сразу же начнет давать показания. «Конарев — не тот человек, который готов все отрицать и сидеть в СИЗО. Он признает вину частично и начнет давать показания в обмен на изменение меры пресечения и возможность скрыться от суда и следствия. Ну или рассчитывает на максимально мягкий срок с переквалификацией преступлений со взяток на мошенничество. Так хотят и его покровители в силовых структурах», — говорят инсайдеры. …но бояться его показаний не стоит Показания, которые даст экс-советник мэра Челябинска Петр Конарев, не приведут к каким-либо новым уголовным делам и будут носить формальный характер. С одной стороны, как говорят инсайдеры, наговорит он много, а с другой — хуже от этого никому не станет. «Умный и хитрый политик, бывший силовик, он знает очень много, но не подведет своих товарищей. По сути, он даст показания, которые на деле не будут значить ровным счетом ничего. Такие же показания в свое время дал в обмен на мягкий срок за взятки экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев. Все дела похоронены в папке и вряд ли кому-то интересны, главное было назвать громкие фамилии», — рассказали инсайдеры. В Магнитогорске началась зачистка Арест Дмитрия Гаврилова переполошил Магнитогорск Фото: Илья Московец © URA.RU Задержание вице-мэра Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и директора МП «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко, как говорят, лишь начало волны по зачистке города от засидевшихся сомнительных чиновников. Развитие событий обещает быть громким. «В Магнитогорске уголовные дела по коррупции всегда идут волнами: всплеск и несколько крупных уголовных дел, потом затишье. Последняя серия задержаний закончилась в рамках уголовного дела бывшего вице-мэра Валерия Измалкова. Теперь Гаврилов. Еще несколько человек, которых ждут задержания в течение нескольких ближайших месяцев», — рассказали инсайдеры. Признал вину и готов сотрудничать Вице-мэр Магнитогорска Дмитрий Гаврилов, задержанный сотрудниками УФСБ по подозрению в получении взятки, как говорят инсайдеры, уже признал вину и готов давать показания на коллег по службе. «Гаврилов сказал даже о том, что ранее оказывал давление на одну из сотрудниц, чтобы она не сообщила о его коррупционных схемах. К слову, его соучастники директор МП „Магнитогорскинвестстрой“ Дмитрий Кравченко и коммерсант Сергей Бондаренко тоже во всем признались», — говорят источники. Вице-мэр имел проблемы с законом У Дмитрия Гаврилова уже были проблемы с законом Фото: Илья Московец © URA.RU Интересно, что вице-мэр Магнитогорска Дмитрий Гаврилов, которого сейчас обвиняют в получении взятки, не первый раз столкнулся с силовиками. Правда наказания ему когда-то удалось избежать. «Гаврилов как-то избил человека, за что привлекался к уголовной ответственности по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью человека). Юридически он не судим, но сам факт привлечения по такой статье характеризует его как личность не с лучшей стороны», — говорят инсайдеры. Крупную коммунальную компанию проверяют силовики У руководства «ДЕЗ Калининского района», крупнейшей управляющей компании Челябинска, возникли проблемы. Говорят, что в полицию поступило заявление от группы жильцов. Якобы недовольные потребовали разобраться, каким образом их подписи оказались на бланках по смене управляющей компании. «Когда интересантам надо помешать работе „управляйки“, обвинения в подделке подписей становятся универсальным методом сведения счетов. „ДЕЗ Калининского района“ интересен многим, особенно конкурентам. В связи с этим любые осечки и нарушения со стороны коммунальщиков могут стать для них критическими, хотя не исключено, что речь идет о „заказе“ и попытке рейдерского захвата», — говорят в коммунальной среде. В суде грядут перестановки Центральный райсуд ждет кадровое обновление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Судью Центрального районного суда Челябинска Елену Климович, ближайшую соратницу председателя этого суда Рамзии Лутфуллоевой, ждет досрочное прекращение полномочий. Причина этому — множество нарушений в работе и слепое следование указаниям Лутфуллоевой, которая находится в немилости у руководства судейского корпуса области и покинет