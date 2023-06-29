Слухи ХМАО: Забозлаев сбивает коалицию

О табу в правительстве, мутных схемах вице-мэров и забытом дне рождения. Выпуск 1029

30 июня 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новый первый зам губернатора Комаровой Алексей Забозлаев будет искать союзников в правительстве, а ушедший в отставку Алексей Охлопков проиграл в аппаратной борьбе своей подчиненной. Тем временем в югорском Белом доме после событий 24 июня на все упоминания частных армий и Пригожина наложили негласный запрет, а депутата от ЛДПР Михаила Селюкова забыли поздравить с днем рождения на заседании окружной Думы. И это еще не все, что вы узнаете из свежего выпуска «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Власти ХМАО наложили табу на обсуждение льгот для бойцов ЧВК «Вагнер» Югорские власти наложили табу на обсуждение льгот для вагнеровцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU В югорском Белом доме поговаривают, что после событий 24 июня на все упоминания частных армий и Пригожина наложен негласный запрет. «Если раньше в думе и правительстве открыто высказывались за помощь „Вагнеру“ и льготы добровольцам формирования, то после похода Пригожина на Москву ни он сам, ни вагнеровцы даже не упоминаются. В негласном противостоянии „ястребов“ и системных консерваторов победили последние. Поэтому никаких дополнительных льгот представителям частных армий от округа предоставляться не будет, пока их официально не одобрят на федеральном уровне и не включат в состав подразделений Минобороны», — сообщает инсайдер. Мастодонт финансового блока победила в длительной схватке с первым вице-губернатором Ходят слухи, что ушедший в отставку первый замгубернатора Алексей Охлопков проиграл в аппаратной борьбе своей подчиненной — главе депфина Вере Дюдиной. «Охлопков в момент прихода в правительство подавал большие надежды, но так и не смог наладить взаимодействие со старожилом Белого дома Дюдиной, работавшей еще при первом губернаторе округа Филипенко. Охлопкову не удалось лишить ее прямого доступа к губернатору, и глава депфина, на бумаге оставаясь в подчинении у первого зама, что называется, „прыгала через его голову“, лоббируя свои интересы. Охлопков, не получивший при назначении карт-бланш на увольнение Дюдиной, постепенно терял аппаратный вес, и его увольнение было вопросом времени», — судачат сплетники. Новый первый зам Комаровой Забозлаев будет искать союзников в правительстве Поговаривают, что успешность карьеры первого вице-губернатора Югры Алексея Забозлаева будет зависеть от того, как он выстроит взаимоотношения с другими членами окружного правительства. «Ему предстоит устранить противоречия между финансовым и экономическим блоками, консолидировать их между собой, сориентировать на программы развития и инвестиционный сценарий в работе. Однако Забозлаев, активно лоббирующий модернизацию экономики Югры может столкнуться с проблемой предшественника, если не сможет заручиться поддержкой главы депфина Веры Дюдиной, имеющей большое влияние на главу региона. В противном случае губернатору Югры Наталье Комаровой снова придется подбирать кандидатуру нового зама», — считает слухач. Кадровая чехарда в правительстве ХМАО стала причиной насмешек Бесконечные кадровые перестановки порождают мемы и анекдоты в коридорах Дома правительства Югры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ходят слухи, что в коридорах Дома правительства Югры бесконечные кадровые перестановки порождают мемы и анекдоты, которые охотно разносят сплетники. «Клерки, чиновники и даже депутаты уже не успевают обновлять телефонные книги, меняя в них должности сотрудников. Из-за постоянных назначений и переназначений переписывать данные приходится едва ли не раз в неделю. В итоге многие просто махнули рукой и вносят только фамилии, имена и отчества членов правительства», — смеются сплетники. В думе ХМАО забыли поздравить депутата-оппозционера В думском крыле Белого дома обсуждают конфуз, который случился на заседании заксо. «Традиционно перед рассмотрением первого вопроса повестки спикер Хохряков делает объявления и поздравляет именинников. Он сообщил коллегам о трагической гибели председателя бюджетного комитета Александра Колодича и тут же перешел