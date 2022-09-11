В Челябинской области подводят итоги выборов

В Челябинской области завершается подведение итогов выборов в органы местного самоуправления. По данным источника URA.RU, к концу 11 сентября известно, что 206 из 220 мандатов получат представители «Единой России».
«К окончанию 11 сентября известно, что 206 из 220 мандатов (93,64%) получат представители „Единой России“. Эти данные, скорее всего, уже не изменятся», — сообщил источник в региональном отделении ЕР.
Ранее стало известно, что единороссы получат порядка 90 процентов мандатов. Победителями довыборов в три райсовета Челябинска, по предварительным данным, стали единороссы Антон Рыжий, Олег Мальцев и Андрей Козлов. Кроме того, при поддержке ЕР ректор челябинского агроуниверситета Светлана Черепухина с внушительным отрывом обогнала своих соперников.
Всего 11 сентября в Челябинской области состоялись 72 избирательные кампании в 66 муниципалитетах. За 221 мандат (в том числе один — на довыборах депутата областного парламента в Троицком округе) поборолись 735 кандидатов.
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