пост председателя в декабре. «С начала года Климович получила уже несколько предупреждений квалификационной коллегии судей Челябинской области за грубые нарушения при рассмотрении гражданских дел. 75% ее решений отменяется или изменяется в апелляции областным судом. Статуса судьи ее лишат до конца года», — рассказали источники. Юлики пытаются в алкогольный бизнес В Челябинске гадают, почему братья-близнецы Максим и Вячеслав Юлики, судимые за мошенничество, теперь так упорно судятся с минсельхозом, пытаясь опротестовать решения, хотя алкосети братьев уже в стадии ликвидации. Инсайдеры говорят, что на базе фирм, которые ликвидировали, братья хотят сделать новую с хорошей историей, чтобы была возможность получить лицензии на торговлю алкогольной продукцией. «Они действуют методами 20-летней давности, полагая, что таким нахрапом смогут все решить в свою пользу. Но раньше у них были связи с с представителями силовых структур. Сейчас дружественные силовики находятся на пенсии, а, значит, желанию вернуться в бизнес Юликам не суждено сбыться», — говорят в кулуарах. У Аристова не хотят покупать ТЦ Александ Аристов пока остается хозяином ТЦ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что потенциальные покупатели одного из крупнейших активов недвижимости в бизнес-империи олигарха Александра Аристова не торопятся покупать у него торговый центр на набережной реки Миасс в Челябинске. И на это есть причина. «Объект очень привлекателен, он расположен в центре города на набережной, но в этом кроется и загвоздка. Набережную собираются реконструировать, а собственника тогда обяжут вложить в ее благоустройство немалые деньги. Участники рынка знают об этом и ждут, что вначале Аристов обустроит территорию. И уже после собираются заключать с ним сделку», — толкуют в кулуарах. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинские единороссы пребывают в приподнятом настроении, предвкушая только хорошее от встречи с губернатором Алексеем Текслером. Зато в мэрии Магнитогорска неспокойно, всех очень встревожил арест вице-мэра Александра Гаврилова. А самой обсуждаемой темой среди челябинских элиты стало уголовное дело экс-советника мэра Петра Конарева. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. От Текслера ждут пряников По словам инсайдеров, губернатор, он же секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Текслер на будущей неделе сам проведет заседание областного президиума партии. Как отмечают источники, настроение у его соратников праздничное. Впервые никто не волнуется. Текслер подведет итоги выборов. «Минувшие выборы хотя и не были масштабными, но все-таки, оказались на редкость успешными для ЕР. Таких результатов не было лет 10. Взято абсолютное число мандатов, включая сельсоветы. Все ждут от Текслера раздачи пряников. Но будет не только благодушие, но и серьезный разговор об исполнении поручений на местах, не связанных с выборами. Так что на одни плюшки рассчитывать не стоит, есть серьезные вопросы к некоторым руководителям первичек», — говорят в кулуарах. Полковнику ФСО дадут время на связи с силовиками Инсайдеры сообщают, что полковник Федеральной службы охраны (ФСО) Николай Зубарев, назначенный на пост заместителя министра общественной безопасности региона, будет отвечать за связи с силовыми и военными структурами. Но этот функционал он получит не сразу, сейчас за такие связи отвечает Владимир Гусак. «Зубареву надо время чтобы войти в курс дела. Поэтому Гусаку, которому исполнилось 65 лет, а это предельный для госслужбы возраст, продлили контракт. Как передаст дела, может идти на пенсию», — говорит инсайдер. Аппарат ГФИ замер в ожидании Говорят, что в аппарате главного федерального инспектора уже на этой неделе ждали нового руководителя, генерала юстиции в отставке, бывшего начальника СКР по Башкортостану Дениса Чернятьева, но он так и не появился. Затягивание процесса дало повод слухам, что на место ГФИ пришлют не Чернятьева, а другого человека. «Планы пока не меняются. Просто Чернятьеву надо было догулять отпуск, и оформить необходимые документы. Буквально на днях в следственном управлении СКР Башкортостана завершились все необходимые процедуры. Так что скоро Чернятьев должен