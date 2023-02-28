Правительство пересмотрит стратегию развития экономики

Мишустину понадобится решить задачу, поставленную до СВО и пандемии

28 февраля 2023 в 21:21 Размер текста - 17 +

Нацпроекты поддержат развитие экономики, а значит сохранят занятость россиян и их доходы, уверены эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти пересмотрят проекты, которые являются драйверами развития экономики. На стратегической сессии об итогах реализации нацпроектов и госпрограмм 28 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что нацпроекты формируют стратегию движения страны в средне- и долгосрочной перспективе. Эксперты объяснили URA.RU, что правительство Мишустина выполняет одну из задач, для решения которых оно формировалось в 2020 году до СВО и пандемии, — ускорение нацпроектов. Правительство запускает серию тематических стратегических сессий, заявил Мишустин, открывая первое совещание. «Их главная задача — продолжить развитие экономики с учетом изменений и внешних вызовов», — подчеркнул премьер. Показатели нацпроектов и госпрограмм формируют стратегию развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Показатели нацпроектов и госпрограмм имеют ключевое значение для работы правительства РФ, уверен Мишустин. «Они отражают приоритеты по текущим делам, формируют стратегию движения страны в средне- и долгосрочной перспективе. Ориентируют на достижение национальных целей развития, которые поставлены президентом [Владимиром Путиным]», — сказал глава кабинета министров РФ. «Минувший год поставил перед нами новые задачи. Недружественными странами введены беспрецедентные барьеры. В результате оперативных решений удалось укрепить стабильность экономики. Это стало возможным в том числе благодаря выполнению стратегических планов», — акцентировал внимание Мишустин. Региональные власти могут уже сейчас получить средства в виде казначейских кредитов на реализацию нацпроектов в 2023 году, уточнил Михаил Мишустин Фото: Денис Моргунов © URA.RU В послании Федеральному Собранию Путин поддержал настрой регионов ускорить обновление социальной инфраструктуры, учреждений культуры и спорта, расселение аварийного жилья и развитие сельских территорий, напомнил глава правительства РФ. «Средства на нацпроекты на 2023 год, региональные власти могут получить и использовать уже сейчас — через беспроцентные казначейские кредиты», — уточнил премьер-министр. По словам Мишустина, участники обсудили по каким проектам надо нарастить темп или принять дополнительные меры. А также определили перечень приоритетов в работе до конца года с учетом рисков. Михаил Мишустин поручил не сбавлять темп реализации нацпроектов и тратить деньги максимально эффективно Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Необходимо не сбавлять набранный темп. На реализацию нацпроектов и госпрограмм выделяются огромные ресурсы. Каждый рубль должен использоваться с максимальной эффективностью», — поручил Мишустин. Правительство Мишустина выполняет задачу, для решения которой оно формировалось, — ускорение реализации национальных проектов, объясняет руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «В свое время правительство Мишустина формировалось для ускорения нацпроектов, разбора проблемных вопросов по ним. Некоторый кумулятивный результат нацпроектов мы должны увидеть в 2024—2025 годах. Из-за пандемии коронавируса и замедления проектов, властями предпринят определенный бюрократический маневр. Были названы национальные приоритеты и разлинованы на 2030 год. Но никто не снимал с правительства ответственность за реализацию нацпроектов. Самое время браться за хронометр и смотреть, как прошли дистанцию. Текущее совещание — это проработка послания президента, которая касалась снижения бюрократических барьеров в части развития экономики и бизнеса в регионах», — рассказал собеседник. Правительство Рф переосмысливает нацпроекты и госпрограммы с учетом санкций, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство пытается переосмыслить приоритетные направления нацпроектов и госпрограмм, не отказываясь при этом от их общей конструкции, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Приоритеты направлений государственной политики меняются с учетом внешних вызовов, а ресурсов для их реализации не становится больше. Бюджет принят с дефицитом и с перспективой, что текущая ситуация выправится в позитивное русло. Большую важность имеют нацпроекты, связанные с выплатами трансфертов населению. В меньшей степени реализуются проекты, где мероприятия не имеют четкого, регламентированного нормативно-расчетного выделения бюджетных средств. Такие проекты могут быть пересмотрены, чтобы выделить финансовые ресурсы на решение задач, требующих более оперативного финансирования со стороны