к поздравлениям депутатов, которые отмечали дни рождения в конце мая и июне. Перечислил всех, кроме либерал-демократа Михаила Селюкова — тот отметил 49-летие 25 июня. Теперь в думе гадают, было ли это простой забывчивостью или депутата, зачастую привлекающего к себе внимание скандальными темами, Хохряков намеренно проигнорировал», — судачат сплетники. Мэрия Сургута проморгала праздник индийской культуры Сплетники судачат, что мэрия Сургута проморгала проведение праздника индийской культуры в городе. Большинство чиновников узнали об этом событии из СМИ. «Самое интересное, что организаторы согласовали с городской администрацией свое мероприятие. Но при этом о его проведении знали только узкопрофильные чиновники. Так что для многие руководители в мэрии удивились тому факту, что по Сургуту будет ездить колесница с изображением индийских божеств», — смеются сплетники. Мэрия Сургута рвет отношения с крупной управляющей компанией Якобы у мэрии и коммунальщиков появились серьезные разногласия Фото: Сергей Русанов © URA.RU Поговаривают, что у мэрии и управляющей компанией «Сервис-3» появились серьезные разногласия. Сплетники судачат, что чиновники поддерживают московских бизнесменов, которые хотят прибрать к рукам коммунальный бизнес города. «В городе появились представители московских компаний, которые скупают обанкротившиеся компании города, а их жилой фонд переводят себе на баланс. И если с мелкими фирмами было все просто, то крупные игроки, несмотря на проблемы, все же пытаются биться за свой кусок коммунального пирога. Конечно, администрация свою причастность отрицает, а между тем со своей стороны влияет на процесс. То деньги с разорившегося „Сервис-3“ требует через суд, то рассчитываться по долгам отказываемся. А главное, все проблемы у руководства управляющей компании начались после того, как они отказались сотрудничать с москвичами», — рассказывает сплетник. Глава Сургутского района начал прессинговать новоиспеченного мэра Ходят слухи, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой начал жесткую муштру новоиспеченного мэра Лянтора Алексея Луценко. Причем он не стесняется это делать публично. Недавно Луценко получил нагоняй от Трубецкого в прямом эфире в соцсетях за планы по благоустройству и низкий процент жителей занимающихся физкультурой и спортом. «Луценко всю жизнь проработал в школе. За несколько месяцев ему очень тяжело втянуться в роль главы города. Он еще не понимает, как устроены все чиновничьи механизмы. А Трубецкой уже начал на него давить. Как бы Луценко не плюнул на все и не решился уйти в отставку. Тогда глава Сургутского района рискует получить политический кризис в крупнейшем населенном пункте муниципалитета», — судачат сплетники. Строители отказываются работать с мэрией Сургутского района Сплетники судачат, что в Сургутском районе дефицит с подрядчиками. Строители не хотят заходить в район из-за постоянных проблем с главой Андреем Трубецким. «С Трубецким в плане благоустройства территории работает чуть ли не единственный подрядчик. Остальные просто разбежались. Компании не доверяют ему. Кто не начинает работать с мэрией Сургутского района, там постоянно какие-то проблемы возникают», — рассказывает сплетник. За попыткой приватизации кинотеатра «Мир» в Нижневартовске скрываются фигуры вице-мэров Говорят, бенефициаром истории с продажей в Нижневартовске кинотеатра «Мир» стал вице-мэр Николай Лукаш Фото: Денис Моргунов © URA.RU Поговаривают, что бенефициаром истории с продажей в Нижневартовске кинотеатра «Мир» стал вице-мэр Николай Лукаш. Его приватизация была необходима для дальнейшей передачи объекта в частные руки. «В Нижневартовске есть интересанты, мечтавшие получить в собственность здание „Мира“ для использования в своих коммерческих целях. Поэтому и возникла схема, при которой приватизировался не сам кинотеатр, а муниципальное предприятие, являющееся убыточным. А это служило основанием для того, чтобы выставить помещение на торги по цене ниже рынка. Вице-мэр Нижневартовска Виктор Ситников, который курирует блок муниципального имущества, такую схему согласовал. Но общественность, узнав о планах администрации по приватизации кинотеатра начала возмущаться. И поэтому решение пока поставлено на паузу», — шепчутся слухачи. В Нижневартовске конфликт из-за скандальной приватизации