появиться», — уверяют инсайдеры. Колесникову не дали открыть фестиваль СМИ В оргкомитете областного фестиваля СМИ, открывшимся 15 сентября, рассказывают забавный случай с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. В канун фестиваля в оргкомитет позвонили из приемной депутата. «Звонят и сообщают, что Колесников готов лично открыть фестиваль СМИ. В ответ им сообщили, что, мол, фестиваль будет открывать вице-губернатор Станислав Мошаров, как куратор территории. А потом еще приедет губернатор Алексей Текслер и именно он будет, что называется, хозяином фестиваля. Колесников, конечно же, может приехать, гостям рады, но только как гостю. Кажется, в его приемной обиделись», — посмеиваются в кулуарах. А депутат хотел вернуться в повестку Говорят, что попытка депутата Госдумы Олега Колесникова поучаствовать в открытии фестиваля СМИ связана с его желанием вернуться в информационную повестку региона. Из этой повестки он выпал, так как старается не появляться среди соратников по «Единой России», чтобы не отвечать на неудобные вопросы о заморозке проекта аквапарка. Этот объект он обещал построить перед выборами в Госдуму. «Если бы Колесникову позволили хотя постоять на трибуне в момент открытия фестиваля, он бы попал в СМИ. Заодно бы показал, что с областными властями у него все в порядке, никакого похолодания в отношениях нет. Но, увы, въехать в повестку за чужой счет не получилось», — толкуют в кабинетах. Историей с элитным микрорайоном заинтересовали силовики и ЕР Как сообщают инсайдеры, историей с элитным микрорайоном «Лесопарковый» в Челябинске, построенном депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, заинтересовались силовики и руководство «Единой России» в Москве. Застройщики уплотняют микрорайон, а чтобы проложить канализационные сети к новым домам, просто перекрыли часть выездов к уже заселенным домам. Жильцы церемониться не стали и ночью, вооружившись ломиками, просто снесли все заграждения. «Жаловаться на жильцов бесполезно, они действовали как собственники придомовой территории. Да и не самые простые люди живут в „Лесопарковом“, все со связями. И вот тот факт, что ночью они выходят во двор, чтобы снести заграждения, вызывает вопросы в Москве. Пусть и местечковый, но бунт, за который хотят спросить Колесникова. А силовиков интересует безопасность территории, на которую наплевали застройщики перекрыв пожарные проезды», — говорит источник. Колесников вызвал адвоката Что касается депутата Госдумы Олега Колесникова, то он после скандала в ЖК «Лесопарковый», где жильцы взбунтовались против уплотнения, взял паузу. Новых заграждений во дворах, взамен снесенных жильцами, не появилось. «Он вызвал своего адвоката, бывшего вице-губернатора Сергея Буйновского. Сели в кафе-столовой „Сели-съели“, что-то долго обсуждали. Настроения у них, судя по всему, так себе», — говорит инсайдер. На депутата Госдумы пожаловались Мишустину Говорят, что крупные челябинские промышленники отправили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину совместную докладную записку. В ней депутата Госдумы Владимира Бурматова якобы обвиняют в организации массовых и внезапных проверок целого ряда предприятий, дезорганизующих их работу в условиях спецоперации РФ на Украине. «В жалобе говорится, что именно Бурматов инициировал проверки на соблюдение экостандартов целого ряда предприятий Челябинска, указывая местному „Росприроднадзору“ на необходимость массовости и внезапности их проведения. При этом он фактически игнорирует позицию прокуратуры области, не согласовавшую высадку десанта проверяющих на цинковый и металлургические заводы. Промышленники также указывают, что в условиях резко усложнивших условия работы санкций устроенные „Росприроднадзором“ (а по факту — Бурматовым) „внеплановые проверки“ нарушают ритм работы. А это, в свою очередь, негативно сказывается на деле укрепления обороноспособности России», — утверждают инсайдеры. Парламентарии не хотят видеть на посиделках Ларина Как рассказывают источники, депутаты заксобрания региона стали чаще встречаться на дружеских посиделках. При этом особой роли не играет, кто в какой фракции состоит. Есть только проблемы с представителями «Справедливой России». «Против