государства», — пояснил эксперт. Статья по теме Власти определили тему, которой займутся после борьбы с санкциями Первая стратегическая сессия правительства в этом году посвящена нацпроектам, потому что они обеспечивают рост экономики, занятость людей и сохранение их доходов, отмечает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Нацпроекты задумывались для развития инфраструктуры, которая способствуют росту экономики в плановом режиме. С учетом спецоперации и санкций против России, они дают большую свободу для принятия решений на местах, поддерживают бюджеты регионов — вопросы с подрядчиками потихоньку решаются, также как и казначейские вопросы», — резюмировал депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти пересмотрят проекты, которые являются драйверами развития экономики. На стратегической сессии об итогах реализации нацпроектов и госпрограмм 28 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что нацпроекты формируют стратегию движения страны в средне- и долгосрочной перспективе. Эксперты объяснили URA.RU, что правительство Мишустина выполняет одну из задач, для решения которых оно формировалось в 2020 году до СВО и пандемии, — ускорение нацпроектов. Правительство запускает серию тематических стратегических сессий, заявил Мишустин, открывая первое совещание. «Их главная задача — продолжить развитие экономики с учетом изменений и внешних вызовов», — подчеркнул премьер. Показатели нацпроектов и госпрограмм имеют ключевое значение для работы правительства РФ, уверен Мишустин. «Они отражают приоритеты по текущим делам, формируют стратегию движения страны в средне- и долгосрочной перспективе. Ориентируют на достижение национальных целей развития, которые поставлены президентом [Владимиром Путиным]», — сказал глава кабинета министров РФ. «Минувший год поставил перед нами новые задачи. Недружественными странами введены беспрецедентные барьеры. В результате оперативных решений удалось укрепить стабильность экономики. Это стало возможным в том числе благодаря выполнению стратегических планов», — акцентировал внимание Мишустин. В послании Федеральному Собранию Путин поддержал настрой регионов ускорить обновление социальной инфраструктуры, учреждений культуры и спорта, расселение аварийного жилья и развитие сельских территорий, напомнил глава правительства РФ. «Средства на нацпроекты на 2023 год, региональные власти могут получить и использовать уже сейчас — через беспроцентные казначейские кредиты», — уточнил премьер-министр. По словам Мишустина, участники обсудили по каким проектам надо нарастить темп или принять дополнительные меры. А также определили перечень приоритетов в работе до конца года с учетом рисков. «Необходимо не сбавлять набранный темп. На реализацию нацпроектов и госпрограмм выделяются огромные ресурсы. Каждый рубль должен использоваться с максимальной эффективностью», — поручил Мишустин. Правительство Мишустина выполняет задачу, для решения которой оно формировалось, — ускорение реализации национальных проектов, объясняет руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «В свое время правительство Мишустина формировалось для ускорения нацпроектов, разбора проблемных вопросов по ним. Некоторый кумулятивный результат нацпроектов мы должны увидеть в 2024—2025 годах. Из-за пандемии коронавируса и замедления проектов, властями предпринят определенный бюрократический маневр. Были названы национальные приоритеты и разлинованы на 2030 год. Правительство пытается переосмыслить приоритетные направления нацпроектов и госпрограмм, не отказываясь при этом от их общей конструкции, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Приоритеты направлений государственной политики меняются с учетом внешних вызовов, а ресурсов для их реализации не становится больше. Бюджет принят с дефицитом и с перспективой, что текущая ситуация выправится в позитивное русло. Большую важность имеют нацпроекты, связанные с выплатами трансфертов населению. В меньшей степени реализуются проекты, где мероприятия не имеют четкого, регламентированного нормативно-расчетного выделения бюджетных средств. Такие проекты могут быть пересмотрены, чтобы выделить финансовые ресурсы на решение задач, требующих более оперативного финансирования со стороны государства», — пояснил эксперт. Первая стратегическая сессия правительства в этом году посвящена нацпроектам, потому что они обеспечивают рост экономики, занятость людей и сохранение их доходов, отмечает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Нацпроекты задумывались для развития инфраструктуры, которая способствуют росту экономики в плановом режиме. С учетом спецоперации и санкций против России, они дают большую свободу для принятия решений на местах, поддерживают бюджеты регионов — вопросы с подрядчиками потихоньку решаются, также как и казначейские вопросы», — резюмировал депутат.