В Свердловской области ребенок два года живет с трубкой в горле

Единственный шанс спасти жизнь Артемию Устинову — дорогая операция за границей

01 марта 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Артемию с рождения поставили страшный диагноз — стеноз гортани Фото: Юлия Устинова В 2022 году в семье Устиновых из Серова (Свердловская область) на свет появился сын. Мальчик родился настоящим богатырем. Посовещавшись, родители назвали малыша Артемием. Мама мысленно готовилась к выписке, но судьба распорядилась иначе. Врачи поставили неутешительный диагноз — стеноз гортани. И вот уже два года малыш живет с трахеостомой. О том, как можно спасти юного свердловчанина, — в материале URA.RU. Юлия активно готовилась к рождению сына (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Мы очень ждали Артемия, готовились, украшали комнату. Беременность протекала без патологий. Малыш родился настоящим богатырем. Знаете, я мысленно представляла, как мы приедем домой, где его с нетерпением ждет старшая сестренка. Но в одночасье наша жизнь перевернулась. Представить то, что нашему малышу с самого рождения придется бороться за жизнь, мы не могли», — поделилась мама мальчика Юлия Устинова. Показатели при рождении были хорошими. Юлию с малышом вскоре перевели в палату. На третьи сутки состояние ребенка резко ухудшилось. «Во время смены подгузника Артем вдруг весь вытянулся, головка запрокинулась назад, губы, ладошки и пальчики на ножках начали синеть. Я в панике побежала на пост, крича о помощи. Первой пришла медсестра, стала его шлепать. Темушка постепенно порозовел, но отключился. Врач сказал, что это был судорожный приступ. Сына забрали в отделение интенсивной терапии. Я осталась в палате одна. Это была самая страшная ночь в моей жизни», — вспоминает Устинова события двухлетней давности. Артемий четверо суток провел на ИВЛ (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Через день Артемия перевели в реанимацию, где ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ, а Юлию отправили домой. «Навещать сына было запрещено. Мы каждый день звонили в больницу. Ответ был один: состояние стабильно тяжелое, гарантий дать не могут», — с грустью процитировала женщина. Четверо суток на искусственной вентиляции легких, столько же — под аппаратом СИПАП (поддерживает непрерывное давление дыхательных путей) и в общей сложности почти месяц в больнице. Когда Юлия с сыном приехали домой, тревога родителей не отпускала. Новость по теме Смертельно больной Соне Рожиной из Екатеринбурга собрали 8 млн за два дня после новости URA.RU «Мы все чаще стали замечать, что во время плача сын хрипит. Спустя время стало шумным и тяжелым дыхание. Рентген грудной клетки никакой патологии не показал. Тогда нас экстренно вертолетом отправили в Областную детскую больницу Екатеринбурга. Состояние Артема становилось все хуже», — рассказала Юлия. В областной больнице малышу провели обследование и по результатам КТ выявили стеноз гортани II степени — серьезное заболевание, характеризующимся перекрытием просвета гортани. Такое состояние стало следствием пребывания ребенка под аппаратом ИВЛ. Врачи рекомендовали установить мальчику трахеостому (искусственное отверстие на шее, в которое вставляется специальная трубочка для сообщения легких с внешней средой). В семье Устиновых подрастает двое детей Фото: Юлия Устинова © (семейный архив) «Это был шок. Мы не могли принять, что это теперь для нас новая реальность. Мы посовещались всей семьей, узнали мнений нескольких врачей — и все же решились установить трахеостому. Когда мне принесли Темушку после операции, я не знала, как к нему подойти, как не навредить, боялась сделать что-то неправильно. Пришлось учиться ухаживать за трахеостомой, санировать, делать перевязки», — поделилась Устинова. Спустя два года медики заявили, что трахеостому необходимо убрать, чтобы ребенок мог жить полноценно. Семья обратилась в Национальный центр здоровья детей для определения тактики дальнейшего лечения. В феврале 2023 года там методом лазерной вапоризации был немного увеличен просвет в гортани. Позже специалисты пришли к выводу, что единственный способ для него избавиться от трубки — это операция. В НЦЗД семье предложили двухэтапную пластику гортани и трахеи. Из-за количества предстоящих наркозов и длительности предложенного лечения семья взяла паузу для размышлений. Мальчик очень тяжело переносил все предыдущие вмешательства. «Мы надеялись найти более щадящее лечение. Поиски привели к израильскому хирургу, профессору Ари Диро, оперирующему в медицинском центре Тель-Авива им. Сураски», — рассказала Юлия. В больнице Артемий быстро терял вес (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Стоимость лечения — 8 миллионов рублей. Большая часть этих средств уже имеется на счете мальчика в клинике. Для полной оплаты не хватает 1 миллиона рублей. У семьи Устиновых нет таких денег. «Нам остался последний шаг к жизни без трахеостомы. Сейчас мы очень боимся упустить время, ведь Артемию скоро два года, а он все еще не имеет возможности говорить. Очень хочется услышать смех сыночка. Это наше общее, самое заветное желание!» — обратилась мама двухлетнего Артемия Устинова. Артемий пока не может говорить, но после операции все функции речи будут восстановлены Фото: Юлия Устинова © (семейный архив) Помочь Артемию Устинову можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