эсеров никто ничего не имеет. Но есть во фракции депутат Дмитрий Ларин, которого и без того недолюбливают коллеги, в том числе соратники по партии. Но самое главное состоит в том, что Ларин имеет обыкновение тайно снимать коллег, особенно когда они в подпитии. Потом эти фото появляются в telegram-канале его приятеля, депутата Центрального райсовета Челябинска Марселя Хазиева, где не стесняясь льют грязь, с оскорблениями, на чиновников, депутатов, силовиков и журналистов. Поэтому приходится эсеров не звать», — рассказал источник. Депутат ЗСО трудоустроил полковника Судачат, что новый первый замглавы Ашинского района по коммуналке Сергей Орлов получил должность по протекции депутата Заксобрания региона Александра Решетникова. Отставной силовик Орлов, уволившийся из регионального главка, якобы должен помочь депутату распутать клубок претензий к его супруге Лилии со стороны правоохранительных органов. «Глава Вадим Сергеев доволен: взял на работу полковника. Однако на связи свежеиспеченного заместителя рассчитывает также Решетников. Мол, он сумеет договориться с бывшими коллегами. А то, что назначенный чиновник почти не разбирается в коммунальном секторе, похоже, волнует только подчиненных», — говорят в Аше. Мэр Карабаша нашел новую работу Глава Карабаша Олег Буданов собирается вернуться в родной Миасс. И, по крайней мере, на время, покинуть муниципальную службу. «Буданов, покинув до конца года мэрию Карабаша, будет работать на автозаводе „Урал“. Он займет пост заместителя генерального директора предприятия, круг будущих обязанностей сейчас определяется. Но практически наверняка в зону ответственности Буданова войдут взаимоотношения с городскими властями и какая-то муниципальная тематика», — утверждают инсайдеры. Через год он может возглавить Миасс Появление в Миассе Олега Буданова на должности заместителя гендиректора автозавода «Урал» должно напрячь мэра Григория Тонких. Уже давно ходят слухи, что Буданов должен сменить Тонких на посту градоначальника. На самом деле пока Тонких волноваться не стоит, ему дадут доработать до конца срока, то есть еще один год. «Буданов за это время успеет плотнее войти в тематику Миасса, где живет сам, и запомниться людям как топ-менеджер крупнейшего завода. Если звезды сложатся, станет мэром. Участие градообразующих предприятий в жизни муниципалитетов вновь становится трендом, так что все логично», — говорят в кулуарах власти. Главе района досталось за княжеский дом Глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович вызвал нешуточное раздражение в правительстве области. Говорят, что он сделал свалку из объекта культурного наследия. «В Катав-Ивановске сохранился дом князей Белосельских-Белозерских, которые когда-то владели металлургическими заводами в Челябинской области. Сейчас усадьба, по сути, превратилась в помойку. Отреставрированный фасад производит впечатление, но задний двор завален отходами. Собственно, вся территория захламлена мусором и, самое главное, привозят его либо сама администрация, либо подведомственные ей структуры. Ситуация уже настолько вопиюща, что стала известна первым лицам области», — говорят в коридорах власти. Депутаты кроят карту Несмотря на негласную команду готовиться к досрочным выборам в гордуму Челябинска, которые должны пройти в 2023 году, депутаты не спешат активизироваться. Вся проблема в том, что неясно какими будут округа. До 2014 года, точнее до введения райсоветов, депутатов избирали по 37 округам. Уже были планы на 49 округов, но грянула реформа местного самоуправления, и стали выбирать депутатов семи райсоветов, которые делегируют по семь представителей в думу. «По идее, если выборы будут напрямую в гордуму, округов будет 49. Но нет ясности, какими окажутся границы. Город разросся, неизвестно кому какая территория достанется. Так что напрягаться пока не стоит, надо дождаться ясности по округам», — говорят в кулуарах. Мительман разочаровался в политике Говорят, что депутата гордумы Челябинска Илья Мительман подумывает о том, чтобы сдать мандат. Но это, по словам источника, произойдет если выборы в думу пройдут в 2023 году, то есть досрочно. «В статусе городского депутата Мительман разочаровался. Мол, хлопот