Мишустин проводит в правительстве «мозговые штурмы»

Правительство РФ борется со старой бюрократической системой. Для этого был введен формат стратегических сессий, которые помогают создать команду из чиновников, представителей бизнеса и общества. На сессиях происходят «мозговые штурмы» и быстрое принятие решений по ключевым направлениям работы. Как устроены стратсессии, чем они отличаются от заседаний и совещаний URA.RU рассказали организаторы, а также представители правительства.
Формат стратегических сессий регулярно начал использоваться российскими властями при правительстве Михаила Мишустина. Главной площадкой для проведения стратсессий стал Координационный центр правительства РФ, открытый в 2021 году. Основные задачи центра — быстрое реагирование и оперативное разрешение инцидентов в России. В нем сформирована стратегическая группа, ответственная за реализацию «приоритетных задач правительства» и оценку предложений кабмина на соответствие стратегическим направлениям развития и национальным целям РФ.
В феврале 2023 года глава правительства анонсировал запуск серии тематических стратегических сессий. По его словам, они будут направлены на развитие экономики с учетом вероятных внешних вызовов. Эксперты отмечали, что правительство Мишустина формировалось для ускорения реализации национальных проектов и сейчас задумывается пересмотреть приоритетные направления госпрограмм и нацпроектов.
Причины использования формата
Формат начал применяться во время пандемии коронавируса, когда необходимо было быстро принимать решения, рассказали URA.RU в правительстве РФ.
Основными причинами появления стратсессий на государственном уровне стали их эффективность, сложность решаемых на них проблем и пандемия COVID-19, говорит организатор стратегических сессий по разработке программ развития субъектов РФ, ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Вячеслав Марача. «Первая причина — формат подтвердил свою эффективность на региональном уровне, в бизнесе и педагогике.
Вторая причина — очень много комплексных проблем, где нет одного ответственного. Особенно в последнее время, когда выросло количество внешних вызовов для нашей страны: преодоление санкций, пандемия, обеспечение технологического суверенитета. Нельзя назвать какое-то ведомство, которое могло бы одно отвечать за решение таких вопросов.
В этом случае необходима межведомственная координация, которую дают стратегические сессии.
Третья причина — COVID. В доковидную эпоху на подготовку такого мероприятия в офлайн-формате нужно было потратить месяц. Когда во время пандемии мы перешли в онлайн-формат, то постепенно чиновники освоили технологии. И уже к концу пандемии такие мероприятия готовились за 3-4 дня. Благодаря видео-конференц связи чиновники вошли во вкус, стали и в офлайн-формате проводить сессии гораздо чаще, чем раньше», — разъяснил эксперт.
В чем суть формата
Мишустин лично модерирует стратсессии, рассказали агентству в правительстве РФ. По их словам, стратегические сессии отличаются от еженедельных совещаний с вице-премьерами и заседаний правительства участием не только чиновников, но и всех, кто имеет «экспертность» по рассматриваемым в правительстве вопросам — представителей бизнес-сообщества, глав отраслевых ассоциаций, членов общественных организаций, руководителей крупнейших госкомпаний, депутатов, сенаторов, представителей ЦБ РФ.
«Их мнение, а также обратная связь от граждан, представленная результатами социологических опросов, учитывается при выработке дальнейших решений», — объяснили в правительстве РФ.
Заместитель директора Департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры РФ Юрий Зарубин рассказывает, что в таком формате сразу прорабатываются приоритетные направления государственной политики.
«Стратегические сессии отличаются от обычных совещаний тем, что на таких сессиях происходит „мозговой штурм“ по основным направлениям», — отметил Зарубин.
Основная идея — это «соучастие», подчеркивает Марача. «Смысл стратсессий в том, чтобы вовлечь в участие всех ответственных за выработку и исполнение решений. Чтобы они воспринимали принятые указания, как свои собственные, участвуя в обсуждении.
Формат сессий может варьироваться. Наиболее часто встречающийся принцип состоит в делении участников на группы, либо по тематическому принципу, либо по проблемному.
А методика проведения состоит в чередовании работы в группах и проведении пленарных заседаний, когда участники обмениваются своими результатами, происходит обсуждение, взаимная критика и попытка сборки цельной картины», — объяснил Марача.
Примеры и результаты использования стратсессий
Конкретным результатом стратегической сессии была подготовка и утверждение концепции технологического развития страны до 2030 года, сообщили URA.RU в российском правительстве.
По словам Вячеслава Марачи формат, в котором сейчас работают федеральные органы власти, применялся в регионах еще в конце прошлого века. «Серия стратсессий применялась во время разработки одной из первых публичных стратегий развития региона РФ — Санкт-Петербурга в 1996—1997 годах. Дальше на региональном уровне формат достаточно активно внедрялся, и постепенно министерства стали заимствовать его для учебных мероприятий в корпоративных университетах, а потом все перешло на уровень правительства», — отметил эксперт.
Также с помощью стратсессий велась разработка стратегий социально-экономического развития ЯНАО и Липецкой области, добавил Марача. По его словам, в Липецкой области в одну из стратегических сессий удалось вовлечь руководство заинтересованных муниципальных образований, что позволило использовать стратегические сессии не только для межведомственной, но и для межуровневой координации.
Цели стратсессий в правительстве РФ
Старая бюрократическая система не справляется с возникновением новых вызовов для страны, сейчас важно уметь реагировать быстро, импровизировать и брать на себя ответственность, считает политконсультант, глава «Политической экспертной группы», бывший политтехнолог партии «Единая Россия», участник закрытых заседаний политологов в аппарате президента по организации выборов 2018 года Константин Калачев.
«Я думаю, что Мишустин пытается через эти сессии организовать работу правительства по-новому. Он — командный человек. Этот инструмент должен себя реализовать. Раньше чиновник был просто исполнителем. Бюрократическая система работала по принципу „я начальник — ты дурак“. Сейчас важно уметь спорить», — подытожил эксперт.
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