кинотеатра окончательно рассорил элиты В курилке на Таежной переживают последствия скандала на заседании комитета гордумы по бюджету, который начался из-за попыток мэрии продать кинотеатр «Мир». «Чиновники, заинтересованные в продаже, перестали здороваться с депутатами, которые отстояли кинотеатр, сняв вопрос приватизации с повестки. Обстановка в мэрии крайне напряженная, и градус недовольства элит продолжает расти. Конфликт позволил всплыть на поверхность старым обидам, неразрешенным спорам и противоположным интересам различных группировок. Мелкие клерки подыскивают себе более спокойное место работы, устав от противоречивых указаний, которые получают от вице-мэров. Участники группировок пытаются обвинить друг друга перед начальством и массово сливают компромат на начальство в прессу и силовикам. Такая обстановка сложилась накануне осенних выборов», — сообщает инсайдер. Нижневартовские депутаты ищут «крысу» Курилка на улице Таежной, где находится администрация и дума Нижневартовска продолжает анализировать последствия скандала с продажей кинотеатра. «Информацию о том, что дума будет снимать с повестки вопрос приватизации, огласили прямо перед заседанием комитета по бюджету на фракции ЕР. Однако кто-то из депутатов слил ее в администрацию, где начался переполох. Вице-мэра Ситникова заставили драться за микрофон с вице-спикером Зяблицкой и соревноваться, кто первый снимет вопрос с повестки, а пиар-блок мэрии лихорадочно публиковал в соцсети главы города заявление, что тот сам отказался от приватизации. Депутаты ищут предателя и, похоже, нашли его. Один из замов, заинтересованных в продаже кинотеатра местному бизнесмену, в свое время провел в думу „своего“ депутата Светлану Зворыгину. Она уже однажды была поймана на шпионаже и доносе. Похоже, теперь ей приходится платить по счетам за место в думе», — сообщает инсайдер. Мэрия Нижневартовска рассорились с военкомом Якобы чиновники рассорились с военкомом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нижневартовские сплетники обсуждают отношение топов из местной администрации к павшим героям СВО. «Вице-мэры и сам глава города Кощенко проигнорировали митинг, посвященный памяти одного из самых титулованных погибших участников спецоперации на Украине — Алексея Черкасова, отмеченного медалью „За отвагу“ и двумя орденами Мужества. На мероприятии собрались общественники, депутаты, сослуживцы и даже военком Марс Сафаров. Были все — кроме администрации города. Военком и пограничники, служившие с Черкасовым, рвут и мечут. У мэрии был шанс отговориться, что все были на заседании думы. Однако один из замов — Николай Лукаш, ответственный за набор контрактников на СВО — был замечен на концерте, посвященном 30-летию пожарно-спасательного отряда, а на думе был Ситников. Где были все остальные, история умалчивает», — возмущаются слухачи. Мэрия Нижневартовска расширит штат экологов Поговаривают, что в мэрии Нижневартовска планируют значительно расширить штат своего управления лесопаркового хозяйства, которое подведомственно городским экологам. Якобы новых работников завербуют для содержания и масштабной реконструкции парка Победы. «Недавно локацию решили перевести, что называется, на баланс городского управления экологии, которому подведомственно УЛПХ. Перед сотрудниками поставили задачу реконструкции парка. На первый этап обновления деньги уже есть, но объект нужно еще и содержать. Поэтому чиновникам придется искать дополнительных сотрудников, чтобы осилить такой крупный объект», — разъясняет слухач. Из-за аварии на газопроводе дочки «Газпрома» увольняется заместитель гендиректора Поговаривают, что из компании «Газпром трензгаз Югроск» увольняется заместитель генерального директора Александр Пошелюзный. Работники предприятия предполагают, что причиной стала авария на газопроводе в поселке Лыхма Белоярского района, где пострадали люди. «Говорят, что Пошелюзный собирается уходить из-за аварии. Во всех подразделениях после инцидента начались проверки, нашли многочисленные нарушения и, вполне вероятно, что он собирается уйти на фоне происходящих событий», — нашептал агентству инсайдер Подрядчики крупных нефтяных компаний в ХМАО набирают мигрантов, чтобы сэкономить на зарплате Подрядчики нефтяных компаний в ХМАО массово набирают на работу