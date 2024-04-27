Пять мест Свердловской области, куда уехать на майские

С ценами и фото

27 апреля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Такие виды открываются со смотровой площадки в Висиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловскую область вернулась плюсовая температура, которая позволяет путешествовать с комфортом. Специально для исследователей региона URA.RU совместно с «Яндекс Путешествия» подготовило список мест, до которых можно легко добраться на машине, автобусе или электричке. Висимо-уткинский водопад Поселок Висим — родина Дмитрия Мамина-Сибиряка, поэтому советуем посетить дом-музей писателя. Также в поселке есть зооферма на 100 гектаров, где живут пятнистые олени, маралы, быки, альпаки, яки, страусы, якутские лошади и хаски. Животных можно фотографировать, гладить и кормить — лучше всего с собой взять угощения в виде моркови, капусты или сладких яблок. Еще одной точкой притяжения считается Висимо-уткинский водопад и эколого-туристский комплекс «Веселые горы», где наверху есть смотровая площадка: с нее открывается живописный вид на Уральские горы и густую тайгу. Как добраться: сначала нужно доехать до Нижнего Тагила, путь на автобусе займет 2,5 часа, цена билета — от 400 рублей. От Тагила до Висима ходит маршрутка 114, ехать около часа. Из Екатеринбурга на машине следует выехать на Серовский тракт, в районе Нижнего Тагила повернуть по указателю на Черноисточинск, далее по трассе — до Висима. Сколько стоит проживание: в 20 минутах езды от Висима в поселке Уралец есть глэмпинг. Стартовая цена за одну ночь — 5 200 рублей. Георгиевский камень на Чусовой Село Слобода считается одним из старейших населенных пунктов области. Туристов здесь привлекают живописные скалы у реки Чусовой, на одной из которых стоит Георгиевский храм. Рядом с селом можно прогуляться по подвесному Аннушкиному мосту длиной 100 метров. По пути советуем посетить Георгиевский камень, с его вершины видна отличная панорама на реку. Как добраться: из Екатеринбурга можно доехать на автобусе, время в пути — 2,2 часа, цена билета — от 311 рублей. Если ехать на электричке (примерно 1,5 часа и 155 рублей), то следует сойти на станции Коуровка, затем пройти через поселок, перейти на другой берег Чусовой по автомобильному мосту и идти по правому берегу реки вниз по течению. На машине следует ехать по Московскому тракту и повернуть на Первоуральск, город пересечь и держать путь в направлении Шали до села Слобода. Сколько стоит проживание: в селе есть парк-отель «Чусовая», за одну ночь придется отдать от 3000 рублей. Также есть коттедж «Земляничная опушка», цена за сутки — от 6 000 рублей. Северская домна На территории Северского трубного завода находится музейный комплекс «Северская домна». Главный экспонат — уральская доменная печь, единственная в Европе сохранившаяся в неизменном виде с середины XIX века. Остальные выставочные образцы музея: паровая воздуходувная машина, кричный молот, пилигримовый стан и многие другие — также подлинные, некоторым из них сотни лет. В «Северской домне» расскажут и покажут, как полтора века назад был устроен и работал металлургический завод. Как добраться: до музейного комплекса из Екатеринбурга можно доехать на автобусе 145/66. Садиться стоит на Южном автовокзале, а выходить — на остановке «Детская поликлиника», оттуда до музея около 10 минут пешком. На авто нужно ехать до Полевского (около 50 км), вход в «Северскую домну» находится со стороны ул. Магистраль. Сколько стоит проживание: в поселке Полевской, где находится музей, ночь в трехзвездочном отеле будет стоить от 6 900 рублей. Дидинский тоннель Заброшенный Дидинский тоннель построили в 1918 году и эксплуатировали вплоть до 95-го, пока