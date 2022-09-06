Депутат Госдумы скрылся от челябинских элит

В политтусовке гадают, куда исчез обещавший губернатору аквапарк Олег Колесников

07 сентября 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы от Челябинской Олег Колесников на днях появился в правительстве области, что очень удивило элиты — Колесникова давно не видно на мероприятиях ЕР в регионе, а также не слышно в самой Госдуме. Правда, в отличие от своего коллеги Владимира Бурматова, вступившего в острый конфликт с политблоком губернатора Алексея Текслера, Колесников предпочитает, чтобы о нем лишний раз не вспоминали. В причинах такого поведения разбиралось URA.RU. Осенью 2021 года Колесников в четвертый раз избрался в Госдуму — по Златоустовскому одномандатному округу. Перед началом кампании возникла неловкая пауза, заставившая гадать: а получит ли вообще Колесников поддержку партии перед этими выборами? А вот то, что переизбрание парламентарию необходимо, никто под сомнение не ставил. Слишком много вопросов накопилось у силовиков и бывших бизнес-партнеров к депутату. По мере приближения к смене состава Госдумы часть из них начала всплывать: дело о банкротстве аптеки «Классика», расследование по факту неуплаты налогов агрохолдингом «Здоровая ферма» (принадлежал Колесникову до 2015 года), требования 77 кредиторов из 20 регионов РФ на 1,3 млрд рублей и банкротство сети аптек «Классика». Лишь 15 февраля стало известно, что губернатор и лидер регионального отделения «Единой России» Алексей Текслер согласовал его кандидатуру — последним из пяти претендентов, выдвинувшихся по одномандатным округам. В тот же день предприниматель обещал Челябинску аквапарк площадью 13 тысяч кв. метров, прогулочную зону, рестораны, кафе и магазины, а также отель для приезжих. Завершить проект на северо-западе Челябинска планировалась за 3-3,5 года, стоимость его в тот момент оценивалась в 2 млрд рублей. К моменту регистрации в качестве кандидата уже никто не скрывал, что Колесников после длительных консультаций получил согласование в обмен на реализацию масштабных социальных проектов в Челябинске и Златоусте. В округе вместе с ним на праймериз заявлялись 11 кандидатов, из которых половина работала в его структурах. После победы на выборах и вхождения Колесникова в парламентский комитет по безопасности и противодействию коррупции новости о нем сошли на нет. В сентябре Центр политической конъюнктуры констатировал: челябинский депутат за полгода не проронил в Госдуме ни слова. «Среди депутатов Колесников всегда держался особняком, что стало ясно еще на этапе предвыборной кампании. У него крайне негативное резюме в регионе, которое сформировалось еще на стадии дорогих аптек «Классика» и последующих скандалов с ними. Собственно, включение Колесникова в число кандидатов на выборы 2021 года объясняют связями в Москве, на которые он упорно намекал. В отличие от большинства других депутатов, активно встроившихся в публичную жизнь области, Колесников участвует в ней минимально. Даже положенной вроде бы по статусу работы в региональном отделении «ЕР» лично я не вижу», — заметил в разговоре с URA.RU политолог Андрей Лавров. А в самом Челябинске заговорили о задержке стройки аквацентра, объясняя это проблемами с потенциальными иностранными участниками проекта после начала спецоперации на Украине. Тогда же губернатор Текслер предупредил, выступая с посланием к депутатам областного парламента и элитам: данные избирателям обещания должны быть исполнены без оговорок. Спустя еще несколько месяцев горожане с неприятным удивлением узнали, что народный избранник собирается застроить и без того густонаселенный микрорайон на Лесопарковой 10- и 17-этажными свечками. Этим планам никакие санкции не мешают. «На фоне активного строительства других знаковых объектов бросается в глаза впустую торчащие сваи на месте будущего аквапарка. И крепнущее в народе подозрение, что «крепкий Олежек» (был у него такой слоган) опять кинет» — оно бросает тень на работу всей региональной власти, областного отделения «ЕР» и депутатский корпус. Да, ситуация сложная — но это повод подумать, как подать населению изменение планов. Так, вместо метро в Челябинске появится частично надземный метротрам. Но у Колесникова, судя по его молчанию, не планируется ничего. А жаль», — заметил политолог Лавров. «Не так давно Колесников побывал в резиденции губернатора. И подтвердил, что аквапарк все-таки будет построен. Но вопрос со сроками остается», — сообщил URA.RU источник в правительстве области. Сам Колесников не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Курирующий внутреннюю политику региона вице-губернатор и замсекретаря регионального отделения «ЕР» Анатолий Векшин воздержался от комментариев.