мигрантов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Подрядчики нефтяных компаний в ХМАО массово набирают мигрантов, чтобы сэкономить на зарплате. «Работаю на Самотлорском месторождении в Нижневартовске. Заметил, что в подрядных бригадах, которые заходят на объекты делать капитальный ремонт, две трети рабочих не понимают по-русски. Очевидно, нефтесервисы набирают мигрантов, чтобы экономить на зарплате: им не надо северные платить и вообще можно нелегально устроить и выдавать минималку», — поделился размышлениями нефтяник. Нефтяника из ХМАО обманули на вахте в Турции Слухачи рассказывают, что вахтовик из ХМАО стал жертвой обмана, когда поехал на работу в Турцию. «Нашел вакансию бетонщика на строительство АЭС в Турции: понравилась зарплата 200 тысяч рублей в месяц, и за границей хотелось побывать. Приехал за свои деньги — обещали компенсировать, через месяц получил 50 тысячи рублей за работу по 12 часов в сутки под палящим солнцем», — пожаловался вахтовик. Югорчанин хотел уехать после месяца работы, но побоялся потерять деньги, потраченные на проезд — пригрозили, что не вернут. Через два месяца он вернулся с загаром и полезным опытом: понял, что на родине можно заработать больше. Югорские кинотеатры поднимут цены на голливудские новинки Якобы кинозалы хотят резко поднять цены на билеты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ходят слухи, что югорские кинопрокатчики подумывают значительно поднять цены на зарубежные новинки, которые показывают вне официального проката. Якобы причина кроется в возросших затратах на покупку фильмов у дистрибьюторов. «Недавно был риск, что мы вообще не сможем показывать новое кино. Поставщики грозились прекратить работу из-за низкой прибыли. Сейчас вроде бы удалось договориться на показы еще нескольких новинок, но, вероятно, чтобы окупить затраты, придется поднять цены на билеты чуть ли не вдвое», — делится слухмейкер в сфере югорского кинопроката. Жители крупного ЖК разругались из-за несуществующего торгового центра Поговаривают, что жители нового жилого комплекса в поселке МЖК в Нижневартовске разругались из-за несуществующего торгового центра. Якобы возле ЖК задумали строительство ТЦ, новость о котором местные приняли неоднозначно. «Традиционно, кто-то написал в общие чаты, что возле дома вроде бы собрались строить торговый центр. Ну и соседи сразу стали делить шкуру не убитого оленя, яро выступая за установку шлагбаумов. Мол, клиенты ТЦ всю парковку возле домов займут. Жильцы разделились на два противоборствующих клана, а тему вынесли за пределы чата. Некоторые вообще на этой почве разругались в пух и прах. Вот только история со строительством торгового центра писана вилами по воде. В мэрии Нижневартовска вообще даже не слышали о готовящейся стройке», — смеется слухач. Югорские рестораторы прогорают на бургерных Говорят, что югорские крафтовые бургерные на грани банкротства Фото: Размик Закарян © URA.RU Слухачи из бизнес-тусовки докладывают, что югорские предприниматели, которые занимаются бургерными ресторанами, оказались на грани банкротства. «Крафтовые бургеры изначально казались золотой жилой на волне их популярности. Но конкурировать с крупными фастфудными сетями оказалось сложнее, чем думалось изначально. Трафик клиентов сейчас крайне низкий, а стоимость качественного мяса остается такой же высокой. Местного производства в регионе очень мало, не говоря уже о сегменте премиального мяса. Поэтому приходится либо повышать цены конечному потребителю, либо идти учиться крутить шаурму. Вот только бургеры по тысяче рублей никому у нас не нужны, так что выбор очевиден», — вздыхает один из предпринимателей. Работники «Сургутнефтегаза» придумали схему заработка на компенсации за отдых Сотрудники «Сургутнефтегаза» придумали, как получить с предприятия больше денег в качестве компенсации за отдых, чем положено по документам. «Если оба супруга работают в „Сургутнефтегазе“, но в разных подразделениях, то каждый из них подает документы на компенсацию проезда в свой отдел кадров. Кто-то предоставляет оригинал билетов, а кто-то запрашивает в авиакомпании дубликат. А информации, кто кому приходится родственником в „Сургутнефтегазе“ нет. Так что этой лазейкой работники активно пользуются», — сообщил инсайдер. В детских садах Нижневартовска запретили «дискотеки» Поговаривают, что в Нижневартовске детские сады настойчиво попросили прекратить «утренние дискотеки». Якобы учреждения стали получать гневные жалобы от жителей ближайших домов. «Включать детские песни в садах летом по утрам, например, на зарядку всегда было нормой. Но в этот раз, видимо, педагоги сразу нескольких учреждений перестарались. Получилось, что утро в районах начиналось с громких дискотек. Естественно, чиновникам посыпались жалобы, а учреждениям аккуратно намекнули, что с детскими рейвами пора завязывать», — рассказывает слухач. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. 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Новый первый зам губернатора Комаровой Алексей Забозлаев будет искать союзников в правительстве, а ушедший в отставку Алексей Охлопков проиграл в аппаратной борьбе своей подчиненной. Тем временем в югорском Белом доме после событий 24 июня на все упоминания частных армий и Пригожина наложили негласный запрет, а депутата от ЛДПР Михаила Селюкова забыли поздравить с днем рождения на заседании окружной Думы. И это еще не все, что вы узнаете из свежего выпуска «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Власти ХМАО наложили табу на обсуждение льгот для бойцов ЧВК «Вагнер» В югорском Белом доме поговаривают, что после событий 24 июня на все упоминания частных армий и Пригожина наложен негласный запрет. «Если раньше в думе и правительстве открыто высказывались за помощь „Вагнеру“ и льготы добровольцам формирования, то после похода Пригожина на Москву ни он сам, ни вагнеровцы даже не упоминаются. В негласном противостоянии „ястребов“ и системных консерваторов победили последние. Поэтому никаких дополнительных льгот представителям частных армий от округа предоставляться не будет, пока их официально не одобрят на федеральном уровне и не включат в состав подразделений Минобороны», — сообщает инсайдер. Мастодонт финансового блока победила в длительной схватке с первым вице-губернатором Ходят слухи, что ушедший в отставку первый замгубернатора Алексей Охлопков проиграл в аппаратной борьбе своей подчиненной — главе депфина Вере Дюдиной. «Охлопков в момент прихода в правительство подавал большие надежды, но так и не смог наладить взаимодействие со старожилом Белого дома Дюдиной, работавшей еще при первом губернаторе округа Филипенко. Охлопкову не удалось лишить ее прямого доступа к губернатору, и глава депфина, на бумаге оставаясь в подчинении у первого зама, что называется, „прыгала через его голову“, лоббируя свои интересы. Охлопков, не получивший при назначении карт-бланш на увольнение Дюдиной, постепенно терял аппаратный вес, и его увольнение было вопросом времени», — судачат сплетники. Новый первый зам Комаровой Забозлаев будет искать союзников в правительстве Поговаривают, что успешность карьеры первого вице-губернатора Югры Алексея Забозлаева будет зависеть от того, как он выстроит взаимоотношения с другими членами окружного правительства. «Ему предстоит устранить противоречия между финансовым и экономическим блоками, консолидировать их между собой, сориентировать на программы развития и инвестиционный сценарий в работе. Однако Забозлаев, активно лоббирующий модернизацию экономики Югры может столкнуться с проблемой предшественника, если не сможет заручиться поддержкой главы депфина Веры Дюдиной, имеющей большое влияние на главу региона. В противном случае губернатору Югры Наталье Комаровой снова придется подбирать кандидатуру нового зама», — считает слухач. Кадровая чехарда в правительстве ХМАО стала причиной насмешек Ходят слухи, что в коридорах Дома правительства Югры бесконечные кадровые перестановки порождают мемы и анекдоты, которые охотно разносят сплетники. «Клерки, чиновники и даже депутаты уже не успевают обновлять телефонные книги, меняя в них должности сотрудников. Из-за постоянных назначений и переназначений переписывать данные приходится едва ли не раз в неделю. В итоге многие просто махнули рукой и вносят только фамилии, имена и отчества членов правительства», — смеются сплетники. В думе ХМАО забыли поздравить депутата-оппозционера В думском крыле Белого дома обсуждают конфуз, который случился на заседании заксо. «Традиционно перед рассмотрением первого вопроса повестки спикер Хохряков делает объявления и поздравляет именинников. Он сообщил коллегам о трагической гибели