больше, чем бонусов. Если выборы будут досрочные, точно сдаст мандат, твердо зная, что довыборы по его округу провести не успеют. Но свой пул вести на выборы, неважно когда это будет, в 2023 или в 2024 году, точно будет», — уверяет источник. Хазиев боится потерять мандат По словам инсайдеров, депутат Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев очень боится потерять мандат. А учитывая, что сейчас силовики проверяют его декларацию с нулевыми доходами, его опасения вполне реальны. «Дело в том, что пока Хазиев депутат, его проблемами с правоохранительными органами занимается СК. А в СК отказываются уголовное дело даже по клевете возбуждать в адрес Хазиева, мол, мелко для них. В итоге Хазиев чувствует свою безнаказанность в своем telegram-канале продолжает оскорблять всех. А если станет простым гражданином, им займется полиция, и наказания будет не избежать. Якобы уже есть материалы по мошенничеству и вымогательству», — говорит источник. Депутат расстанется с «управляйкой» Депутат Курчатовского района Челябинска Артем Клименко без сожаления расстанется с управляющей компанией «УК «Ключевые люди», которой он руководит. Некогда крупное предприятие продадут с молотка за долги владельца, застройщика ООО «Гринфлайт». «Клименко давно охладел к этой «управляйке». Уже четыре года она не ведет никакой деятельности, и большой ценности не представляет. Разве что для конкурсного управляющего, у которого теперь задача выручить как можно больше денег за долги обанкроченного «Гринфлайта»», — обсуждают слухачи октябрьский аукцион по распродаже имущества застройщика. Генерал-адвокат потерял влияние Генерал-майор в отставке, бывший следователь по особо важным делам при председателе СК России Рустам Габдулин, ставший в январе адвокатом, как говорят, окончательно потерял влияние в глазах действующих силовиков. Это стало понятно по отношению к нему в Магнитогорске, где он взялся защищать сотрудника полиции Мурата Ахметова, обвиняемого во взятках. «Первое время Габдулину в СК Магнитки боялись возразить, он буквально открывал дверь „с ноги“, считая, что он „генерал-адвокат“. В последние пару месяцев ситуация кардинально поменялась. Следователи поняли, что перед ними обычный адвокат, зарабатывающий деньги, а все его заслуги как следователя остались в прошлом и не имеют ничего общего с сегодняшним днем, а значит и благоговеть перед ним не стоит. Теперь он так смело в следственных органах себя вести уже не может», — говорят инсайдеры. Конарев будет говорить… Как считают инсайдеры, задержанный при попытке скрыться экс-советник мэра Челябинска Петр Конарев, подозреваемый в получении взяток на сумму более 7 млн рублей и создании ОПГ, в СИЗО сразу же начнет давать показания. «Конарев — не тот человек, который готов все отрицать и сидеть в СИЗО. Он признает вину частично и начнет давать показания в обмен на изменение меры пресечения и возможность скрыться от суда и следствия. Ну или рассчитывает на максимально мягкий срок с переквалификацией преступлений со взяток на мошенничество. Так хотят и его покровители в силовых структурах», — говорят инсайдеры. …но бояться его показаний не стоит Показания, которые даст экс-советник мэра Челябинска Петр Конарев, не приведут к каким-либо новым уголовным делам и будут носить формальный характер. С одной стороны, как говорят инсайдеры, наговорит он много, а с другой — хуже от этого никому не станет. «Умный и хитрый политик, бывший силовик, он знает очень много, но не подведет своих товарищей. По сути, он даст показания, которые на деле не будут значить ровным счетом ничего. Такие же показания в свое время дал в обмен на мягкий срок за взятки экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев. Все дела похоронены в папке и вряд ли кому-то интересны, главное было назвать громкие фамилии», — рассказали инсайдеры. В Магнитогорске началась зачистка Задержание вице-мэра Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и директора МП «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко, как говорят, лишь начало волны по зачистке города от засидевшихся сомнительных чиновников. Развитие событий обещает быть громким. «В Магнитогорске уголовные дела по коррупции всегда идут волнами: всплеск и несколько крупных уголовных дел, потом затишье. Последняя серия задержаний закончилась в рамках уголовного дела бывшего вице-мэра Валерия Измалкова. Теперь Гаврилов. Еще несколько человек, которых ждут задержания в течение нескольких ближайших месяцев», — рассказали инсайдеры. Признал вину и готов сотрудничать Вице-мэр Магнитогорска Дмитрий Гаврилов, задержанный сотрудниками УФСБ по подозрению в получении взятки, как говорят инсайдеры, уже признал вину и готов давать показания на коллег по службе. «Гаврилов сказал даже о том, что ранее оказывал давление на одну из сотрудниц, чтобы она не сообщила о его коррупционных схемах. К слову, его соучастники директор МП „Магнитогорскинвестстрой“ Дмитрий Кравченко и коммерсант Сергей Бондаренко тоже во всем признались», — говорят источники. Вице-мэр имел проблемы с законом Интересно, что вице-мэр Магнитогорска Дмитрий Гаврилов, которого сейчас обвиняют в получении взятки, не первый раз столкнулся с силовиками. Правда наказания ему когда-то удалось избежать. «Гаврилов как-то избил человека, за что привлекался к уголовной ответственности по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью человека). Юридически он не судим, но сам факт привлечения по такой статье характеризует его как личность не с лучшей стороны», — говорят инсайдеры. Крупную коммунальную компанию проверяют силовики У руководства «ДЕЗ Калининского района», крупнейшей управляющей компании Челябинска, возникли проблемы. Говорят, что в полицию поступило заявление от группы жильцов. Якобы недовольные потребовали разобраться, каким образом их подписи оказались на бланках по смене управляющей компании. «Когда интересантам надо помешать работе „управляйки“, обвинения в подделке подписей становятся универсальным методом сведения счетов. „ДЕЗ Калининского района“ интересен многим, особенно конкурентам. В связи с этим любые осечки и нарушения со стороны коммунальщиков могут стать для них критическими, хотя не исключено, что речь идет о „заказе“ и попытке рейдерского захвата», — говорят в коммунальной среде. В суде грядут перестановки Судью Центрального районного суда Челябинска Елену Климович, ближайшую соратницу председателя этого суда Рамзии Лутфуллоевой, ждет досрочное прекращение полномочий. Причина этому — множество нарушений в работе и слепое следование указаниям Лутфуллоевой, которая находится в немилости у руководства судейского корпуса области и покинет пост председателя в декабре. «С начала года Климович получила уже несколько предупреждений квалификационной коллегии судей Челябинской области за грубые нарушения при рассмотрении гражданских дел. 75% ее решений отменяется или изменяется в апелляции областным судом. Статуса судьи ее лишат до конца года», — рассказали источники. Юлики пытаются в алкогольный бизнес В Челябинске гадают, почему братья-близнецы Максим и Вячеслав Юлики, судимые за мошенничество, теперь так упорно судятся с минсельхозом, пытаясь опротестовать решения, хотя алкосети братьев уже в стадии ликвидации. Инсайдеры говорят, что на базе фирм, которые ликвидировали, братья хотят сделать новую с хорошей историей, чтобы была возможность получить лицензии на торговлю алкогольной продукцией. «Они действуют методами 20-летней давности, полагая, что таким нахрапом смогут все решить в свою пользу. Но раньше у них были связи с с представителями силовых структур. Сейчас дружественные силовики находятся на пенсии, а, значит, желанию вернуться в бизнес Юликам не суждено сбыться», — говорят в кулуарах. У Аристова не хотят покупать ТЦ Говорят, что потенциальные покупатели одного из крупнейших активов недвижимости в бизнес-империи олигарха Александра Аристова не торопятся покупать у него торговый центр на набережной реки Миасс в Челябинске. И на это есть причина. «Объект очень привлекателен, он расположен в центре города на набережной, но в этом кроется и загвоздка. Набережную собираются реконструировать, а собственника тогда обяжут вложить в ее благоустройство немалые деньги. Участники рынка знают об этом и ждут, что вначале Аристов обустроит территорию. И уже после собираются заключать с ним сделку», — толкуют в кулуарах. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.