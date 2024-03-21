Гражданка Казахстана сбежала с дочкой от мужа-тирана на Урал

И после этого лишилась денег и доли в бизнесе

21 марта 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Инна уверяет, что бывший супруг грозился убить ее (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уроженка Казахстана Инна Турдиева бежала в Екатеринбург, чтобы спасти себя и дочь от мужа-тирана Александра. И он все еще ей угрожает. Причина — раздел имущества. История иностранки с закрученным сюжетом — в материале URA.RU. Александр и Инна поженились в 2006 году. Жили в квартире в Костанае, которая досталась Инне от родителей. «С нами — моя дочь от первого брака. У Саши тоже есть дочь от другой женщины. У нас были хорошие отношения», — вспоминает Инна. В 2007-м Александр и Инна купили две квартиры, объединили их и открыли круглосуточный продуктовый магазин. Проблемы в семье начались еще до этого: у Александра были постоянные приступы гнева, доходило до рукоприкладства. Инна вспоминает совместную жизнь с Александром как череду побоев и унижений (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «В один день я поняла, что больше так жить не могу. Тогда я сообщила мужу, что ухожу от него, а свою долю в бизнесе — 25% — заберу через суд», — вспоминает Инна. В апреле 2008-го она устроилась торговым представителем в Усть-Каменогорске. «Забрала свою дочь, личные вещи и поехала туда. Александр неоднократно звонил, просил прощения и уговорил вернуться в Костанай. А через три дня бывший муж опять избил меня, привез к себе на базу, где заставил написать расписку о том, что я должна ему 2500000 тенге (около 500 тысяч рублей — прим. ред.). Хотя я не получала от него никогда никаких денег», — поделилась женщина. По словам Турдиевой, бывший муж частенько напивался (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Все тело Турдиевой было покрыто синяками, она не могла ходить. «Отлеживалась в квартире у родителей десять дней. В полицию не обращалась, так как боялась очередной вспышки агрессии у Александра. К тому же я всегда знала о хороших связях бывшего мужа в полиции Костаная», — рассказал Инна. Весной 2009 года она окончательно поняла, что нормальных отношений не будет и что ее жизни угрожает опасность, а защиты ждать неоткуда. Тогда и решила уехать в Екатеринбург. «После переезда Александр продолжил уговаривать меня вернуться к нему. В частности, его интересовала дальнейшая работа нашего магазина. Но я уже понимала, что никогда не вернусь назад». Статья по теме Бывший муж свердловчанки отнял детей и вывез в Краснодар Бывшие супруги договорились, что магазин не закроется. И он нормально проработал десять лет. Женщина тем временем устроила жизнь в уральской столице, растила дочь. Александр не давал о себе знать. «А в начале 2020-го мне позвонил участковый полиции Костаная и сообщил о возбуждении против меня административного дела по факту продажи алкоголя несовершеннолетнему. В связи с этим я решила снять с себя статус предпринимателя и аннулировать лицензию на торговлю алкоголем. Как только бывший муж узнал об этом, посыпались ругательства и угрозы». Инна вела совместный бизнес с Александром до тех пор, пока не решилась на побег (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пока Инна решала проблему с законом, Александр придумал план, как лишить ее денег. «Он каким-то образом сделал нотариальную доверенность на распоряжение денежными средствами на моем банковском счете на имя своей дочери. Хотя в момент выдачи доверенности меня вообще не было в Казахстане. В итоге дочь Александра сняла с моего счета крупную сумму на основании этой доверенности с моей поддельной подписью», — описала Инна. Спустя время женщина собрала всю доказательную базу для обращения в суд. «Все выписки, каждую бумажку, чтобы вернуть себе свое имущество, да еще и его наказать за подделку документов. Бывший муж понимал, что может сесть в тюрьму, поэтому даже на расстоянии начал мне угрожать, но не сам, а через посторонних людей. В итоге по всем фактам нарушений я обратилась в управление полиции Костаная. Там возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Но, к сожалению, мне никто так и не помог, расследование волокитится». Турдиева утверждает, что у экс-супруга есть связи, которыми он пользуется. «Более того, суд пока на стороне мужа, что неудивительно, ведь адвокатом Александра стал экс-судья Костаная. Я убеждена, что он использует все рычаги и связи в интересах бывшего мужа. Также в захвате моей доли в помещении магазина Александру помогают частные судебные исполнители Костаная, которые передали ему мою долю по заниженной стоимости. В итоге бывший муж незаконно лишил меня накоплений и доли в бизнесе», — резюмировала иностранка. Редакция URA.RU направила официальный запрос в управление полиции Костаная. На момент публикации ответ не поступил. Бывший супруг Инны Александр на звонок журналиста не ответил. URA.RU готово предоставить ему слово. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженка Казахстана Инна Турдиева бежала в Екатеринбург, чтобы спасти себя и дочь от мужа-тирана Александра. И он все еще ей угрожает. Причина — раздел имущества. История иностранки с закрученным сюжетом — в материале URA.RU. Александр и Инна поженились в 2006 году. Жили в квартире в Костанае, которая досталась Инне от родителей. «С нами — моя дочь от первого брака. У Саши тоже есть дочь от другой женщины. У нас были хорошие отношения», — вспоминает Инна. В 2007-м Александр и Инна купили две квартиры, объединили их и открыли круглосуточный продуктовый магазин. Проблемы в семье начались еще до этого: у Александра были постоянные приступы гнева, доходило до рукоприкладства. «В один день я поняла, что больше так жить не могу. Тогда я сообщила мужу, что ухожу от него, а свою долю в бизнесе — 25% — заберу через суд», — вспоминает Инна. В апреле 2008-го она устроилась торговым представителем в Усть-Каменогорске. «Забрала свою дочь, личные вещи и поехала туда. Александр неоднократно звонил, просил прощения и уговорил вернуться в Костанай. А через три дня бывший муж опять избил меня, привез к себе на базу, где заставил написать расписку о том, что я должна ему 2500000 тенге (около 500 тысяч рублей — прим. ред.). Хотя я не получала от него никогда никаких денег», — поделилась женщина. Все тело Турдиевой было покрыто синяками, она не могла ходить. «Отлеживалась в квартире у родителей десять дней. В полицию не обращалась, так как боялась очередной вспышки агрессии у Александра. К тому же я всегда знала о хороших связях бывшего мужа в полиции Костаная», — рассказал Инна. Весной 2009 года она окончательно поняла, что нормальных отношений не будет и что ее жизни угрожает опасность, а защиты ждать неоткуда. Тогда и решила уехать в Екатеринбург. «После переезда Александр продолжил уговаривать меня вернуться к нему. В частности, его интересовала дальнейшая работа нашего магазина. Но я уже понимала, что никогда не вернусь назад». Бывшие супруги договорились, что магазин не закроется. И он нормально проработал десять лет. Женщина тем временем устроила жизнь в уральской столице, растила дочь. Александр не давал о себе знать. «А в начале 2020-го мне позвонил участковый полиции Костаная и сообщил о возбуждении против меня административного дела по факту продажи алкоголя несовершеннолетнему. В связи с этим я решила снять с себя статус предпринимателя и аннулировать лицензию на торговлю алкоголем. Как только бывший муж узнал об этом, посыпались ругательства и угрозы». Пока Инна решала проблему с законом, Александр придумал план, как лишить ее денег. «Он каким-то образом сделал нотариальную доверенность на распоряжение денежными средствами на моем банковском счете на имя своей дочери. Хотя в момент выдачи доверенности меня вообще не было в Казахстане. В итоге дочь Александра сняла с моего счета крупную сумму на основании этой доверенности с моей поддельной подписью», — описала Инна. Спустя время женщина собрала всю доказательную базу для обращения в суд. «Все выписки, каждую бумажку, чтобы вернуть себе свое имущество, да еще и его наказать за подделку документов. Бывший муж понимал, что может сесть в тюрьму, поэтому даже на расстоянии начал мне угрожать, но не сам, а через посторонних людей. В итоге по всем фактам нарушений я обратилась в управление полиции Костаная. Там возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Но, к сожалению, мне никто так и не помог, расследование волокитится». Турдиева утверждает, что у экс-супруга есть связи, которыми он пользуется. «Более того, суд пока на стороне мужа, что неудивительно, ведь адвокатом Александра стал экс-судья Костаная. Я убеждена, что он использует все рычаги и связи в интересах бывшего мужа. Также в захвате моей доли в помещении магазина Александру помогают частные судебные исполнители Костаная, которые передали ему мою долю по заниженной стоимости. В итоге бывший муж незаконно лишил меня накоплений и доли в бизнесе», — резюмировала иностранка. Редакция URA.RU направила официальный запрос в управление полиции Костаная. На момент публикации ответ не поступил. Бывший супруг Инны Александр на звонок журналиста не ответил. URA.RU готово предоставить ему слово.