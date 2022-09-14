14 сентября 2022

Текслер уволил и снова принял на работу челябинского замминистра

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Челябинск., гусак владимир
Владимир Гусак продолжит работать в минбезе Челябинской области несмотря на возраст Фото:

В связи с достижением предельного возраста первого замминистра общественной безопасности Челябинской области Владимира Гусака уволили с госслужбы, но он продолжит работать в министерстве как минимум год. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер.

«Прекратить служебный контракт с Гусаком Владимиром Алексеевичем, первым заместителем министра общественной безопасности Челябинской области в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе. Продлить срок государственной службы и заключить с ним срочный служебный контракт с 16 сентября 2022 года по 15 сентября 2023 года», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале официальной информации.

В правительстве региона Гусак работает с 2014 года, до этого он служил в органах МВД. В созданное в 2016 году министерство общественной безопасности он перешел с должности начальника управления по делам военнослужащих. До первого замминистра чиновника повысили осенью 2021 года. В сентябре Гусаку исполнилось 65 лет.

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В связи с достижением предельного возраста первого замминистра общественной безопасности Челябинской области Владимира Гусака уволили с госслужбы, но он продолжит работать в министерстве как минимум год. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер. «Прекратить служебный контракт с Гусаком Владимиром Алексеевичем, первым заместителем министра общественной безопасности Челябинской области в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе. Продлить срок государственной службы и заключить с ним срочный служебный контракт с 16 сентября 2022 года по 15 сентября 2023 года», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале официальной информации. В правительстве региона Гусак работает с 2014 года, до этого он служил в органах МВД. В созданное в 2016 году министерство общественной безопасности он перешел с должности начальника управления по делам военнослужащих. До первого замминистра чиновника повысили осенью 2021 года. В сентябре Гусаку исполнилось 65 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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