он не начал разрушаться из-за грунтовых вод. О площадке ходит множество легенд — от отступления в Сибирь эшелонов Александра Колчака до обитающего в тоннеле духа инженера. Внутри можно найти работу уличных художников ПСЛЧ из Екатеринбурга. В начале, середине и конце тоннеля написано: «Все проходит», «И это пройдет», «Ничего не проходит». Заходить в тоннель лучше с западного входа под надписью «Все проходит», так как у восточной стороны весной бывает подтоплено. В поездку следует взять резиновые сапоги, чай и теплую одежду, так как температура в тоннеле ниже, чем на улице. Как добраться: на электричке «Екатеринбург-Дружинино» до станции Дидинский Тоннель (1590 км). Стоимость билета на электричку — 137 рублей. На машине нужно ехать по трассе Р242 (Пермь — Екатеринбург), на 303-м километре повернуть налево и проехать по грунтовой дороге примерно 6 км, в конце она упрется во вход в тоннель. Сколько стоит проживание: останавливаться лучше всего в селе Дружинино. Там есть одноименный отель, номер за сутки стоит от 5000 рублей. Озеро Таватуй Таватуй считается самым чистым и прозрачным озером в окрестностях Екатеринбурга, из-за чего носит название жемчужины Среднего Урала. По его берегам раскинулись сосновые леса, в самом озере водятся плотва, окунь, ерш, щука, лещ. В майские праздники можно устроить пикник и полюбоваться рассветами, закатами и горами, которыми озеро буквально окружено. Идеальный вариант, если вы любите живописные виды и отдыхать на природе. Как добраться: от остановки «Железнодорожный вокзал» до поселка Таватуй ходит автобус 147, путь займет около полутора часов. На машине нужно ехать по Серовскому тракту и свернуть с трассы по указателю «Таватуй». Если ехать на электричке, то можно попасть на западный берег озера. Для этого нужно доехать до станции Калиново или Таватуй, следом идти пешком примерно 3-5 км. Сколько стоит проживание: в отеле на берегу озера в поселке Таватуй можно остановиться по цене от 6 400 рублей за ночь в двухместном номере. Есть и более экономный вариант для походников-энтузиастов — расположиться в своей палатке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловскую область вернулась плюсовая температура, которая позволяет путешествовать с комфортом. Специально для исследователей региона URA.RU совместно с «Яндекс Путешествия» подготовило список мест, до которых можно легко добраться на машине, автобусе или электричке. Поселок Висим — родина Дмитрия Мамина-Сибиряка, поэтому советуем посетить дом-музей писателя. Также в поселке есть зооферма на 100 гектаров, где живут пятнистые олени, маралы, быки, альпаки, яки, страусы, якутские лошади и хаски. Животных можно фотографировать, гладить и кормить — лучше всего с собой взять угощения в виде моркови, капусты или сладких яблок. Еще одной точкой притяжения считается Висимо-уткинский водопад и эколого-туристский комплекс «Веселые горы», где наверху есть смотровая площадка: с нее открывается живописный вид на Уральские горы и густую тайгу. Как добраться: сначала нужно доехать до Нижнего Тагила, путь на автобусе займет 2,5 часа, цена билета — от 400 рублей. От Тагила до Висима ходит маршрутка 114, ехать около часа. Из Екатеринбурга на машине следует выехать на Серовский тракт, в районе Нижнего Тагила повернуть по указателю на Черноисточинск, далее по трассе — до Висима. Сколько стоит проживание: в 20 минутах езды от Висима в поселке Уралец есть глэмпинг. Стартовая цена за одну ночь — 5 200 рублей. Село Слобода считается одним из старейших населенных пунктов области. Туристов здесь привлекают живописные скалы у реки Чусовой, на одной из которых стоит Георгиевский храм. Рядом с селом можно прогуляться по подвесному Аннушкиному мосту длиной 100 метров. По пути советуем посетить Георгиевский камень, с его вершины видна отличная