председателя бюджетного комитета Александра Колодича и тут же перешел к поздравлениям депутатов, которые отмечали дни рождения в конце мая и июне. Перечислил всех, кроме либерал-демократа Михаила Селюкова — тот отметил 49-летие 25 июня. Теперь в думе гадают, было ли это простой забывчивостью или депутата, зачастую привлекающего к себе внимание скандальными темами, Хохряков намеренно проигнорировал», — судачат сплетники. Мэрия Сургута проморгала праздник индийской культуры Сплетники судачат, что мэрия Сургута проморгала проведение праздника индийской культуры в городе. Большинство чиновников узнали об этом событии из СМИ. «Самое интересное, что организаторы согласовали с городской администрацией свое мероприятие. Но при этом о его проведении знали только узкопрофильные чиновники. Так что для многие руководители в мэрии удивились тому факту, что по Сургуту будет ездить колесница с изображением индийских божеств», — смеются сплетники. Мэрия Сургута рвет отношения с крупной управляющей компанией Поговаривают, что у мэрии и управляющей компанией «Сервис-3» появились серьезные разногласия. Сплетники судачат, что чиновники поддерживают московских бизнесменов, которые хотят прибрать к рукам коммунальный бизнес города. «В городе появились представители московских компаний, которые скупают обанкротившиеся компании города, а их жилой фонд переводят себе на баланс. И если с мелкими фирмами было все просто, то крупные игроки, несмотря на проблемы, все же пытаются биться за свой кусок коммунального пирога. Конечно, администрация свою причастность отрицает, а между тем со своей стороны влияет на процесс. То деньги с разорившегося „Сервис-3“ требует через суд, то рассчитываться по долгам отказываемся. А главное, все проблемы у руководства управляющей компании начались после того, как они отказались сотрудничать с москвичами», — рассказывает сплетник. Глава Сургутского района начал прессинговать новоиспеченного мэра Ходят слухи, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой начал жесткую муштру новоиспеченного мэра Лянтора Алексея Луценко. Причем он не стесняется это делать публично. Недавно Луценко получил нагоняй от Трубецкого в прямом эфире в соцсетях за планы по благоустройству и низкий процент жителей занимающихся физкультурой и спортом. «Луценко всю жизнь проработал в школе. За несколько месяцев ему очень тяжело втянуться в роль главы города. Он еще не понимает, как устроены все чиновничьи механизмы. А Трубецкой уже начал на него давить. Как бы Луценко не плюнул на все и не решился уйти в отставку. Тогда глава Сургутского района рискует получить политический кризис в крупнейшем населенном пункте муниципалитета», — судачат сплетники. Строители отказываются работать с мэрией Сургутского района Сплетники судачат, что в Сургутском районе дефицит с подрядчиками. Строители не хотят заходить в район из-за постоянных проблем с главой Андреем Трубецким. «С Трубецким в плане благоустройства территории работает чуть ли не единственный подрядчик. Остальные просто разбежались. Компании не доверяют ему. Кто не начинает работать с мэрией Сургутского района, там постоянно какие-то проблемы возникают», — рассказывает сплетник. За попыткой приватизации кинотеатра «Мир» в Нижневартовске скрываются фигуры вице-мэров Поговаривают, что бенефициаром истории с продажей в Нижневартовске кинотеатра «Мир» стал вице-мэр Николай Лукаш. Его приватизация была необходима для дальнейшей передачи объекта в частные руки. «В Нижневартовске есть интересанты, мечтавшие получить в собственность здание „Мира“ для использования в своих коммерческих целях. Поэтому и возникла схема, при которой приватизировался не сам кинотеатр, а муниципальное предприятие, являющееся убыточным. А это служило основанием для того, чтобы выставить помещение на торги по цене ниже рынка. Вице-мэр Нижневартовска Виктор Ситников, который курирует блок муниципального имущества, такую схему согласовал. Но общественность, узнав о планах администрации по приватизации кинотеатра начала возмущаться. И поэтому решение пока поставлено на паузу», — шепчутся слухачи. В Нижневартовске конфликт из-за скандальной приватизации кинотеатра окончательно рассорил элиты В курилке на Таежной переживают последствия скандала на заседании комитета гордумы по бюджету, который начался из-за