Можно привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;

Можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по следующим реквизитам: Расчетный счет в «Сбербанке» Банк Северо-Западный Банк ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Санкт-Петербург (сбор ведет БФ «Алеша») Расчетный счет 40703810055240000272

Счет банка 30101810500000000653

БИК 044030653

КПП 780501001

ИНН 7805303459

Получатель — Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алеша»

Назначение платежа — Благотворительное пожертвование URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации об Артемии. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2022 году в семье Устиновых из Серова (Свердловская область) на свет появился сын. Мальчик родился настоящим богатырем. Посовещавшись, родители назвали малыша Артемием. Мама мысленно готовилась к выписке, но судьба распорядилась иначе. Врачи поставили неутешительный диагноз — стеноз гортани. И вот уже два года малыш живет с трахеостомой. О том, как можно спасти юного свердловчанина, — в материале URA.RU. «Мы очень ждали Артемия, готовились, украшали комнату. Беременность протекала без патологий. Малыш родился настоящим богатырем. Знаете, я мысленно представляла, как мы приедем домой, где его с нетерпением ждет старшая сестренка. Но в одночасье наша жизнь перевернулась. Представить то, что нашему малышу с самого рождения придется бороться за жизнь, мы не могли», — поделилась мама мальчика Юлия Устинова. «Во время смены подгузника Артем вдруг весь вытянулся, головка запрокинулась назад, губы, ладошки и пальчики на ножках начали синеть. Я в панике побежала на пост, крича о помощи. Первой пришла медсестра, стала его шлепать. Темушка постепенно порозовел, но отключился. Врач сказал, что это был судорожный приступ. Сына забрали в отделение интенсивной терапии. Я осталась в палате одна. Это была самая страшная ночь в моей жизни», — вспоминает Устинова события двухлетней давности. Через день Артемия перевели в реанимацию, где ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ, а Юлию отправили домой. «Навещать сына было запрещено. Мы каждый день звонили в больницу. Ответ был один: состояние стабильно тяжелое, гарантий дать не могут», — с грустью процитировала женщина. «Мы все чаще стали замечать, что во время плача сын хрипит. Спустя время стало шумным и тяжелым дыхание. Рентген грудной клетки никакой патологии не показал. Тогда нас экстренно вертолетом отправили в Областную детскую больницу Екатеринбурга. Состояние Артема становилось все хуже», — рассказала Юлия. В областной больнице малышу провели обследование и по результатам КТ выявили стеноз гортани II степени — серьезное заболевание, характеризующимся перекрытием просвета гортани. Такое состояние стало следствием пребывания ребенка под аппаратом ИВЛ. Врачи рекомендовали установить мальчику трахеостому (искусственное отверстие на шее, в которое вставляется специальная трубочка для сообщения легких с внешней средой). «Это был шок. Мы не могли принять, что это теперь для нас новая реальность. Мы посовещались всей семьей, узнали мнений нескольких врачей — и все же решились установить трахеостому. Когда мне принесли Темушку после операции, я не знала, как к нему подойти, как не навредить, боялась сделать что-то неправильно. Пришлось учиться ухаживать за трахеостомой, санировать, делать перевязки», — поделилась Устинова. Спустя два года медики заявили, что трахеостому необходимо убрать, чтобы ребенок мог жить полноценно. Семья обратилась в Национальный центр здоровья детей для определения тактики дальнейшего лечения. В феврале 2023 года там методом лазерной вапоризации был немного увеличен просвет в гортани. Позже специалисты пришли к выводу, что единственный способ для него избавиться от трубки — это операция. В НЦЗД семье предложили двухэтапную пластику гортани и трахеи. Из-за количества предстоящих наркозов и длительности предложенного лечения семья взяла паузу для размышлений. Мальчик очень тяжело переносил все предыдущие вмешательства. «Мы надеялись найти более щадящее лечение. Поиски привели к израильскому хирургу, профессору Ари Диро, оперирующему в медицинском центре Тель-Авива им. Сураски», — рассказала Юлия. Стоимость лечения — 8 миллионов рублей. Большая часть этих средств уже имеется на счете мальчика в клинике. Для полной оплаты не хватает 1 миллиона рублей. У семьи Устиновых нет таких денег. «Нам остался последний шаг к жизни без трахеостомы. Сейчас мы очень боимся упустить время, ведь Артемию скоро два года, а он все еще не имеет возможности говорить. Очень хочется услышать смех сыночка. Это наше общее, самое заветное желание!» — обратилась мама двухлетнего Артемия Устинова. Помочь Артемию Устинову можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по следующим реквизитам: Расчетный счет в «Сбербанке» Банк Северо-Западный Банк ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Санкт-Петербург (сбор ведет БФ «Алеша») URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации об Артемии. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.