панорама на реку. Как добраться: из Екатеринбурга можно доехать на автобусе, время в пути — 2,2 часа, цена билета — от 311 рублей. Если ехать на электричке (примерно 1,5 часа и 155 рублей), то следует сойти на станции Коуровка, затем пройти через поселок, перейти на другой берег Чусовой по автомобильному мосту и идти по правому берегу реки вниз по течению. На машине следует ехать по Московскому тракту и повернуть на Первоуральск, город пересечь и держать путь в направлении Шали до села Слобода. Сколько стоит проживание: в селе есть парк-отель «Чусовая», за одну ночь придется отдать от 3000 рублей. Также есть коттедж «Земляничная опушка», цена за сутки — от 6 000 рублей. На территории Северского трубного завода находится музейный комплекс «Северская домна». Главный экспонат — уральская доменная печь, единственная в Европе сохранившаяся в неизменном виде с середины XIX века. Остальные выставочные образцы музея: паровая воздуходувная машина, кричный молот, пилигримовый стан и многие другие — также подлинные, некоторым из них сотни лет. В «Северской домне» расскажут и покажут, как полтора века назад был устроен и работал металлургический завод. Как добраться: до музейного комплекса из Екатеринбурга можно доехать на автобусе 145/66. Садиться стоит на Южном автовокзале, а выходить — на остановке «Детская поликлиника», оттуда до музея около 10 минут пешком. На авто нужно ехать до Полевского (около 50 км), вход в «Северскую домну» находится со стороны ул. Магистраль. Сколько стоит проживание: в поселке Полевской, где находится музей, ночь в трехзвездочном отеле будет стоить от 6 900 рублей. Заброшенный Дидинский тоннель построили в 1918 году и эксплуатировали вплоть до 95-го, пока он не начал разрушаться из-за грунтовых вод. О площадке ходит множество легенд — от отступления в Сибирь эшелонов Александра Колчака до обитающего в тоннеле духа инженера. Внутри можно найти работу уличных художников ПСЛЧ из Екатеринбурга. В начале, середине и конце тоннеля написано: «Все проходит», «И это пройдет», «Ничего не проходит». Заходить в тоннель лучше с западного входа под надписью «Все проходит», так как у восточной стороны весной бывает подтоплено. В поездку следует взять резиновые сапоги, чай и теплую одежду, так как температура в тоннеле ниже, чем на улице. Как добраться: на электричке «Екатеринбург-Дружинино» до станции Дидинский Тоннель (1590 км). Стоимость билета на электричку — 137 рублей. На машине нужно ехать по трассе Р242 (Пермь — Екатеринбург), на 303-м километре повернуть налево и проехать по грунтовой дороге примерно 6 км, в конце она упрется во вход в тоннель. Сколько стоит проживание: останавливаться лучше всего в селе Дружинино. Там есть одноименный отель, номер за сутки стоит от 5000 рублей. Таватуй считается самым чистым и прозрачным озером в окрестностях Екатеринбурга, из-за чего носит название жемчужины Среднего Урала. По его берегам раскинулись сосновые леса, в самом озере водятся плотва, окунь, ерш, щука, лещ. В майские праздники можно устроить пикник и полюбоваться рассветами, закатами и горами, которыми озеро буквально окружено. Идеальный вариант, если вы любите живописные виды и отдыхать на природе. Как добраться: от остановки «Железнодорожный вокзал» до поселка Таватуй ходит автобус 147, путь займет около полутора часов. На машине нужно ехать по Серовскому тракту и свернуть с трассы по указателю «Таватуй». Если ехать на электричке, то можно попасть на западный берег озера. Для этого нужно доехать до станции Калиново или Таватуй, следом идти пешком примерно 3-5 км. Сколько стоит проживание: в отеле на берегу озера в поселке Таватуй можно остановиться по цене от 6 400 рублей за ночь в двухместном номере. Есть и более экономный вариант для походников-энтузиастов — расположиться в своей палатке.