попыток мэрии продать кинотеатр «Мир». «Чиновники, заинтересованные в продаже, перестали здороваться с депутатами, которые отстояли кинотеатр, сняв вопрос приватизации с повестки. Обстановка в мэрии крайне напряженная, и градус недовольства элит продолжает расти. Конфликт позволил всплыть на поверхность старым обидам, неразрешенным спорам и противоположным интересам различных группировок. Мелкие клерки подыскивают себе более спокойное место работы, устав от противоречивых указаний, которые получают от вице-мэров. Участники группировок пытаются обвинить друг друга перед начальством и массово сливают компромат на начальство в прессу и силовикам. Такая обстановка сложилась накануне осенних выборов», — сообщает инсайдер. Нижневартовские депутаты ищут «крысу» Курилка на улице Таежной, где находится администрация и дума Нижневартовска продолжает анализировать последствия скандала с продажей кинотеатра. «Информацию о том, что дума будет снимать с повестки вопрос приватизации, огласили прямо перед заседанием комитета по бюджету на фракции ЕР. Однако кто-то из депутатов слил ее в администрацию, где начался переполох. Вице-мэра Ситникова заставили драться за микрофон с вице-спикером Зяблицкой и соревноваться, кто первый снимет вопрос с повестки, а пиар-блок мэрии лихорадочно публиковал в соцсети главы города заявление, что тот сам отказался от приватизации. Депутаты ищут предателя и, похоже, нашли его. Один из замов, заинтересованных в продаже кинотеатра местному бизнесмену, в свое время провел в думу „своего“ депутата Светлану Зворыгину. Она уже однажды была поймана на шпионаже и доносе. Похоже, теперь ей приходится платить по счетам за место в думе», — сообщает инсайдер. Мэрия Нижневартовска рассорились с военкомом Нижневартовские сплетники обсуждают отношение топов из местной администрации к павшим героям СВО. «Вице-мэры и сам глава города Кощенко проигнорировали митинг, посвященный памяти одного из самых титулованных погибших участников спецоперации на Украине — Алексея Черкасова, отмеченного медалью „За отвагу“ и двумя орденами Мужества. На мероприятии собрались общественники, депутаты, сослуживцы и даже военком Марс Сафаров. Были все — кроме администрации города. Военком и пограничники, служившие с Черкасовым, рвут и мечут. У мэрии был шанс отговориться, что все были на заседании думы. Однако один из замов — Николай Лукаш, ответственный за набор контрактников на СВО — был замечен на концерте, посвященном 30-летию пожарно-спасательного отряда, а на думе был Ситников. Где были все остальные, история умалчивает», — возмущаются слухачи. Мэрия Нижневартовска расширит штат экологов Поговаривают, что в мэрии Нижневартовска планируют значительно расширить штат своего управления лесопаркового хозяйства, которое подведомственно городским экологам. Якобы новых работников завербуют для содержания и масштабной реконструкции парка Победы. «Недавно локацию решили перевести, что называется, на баланс городского управления экологии, которому подведомственно УЛПХ. Перед сотрудниками поставили задачу реконструкции парка. На первый этап обновления деньги уже есть, но объект нужно еще и содержать. Поэтому чиновникам придется искать дополнительных сотрудников, чтобы осилить такой крупный объект», — разъясняет слухач. Из-за аварии на газопроводе дочки «Газпрома» увольняется заместитель гендиректора Поговаривают, что из компании «Газпром трензгаз Югроск» увольняется заместитель генерального директора Александр Пошелюзный. Работники предприятия предполагают, что причиной стала авария на газопроводе в поселке Лыхма Белоярского района, где пострадали люди. «Говорят, что Пошелюзный собирается уходить из-за аварии. Во всех подразделениях после инцидента начались проверки, нашли многочисленные нарушения и, вполне вероятно, что он собирается уйти на фоне происходящих событий», — нашептал агентству инсайдер Подрядчики крупных нефтяных компаний в ХМАО набирают мигрантов, чтобы сэкономить на зарплате Подрядчики нефтяных компаний в ХМАО массово набирают мигрантов, чтобы сэкономить на зарплате. «Работаю на Самотлорском месторождении в Нижневартовске. Заметил, что в подрядных бригадах, которые заходят на объекты делать капитальный ремонт, две трети рабочих не понимают по-русски. Очевидно, нефтесервисы набирают мигрантов, чтобы экономить