На второй день выборов челябинцы вышли из аутсайдеров УрФО

Регион смог обогнать главного соперника

16 марта 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

Во второй день президентских выборов в Челябинской области 16 марта проголосовало более 59% избирателей с учетом использовавших ДЭГ. Для сравнения: по итогам второго дня выборов в Госдуму в 2021 году проголосовали лишь 22,27%. Если в первый день, 15 марта, у региона была самая низкая явка по УрФО, то сейчас удалось опередить своего традиционного соперника в лице соседней Свердловской области. Предыдущие день и события у соседей-свердловчан заставляли предполагать, что и в Челябинской области число провокаций резко увеличится. Однако акции противников голосования оказались на редкость «травоядными». Так, обзвон избирателей с предложением прийти на участки и «переголосовать» повторно, потому что их голоса якобы «украли», вызвал у людей скорее недоумение. Информация о вбросе бюллетеней, хоть и озвученная на уровне ЦИК, оказалась действительно «вбросом», причем старым — эту кадры использовались еще при попытке разогнать фейк в городе Дзержинском. Единственной реакцией на происходящее в других регионах стало повышенное (но корректное) внимание охраны избирательных участков к объемистым сумкам и рюкзакам посетителей. В целом второй день выборов прошел под знаком викторин, которые проводятся практически во всех городах и районах региона. В Челябинске в прямом эфире разыграли суперподарки: две квартиры, четыре автомобиля и десятки единиц бытовой техники и гаджетов: ноутбуков, смартфонов, холодильников и стиральных машин. Аналогично обстояло дело в других муниципалитетах: где-то промежуточные итоги подводили сразу, где-то интрига сохранится до завершения выборов. Насколько сработает эта стратегия, станет ясно после голосования. В первый день голосования Челябинская область существенно отставала от Тюмени и, особенно, северных регионов УрФО, зато сумела удержаться практически вровень со Свердловской областью. Во второй она обогнала извечный регион-соперник (свердловчане отчитались о явке в 56,12%) и сократила разрыв с северянами. Оставшийся день станет решающим: удастся ли выйти на заявленный Москвой KPI в 65-70% явки. Хотя вряд ли у кого-то еще остаются сомнения на сей счет. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, проходят с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следит за голосование в онлайн-режиме.