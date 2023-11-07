Мишустин проводит в правительстве «мозговые штурмы»

Чиновников заставляют забыть о бюрократии

07 ноября 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Правительственные стратсессии — формат для объединения чиновников, бизнеса и общества Фото: Георгий Бергал © URA.RU Правительство РФ борется со старой бюрократической системой. Для этого был введен формат стратегических сессий, которые помогают создать команду из чиновников, представителей бизнеса и общества. На сессиях происходят «мозговые штурмы» и быстрое принятие решений по ключевым направлениям работы. Как устроены стратсессии, чем они отличаются от заседаний и совещаний URA.RU рассказали организаторы, а также представители правительства. При правительстве Мишустина регулярно начали проводить стратегические сессии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Формат стратегических сессий регулярно начал использоваться российскими властями при правительстве Михаила Мишустина. Главной площадкой для проведения стратсессий стал Координационный центр правительства РФ, открытый в 2021 году. Основные задачи центра — быстрое реагирование и оперативное разрешение инцидентов в России. В нем сформирована стратегическая группа, ответственная за реализацию «приоритетных задач правительства» и оценку предложений кабмина на соответствие стратегическим направлениям развития и национальным целям РФ. В феврале 2023 года глава правительства анонсировал запуск серии тематических стратегических сессий. По его словам, они будут направлены на развитие экономики с учетом вероятных внешних вызовов. Эксперты отмечали, что правительство Мишустина формировалось для ускорения реализации национальных проектов и сейчас задумывается пересмотреть приоритетные направления госпрограмм и нацпроектов. Причины использования формата Формат начал применяться во время пандемии коронавируса, когда необходимо было быстро принимать решения, рассказали URA.RU в правительстве РФ. Коронавирус помог внедрить стратегические сессии в госуправление, считает Вячеслав Марача Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Основными причинами появления стратсессий на государственном уровне стали их эффективность, сложность решаемых на них проблем и пандемия COVID-19, говорит организатор стратегических сессий по разработке программ развития субъектов РФ, ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Вячеслав Марача. «Первая причина — формат подтвердил свою эффективность на региональном уровне, в бизнесе и педагогике. Вторая причина — очень много комплексных проблем, где нет одного ответственного. Особенно в последнее время, когда выросло количество внешних вызовов для нашей страны: преодоление санкций, пандемия, обеспечение технологического суверенитета. Нельзя назвать какое-то ведомство, которое могло бы одно отвечать за решение таких вопросов. В этом случае необходима межведомственная координация, которую дают стратегические сессии. Третья причина — COVID. В доковидную эпоху на подготовку такого мероприятия в офлайн-формате нужно было потратить месяц. Когда во время пандемии мы перешли в онлайн-формат, то постепенно чиновники освоили технологии. И уже к концу пандемии такие мероприятия готовились за 3-4 дня. Благодаря видео-конференц связи чиновники вошли во вкус, стали и в офлайн-формате проводить сессии гораздо чаще, чем раньше», — разъяснил эксперт. В чем суть формата Михаил Мишустин лично модерирует стратегические сессии, рассказали URA.RU в правительстве РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Мишустин лично модерирует стратсессии, рассказали агентству в правительстве РФ. По их словам, стратегические сессии отличаются от еженедельных совещаний с вице-премьерами и заседаний правительства участием не только чиновников, но и всех, кто имеет «экспертность» по рассматриваемым в правительстве вопросам — представителей бизнес-сообщества, глав отраслевых ассоциаций, членов общественных организаций, руководителей крупнейших госкомпаний, депутатов, сенаторов, представителей ЦБ РФ. «Их мнение, а также обратная связь от граждан, представленная результатами социологических опросов, учитывается при выработке дальнейших решений», — объяснили в правительстве РФ. Заместитель директора Департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры РФ Юрий Зарубин рассказывает, что в таком формате сразу прорабатываются приоритетные направления государственной политики. «Стратегические сессии отличаются от обычных совещаний тем, что на таких сессиях происходит „мозговой штурм“ по основным направлениям», — отметил Зарубин. Смысл стратегических сессий в объединении всех ответственных за государственные решения лиц, говорит Марача Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основная идея — это «соучастие», подчеркивает Марача. «Смысл стратсессий в том, чтобы вовлечь в участие всех ответственных за выработку и исполнение решений. Чтобы они воспринимали принятые указания, как свои собственные, участвуя в обсуждении. Формат сессий может варьироваться. Наиболее часто встречающийся принцип состоит в делении участников на группы, либо по тематическому принципу, либо по проблемному. А методика проведения состоит в чередовании работы в группах и проведении пленарных заседаний, когда участники обмениваются своими результатами, происходит обсуждение, взаимная критика и попытка сборки цельной картины», — объяснил Марача. Примеры и результаты использования стратсессий Конкретным результатом стратегической сессии была подготовка и утверждение концепции технологического развития страны до 2030 года, сообщили URA.RU в российском правительстве. Стратсессии применялись в Санкт-Петербурге для разработки стратегии развития региона, сообщил Марача Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Вячеслава Марачи формат, в котором сейчас работают федеральные органы власти, применялся в регионах еще в конце прошлого века. «Серия стратсессий применялась во время разработки одной из первых публичных стратегий развития региона РФ — Санкт-Петербурга в 1996—1997 годах. Дальше на региональном уровне формат достаточно активно внедрялся, и постепенно министерства стали заимствовать его для учебных мероприятий в корпоративных университетах, а потом все перешло на уровень правительства», — отметил эксперт. Также с помощью стратсессий велась