Текслер уволил и снова принял на работу челябинского замминистра

15 сентября 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Владимир Гусак продолжит работать в минбезе Челябинской области несмотря на возраст Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В связи с достижением предельного возраста первого замминистра общественной безопасности Челябинской области Владимира Гусака уволили с госслужбы, но он продолжит работать в министерстве как минимум год. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер. «Прекратить служебный контракт с Гусаком Владимиром Алексеевичем, первым заместителем министра общественной безопасности Челябинской области в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе. Продлить срок государственной службы и заключить с ним срочный служебный контракт с 16 сентября 2022 года по 15 сентября 2023 года», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале официальной информации. В правительстве региона Гусак работает с 2014 года, до этого он служил в органах МВД. В созданное в 2016 году министерство общественной безопасности он перешел с должности начальника управления по делам военнослужащих. До первого замминистра чиновника повысили осенью 2021 года. В сентябре Гусаку исполнилось 65 лет.

В связи с достижением предельного возраста первого замминистра общественной безопасности Челябинской области Владимира Гусака уволили с госслужбы, но он продолжит работать в министерстве как минимум год. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер. «Прекратить служебный контракт с Гусаком Владимиром Алексеевичем, первым заместителем министра общественной безопасности Челябинской области в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе. Продлить срок государственной службы и заключить с ним срочный служебный контракт с 16 сентября 2022 года по 15 сентября 2023 года», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале официальной информации. В правительстве региона Гусак работает с 2014 года, до этого он служил в органах МВД. В созданное в 2016 году министерство общественной безопасности он перешел с должности начальника управления по делам военнослужащих. До первого замминистра чиновника повысили осенью 2021 года. В сентябре Гусаку исполнилось 65 лет.