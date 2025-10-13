Дипломат подтвердил нахождение россиян в рабстве в колл-центрах Мьянмы

В колл-центрах, действующих в Мьянме недалеко от границы с Таиландом, по-прежнему остаются несколько граждан России. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья
«Информация о присутствии россиян была подтверждена людьми, которым ранее удалось покинуть такие колл-центры. Освобожденные утверждают, что некоторые их соотечественники продолжают работать в данных организациях», — заявил Ильин в интервью РИА Новости.
Илья Ильин напомнил, что в 2025 году российская сторона участвовала в операции по освобождению четырех граждан РФ, которые были похищены на территории Таиланда и впоследствии перевезены в мошеннические колл-центры, расположенные в Мьянме. Ранее россиянка, обманом вывезенная из Таиланда в Мьянму, вылетела из Бангкока в Москву.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.