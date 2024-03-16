Выборный рекорд в Челябинской области запустил новую интригу

Явка в регионе превысила исторический максимум

17 марта 2024 в 21:38 Размер текста - 17 +

Участки для голосования в Челябинской области закрыли двери за последними челябинскими избирателями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Челябинской области 17 марта уже на 18:00 проголосовало практически 74% избирателей с учетом использовавших ДЭГ. Это существенно больше, чем в финале трехдневного голосования на выборах Госдумы в 2021 году (47%) и больше, чем в предшествующие президентские выборы. Тогда на участки пришли 66,41% челябинских избирателей при явке в среднем по России 67,54%. Максимальный показатель — 74,2% в 2004 году. Так что интригой остались лишь результаты каждого из четырех кандидатов. Уже утром из отчета областной избирательной комиссии стало ясно, что региону осталось лишь обеспечить спокойный, без эксцессов, ход голосования до закрытия избирательных участков. Несколько десятков обращений в Центр общественного наблюдения за выборами сводились к мелким техническим огрехам, вопросам о расположении участков для голосования и подобным темам. На этом фоне повышенные меры безопасности (охрана участков начала проверять часть пришедших с помощью ручных металлодетекторов) выглядела скорее перестраховкой в стиле «лучше перебдеть, чем недобдеть», но на фоне сообщений о визитах неадекватов с зеленкой или зажигательными смесями в других регионах воспринималась с пониманием. Максимум, чего достигли провокаторы в Челябинской области — взломали компьютерную систему вещания в ТРК «Космос» и запустили трансляцию гимна Украины. Организаторы же выборов сосредоточились на проведении викторин. Информация о выигранных призах шла в СМИ и социальных сетях в режиме нон-стоп, мобилизуя еще не пришедших на выборы. Технологической находкой стало привлечение к новым розыгрышам победителей предыдущих туров, что придавало достоверности происходящему. В итоге, в первый день голосования Челябинская область отставала от Тюмени и, особенно, северных регионов УрФО, но с трудом удержалась на уровне Свердловской области. Но уже во второй она обогнала отчитавшихся о явке в 56,12% традиционных соперников в лице свердловчан, сократив разрыв с Тюменью, ХМАО и ЯНАО. А на третий день стало окончательно понятно, что минимальное приемлемые для Москвы показатели будут достигнуты, да и максимально установленный KPI в 70% явки будет перекрыт. Более того, отрыв от Свердловской области достиг уже десятых долей, а вполне ощутимых 5%. Интрига теперь заключается в том, каковы будут результаты кандидатов — итоги выборов в субъектах УрФО будут оцениваться уже в этой плоскости. В 2018 году за Владимира Путина отдали голоса 73% избирателей Челябинской области, сейчас установленная Кремлем планка составляет 80%. В понедельник, 18 марта, станет известно число голосов, отданных каждому из четырех претендентов на высший государственный пост в российском государстве. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следило за выборами в онлайн-режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 17 марта уже на 18:00 проголосовало практически 74% избирателей с учетом использовавших ДЭГ. Это существенно больше, чем в финале трехдневного голосования на выборах Госдумы в 2021 году (47%) и больше, чем в предшествующие президентские выборы. Тогда на участки пришли 66,41% челябинских избирателей при явке в среднем по России 67,54%. Максимальный показатель — 74,2% в 2004 году. Так что интригой остались лишь результаты каждого из четырех кандидатов. Уже утром из отчета областной избирательной комиссии стало ясно, что региону осталось лишь обеспечить спокойный, без эксцессов, ход голосования до закрытия избирательных участков. Несколько десятков обращений в Центр общественного наблюдения за выборами сводились к мелким техническим огрехам, вопросам о расположении участков для голосования и подобным темам. На этом фоне повышенные меры безопасности (охрана участков начала проверять часть пришедших с помощью ручных металлодетекторов) выглядела скорее перестраховкой в стиле «лучше перебдеть, чем недобдеть», но на фоне сообщений о визитах неадекватов с зеленкой или зажигательными смесями в других регионах воспринималась с пониманием. Максимум, чего достигли провокаторы в Челябинской области — взломали компьютерную систему вещания в ТРК «Космос» и запустили трансляцию гимна Украины. Организаторы же выборов сосредоточились на проведении викторин. Информация о выигранных призах шла в СМИ и социальных сетях в режиме нон-стоп, мобилизуя еще не пришедших на выборы. Технологической находкой стало привлечение к новым розыгрышам победителей предыдущих туров, что придавало достоверности происходящему. В итоге, в первый день голосования Челябинская область отставала от Тюмени и, особенно, северных регионов УрФО, но с трудом удержалась на уровне Свердловской области. Но уже во второй она обогнала отчитавшихся о явке в 56,12% традиционных соперников в лице свердловчан, сократив разрыв с Тюменью, ХМАО и ЯНАО. А на третий день стало окончательно понятно, что минимальное приемлемые для Москвы показатели будут достигнуты, да и максимально установленный KPI в 70% явки будет перекрыт. Более того, отрыв от Свердловской области достиг уже десятых долей, а вполне ощутимых 5%. Интрига теперь заключается в том, каковы будут результаты кандидатов — итоги выборов в субъектах УрФО будут оцениваться уже в этой плоскости. В 2018 году за Владимира Путина отдали голоса 73% избирателей Челябинской области, сейчас установленная Кремлем планка составляет 80%. В понедельник, 18 марта, станет известно число голосов, отданных каждому из четырех претендентов на высший государственный пост в российском государстве. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следило за выборами в онлайн-режиме.