на зарплате: им не надо северные платить и вообще можно нелегально устроить и выдавать минималку», — поделился размышлениями нефтяник. Нефтяника из ХМАО обманули на вахте в Турции Слухачи рассказывают, что вахтовик из ХМАО стал жертвой обмана, когда поехал на работу в Турцию. «Нашел вакансию бетонщика на строительство АЭС в Турции: понравилась зарплата 200 тысяч рублей в месяц, и за границей хотелось побывать. Приехал за свои деньги — обещали компенсировать, через месяц получил 50 тысячи рублей за работу по 12 часов в сутки под палящим солнцем», — пожаловался вахтовик. Югорчанин хотел уехать после месяца работы, но побоялся потерять деньги, потраченные на проезд — пригрозили, что не вернут. Через два месяца он вернулся с загаром и полезным опытом: понял, что на родине можно заработать больше. Югорские кинотеатры поднимут цены на голливудские новинки Ходят слухи, что югорские кинопрокатчики подумывают значительно поднять цены на зарубежные новинки, которые показывают вне официального проката. Якобы причина кроется в возросших затратах на покупку фильмов у дистрибьюторов. «Недавно был риск, что мы вообще не сможем показывать новое кино. Поставщики грозились прекратить работу из-за низкой прибыли. Сейчас вроде бы удалось договориться на показы еще нескольких новинок, но, вероятно, чтобы окупить затраты, придется поднять цены на билеты чуть ли не вдвое», — делится слухмейкер в сфере югорского кинопроката. Жители крупного ЖК разругались из-за несуществующего торгового центра Поговаривают, что жители нового жилого комплекса в поселке МЖК в Нижневартовске разругались из-за несуществующего торгового центра. Якобы возле ЖК задумали строительство ТЦ, новость о котором местные приняли неоднозначно. «Традиционно, кто-то написал в общие чаты, что возле дома вроде бы собрались строить торговый центр. Ну и соседи сразу стали делить шкуру не убитого оленя, яро выступая за установку шлагбаумов. Мол, клиенты ТЦ всю парковку возле домов займут. Жильцы разделились на два противоборствующих клана, а тему вынесли за пределы чата. Некоторые вообще на этой почве разругались в пух и прах. Вот только история со строительством торгового центра писана вилами по воде. В мэрии Нижневартовска вообще даже не слышали о готовящейся стройке», — смеется слухач. Югорские рестораторы прогорают на бургерных Слухачи из бизнес-тусовки докладывают, что югорские предприниматели, которые занимаются бургерными ресторанами, оказались на грани банкротства. «Крафтовые бургеры изначально казались золотой жилой на волне их популярности. Но конкурировать с крупными фастфудными сетями оказалось сложнее, чем думалось изначально. Трафик клиентов сейчас крайне низкий, а стоимость качественного мяса остается такой же высокой. Местного производства в регионе очень мало, не говоря уже о сегменте премиального мяса. Поэтому приходится либо повышать цены конечному потребителю, либо идти учиться крутить шаурму. Вот только бургеры по тысяче рублей никому у нас не нужны, так что выбор очевиден», — вздыхает один из предпринимателей. Работники «Сургутнефтегаза» придумали схему заработка на компенсации за отдых Сотрудники «Сургутнефтегаза» придумали, как получить с предприятия больше денег в качестве компенсации за отдых, чем положено по документам. «Если оба супруга работают в „Сургутнефтегазе“, но в разных подразделениях, то каждый из них подает документы на компенсацию проезда в свой отдел кадров. Кто-то предоставляет оригинал билетов, а кто-то запрашивает в авиакомпании дубликат. А информации, кто кому приходится родственником в „Сургутнефтегазе“ нет. Так что этой лазейкой работники активно пользуются», — сообщил инсайдер. В детских садах Нижневартовска запретили «дискотеки» Поговаривают, что в Нижневартовске детские сады настойчиво попросили прекратить «утренние дискотеки». Якобы учреждения стали получать гневные жалобы от жителей ближайших домов. «Включать детские песни в садах летом по утрам, например, на зарядку всегда было нормой. Но в этот раз, видимо, педагоги сразу нескольких учреждений перестарались. Получилось, что утро в районах начиналось с громких дискотек. Естественно, чиновникам посыпались жалобы, а учреждениям аккуратно намекнули, что с детскими рейвами пора завязывать», — рассказывает слухач. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.