разработка стратегий социально-экономического развития ЯНАО и Липецкой области, добавил Марача. По его словам, в Липецкой области в одну из стратегических сессий удалось вовлечь руководство заинтересованных муниципальных образований, что позволило использовать стратегические сессии не только для межведомственной, но и для межуровневой координации. Цели стратсессий в правительстве РФ Старая бюрократическая система не способна справиться с новыми вызовами, считает Константин Калачев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Старая бюрократическая система не справляется с возникновением новых вызовов для страны, сейчас важно уметь реагировать быстро, импровизировать и брать на себя ответственность, считает политконсультант, глава «Политической экспертной группы», бывший политтехнолог партии «Единая Россия», участник закрытых заседаний политологов в аппарате президента по организации выборов 2018 года Константин Калачев. «Я думаю, что Мишустин пытается через эти сессии организовать работу правительства по-новому. Он — командный человек. Этот инструмент должен себя реализовать. Раньше чиновник был просто исполнителем. Бюрократическая система работала по принципу „я начальник — ты дурак“. Сейчас важно уметь спорить», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ борется со старой бюрократической системой. Для этого был введен формат стратегических сессий, которые помогают создать команду из чиновников, представителей бизнеса и общества. На сессиях происходят «мозговые штурмы» и быстрое принятие решений по ключевым направлениям работы. Как устроены стратсессии, чем они отличаются от заседаний и совещаний URA.RU рассказали организаторы, а также представители правительства. Формат стратегических сессий регулярно начал использоваться российскими властями при правительстве Михаила Мишустина. Главной площадкой для проведения стратсессий стал Координационный центр правительства РФ, открытый в 2021 году. Основные задачи центра — быстрое реагирование и оперативное разрешение инцидентов в России. В нем сформирована стратегическая группа, ответственная за реализацию «приоритетных задач правительства» и оценку предложений кабмина на соответствие стратегическим направлениям развития и национальным целям РФ. В феврале 2023 года глава правительства анонсировал запуск серии тематических стратегических сессий. По его словам, они будут направлены на развитие экономики с учетом вероятных внешних вызовов. Эксперты отмечали, что правительство Мишустина формировалось для ускорения реализации национальных проектов и сейчас задумывается пересмотреть приоритетные направления госпрограмм и нацпроектов. Основными причинами появления стратсессий на государственном уровне стали их эффективность, сложность решаемых на них проблем и пандемия COVID-19, говорит организатор стратегических сессий по разработке программ развития субъектов РФ, ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Вячеслав Марача. «Первая причина — формат подтвердил свою эффективность на региональном уровне, в бизнесе и педагогике. В этом случае необходима межведомственная координация, которую дают стратегические сессии. Третья причина — COVID. В доковидную эпоху на подготовку такого мероприятия в офлайн-формате нужно было потратить месяц. Когда во время пандемии мы перешли в онлайн-формат, то постепенно чиновники освоили технологии. И уже к концу пандемии такие мероприятия готовились за 3-4 дня. Благодаря видео-конференц связи чиновники вошли во вкус, стали и в офлайн-формате проводить сессии гораздо чаще, чем раньше», — разъяснил эксперт. Мишустин лично модерирует стратсессии, рассказали агентству в правительстве РФ. По их словам, стратегические сессии отличаются от еженедельных совещаний с вице-премьерами и заседаний правительства участием не только чиновников, но и всех, кто имеет «экспертность» по рассматриваемым в правительстве вопросам — представителей бизнес-сообщества, глав отраслевых ассоциаций, членов общественных организаций, руководителей крупнейших госкомпаний, депутатов, сенаторов, представителей ЦБ РФ. Заместитель директора Департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры РФ Юрий Зарубин рассказывает, что в таком формате сразу прорабатываются приоритетные направления государственной политики. Основная идея — это «соучастие», подчеркивает Марача. «Смысл стратсессий в том, чтобы вовлечь в участие всех ответственных за выработку и исполнение решений. Чтобы они воспринимали принятые указания, как свои собственные, участвуя в обсуждении. А методика проведения состоит в чередовании работы в группах и проведении пленарных заседаний, когда участники обмениваются своими результатами, происходит обсуждение, взаимная критика и попытка сборки цельной картины», — объяснил Марача. По словам Вячеслава Марачи формат, в котором сейчас работают федеральные органы власти, применялся в регионах еще в конце прошлого века. «Серия стратсессий применялась во время разработки одной из первых публичных стратегий развития региона РФ — Санкт-Петербурга в 1996—1997 годах. Дальше на региональном уровне формат достаточно активно внедрялся, и постепенно министерства стали заимствовать его для учебных мероприятий в корпоративных университетах, а потом все перешло на уровень правительства», — отметил эксперт. Также с помощью стратсессий велась разработка стратегий социально-экономического развития ЯНАО и Липецкой области, добавил Марача. По его словам, в Липецкой области в одну из стратегических сессий удалось вовлечь руководство заинтересованных муниципальных образований, что позволило использовать стратегические сессии не только для межведомственной, но и для межуровневой координации. Старая бюрократическая система не справляется с возникновением новых вызовов для страны, сейчас важно уметь реагировать быстро, импровизировать и брать на себя ответственность, считает политконсультант, глава «Политической экспертной группы», бывший политтехнолог партии «Единая Россия», участник закрытых заседаний политологов в аппарате президента по организации выборов 2018 года Константин Калачев. «Я думаю, что Мишустин пытается через эти сессии организовать работу правительства по-новому. Он — командный человек. Этот инструмент должен себя реализовать. Раньше чиновник был просто исполнителем. Бюрократическая система работала по принципу „я начальник — ты дурак“. Сейчас важно уметь спорить», — подытожил эксперт.