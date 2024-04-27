Екатеринбуржцев зовут на пивную йогу и концерт под крышей

Афиша на майские праздники

28 апреля 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Попробовать себя в йоге можно необычным способом Фото: Размик Закарян © URA.RU В мае нас ожидают длинные выходные, первые на очереди — «каникулы» с 28 апреля по 1 мая. В эти дни екатеринбуржцам предлагают попробовать блюда, приготовленные для Елизаветы II, побывать на пивной йоге и насладиться концертом под крышей «Эрмитажа». Подробная афиша на грядущие выходные — в материале URA.RU. 28 апреля Финальное мероприятие «Битвы блогеров» пройдет в 14:00 в ТРЦ Veer Mall, где подведут итоги проекта, вручат призы и покажут лучшие ролики. После на сцену выйдет кавер-группа «Парни». Мероприятие пройдет в атриуме Veer Mall Фото: Размик Закарян © URA.RU В 16:00 в кинозале Ельцин Центра пройдет спецпоказ документального фильма о постановке балета «Сказки Перро» в оперном театре. В картине будет множество бесед с постановщиками, художниками, хореографами и другими специалистами, которые создавали балет. После просмотра пройдет встреча со съемочной командой Red Pepper Film. Вход по предварительной регистрации. Семейный праздник устроят в загородном клубе «Белая лошадь» (село Кадниково). Гостей мероприятия ждет море развлечений: игры детства из прошлого и современные, футбол, веселые старты, чемпионат по дженге, конкурс рисунков на асфальте, викторины, мастер-классы, подарки и много других активностей. Развлекать гостей будут кавер-группа, танцевальные коллективы и битбоксер. Вход свободный. 29 апреля Попробовать себя на арене виртуальной реальности можно в ТРЦ «Радуга Парк», «Алатырь», «Карнавал» и Veer Mall. Посетителям предлагают разные виды программ: VR-комната, где есть спортивные игры, шутеры или фэнтази для компании до четырех человек; VR-арена послужит альтернативой лазертагу или пейнтболу. Также доступны динамичные аттракционы. Вход — от 500 рублей за человека, площадка работает с 10:00 до 22:00. Музыканты, которые исполнят фортепианные квартеты Вольфганга Моцарта, впервые выступят под крышей центра «Эрмитаж-Урал». Концерт пройдет в коротком познавательном формате в рамках проекта Венского фестиваля музыкальных фильмов. Билет обойдется в 1500 рублей, начало — в 19:00. 30 апреля Авантюрную комедию Эдуардо Скарпетты «Босяки во фраках» представят в Театре драмы. Сюжет крутится вокруг молодого маркиза, который мечтает жениться на юной балерине, несмотря на запрет собственного отца. Чтобы осуществить свой план, мужчина нанимает себе «новую родню» из двух бедных семейств. Стоимость билета — от 300 до 1200 рублей, спектакль начнется в 18:30. Шеф-повар Андрей Бова удивит гостей блюдами Фото: Дарья Попова © URA.RU На экскурсии по выставке «Кремлевская кухня» в Ельцин Центре расскажут, как в 1994 году первый президент России Борис Ельцин угощал королеву Великобритании Елизавету II борщом, блинами с икрой, кулебякой из морского окуня и другими блюдами. Завершится мероприятие в ресторане «Барборис», где шеф-повар Андрей Бова приготовит для гостей «королевское» меню, которое подавали британскому монарху. Экскурсия начнется в 16:00, билет обойдется в 2500 рублей. Провести «почти» спортивное мероприятие можно в школе танцев Nive, где устроят пивную йогу. Перед посетителями будет стоять задача: выполняют асаны, держа в руках пиво. С собой обязательно нужно взять одну или две бутылки пенного, записаться на занятие и оплатить его заранее (1000 рублей). Опера «Пассажирка» с успехом прошла в 2016 году в «Урал Опера Балет». 30 апреля постановку вновь покажут в Екатеринбурге. Немка Лиза вместе с мужем-дипломатом отплывает в Бразилию, и на палубе она замечает пассажирку, похожую на Марту — девушку, которую Лиза, будучи надзирателем Освенцима, отправила на верную гибель. Опера начнется в 18:30, стоимость билетов варьируется от 200 до 1500 рублей. 1 мая «Баден-Баден термы Реж» ждет гостей для семейного отдыха. В программе: роспись футболки, шопера и тарелки, изготовление слаймов. Также будет проходить квест по всей территории, семейный тимбилдинг, дискотека 90-х, вечер у костра. Взрослые смогут научиться делать мандалы. В «Баден-Баден термы Уктус» пройдет аква-зумба, йога в хамаме, детские мастер-классы. Вход — от 750 рублей. Примерить образ 90-х сможет каждый участник Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Переодеться в одежду 90-х и отправиться в Музей Бориса Ельцина предлагает магазин винтажной одежды «Шувакиш». Гостям расскажут историю о модном бунте той эпохи, тенденциях и как людям удавалось оставаться уникальными в стране одинаковых вещей. На мероприятие необходимо купить билет (1000 рублей), рекомендуется надеть на себя первый слой одежды (топ, футболку, майку), чтобы не надевать экспонаты на голое тело. Экскурсия начинается в 18:00 и занимает два часа. Оркестр «Модерн» проведет вечер в честь композитора Ханса Циммера на площадке Дома культуры железнодорожников. Музыканты исполнят саундтреки из фильмов «Интерстеллар», «Начало», «Дюна», «Пираты Карибского моря», «Шерлок Холмс» и многое другое. Стоимость билетов начинается от 1600 рублей, начало — в 19:30. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мае нас ожидают длинные выходные, первые на очереди — «каникулы» с 28 апреля по 1 мая. В эти дни екатеринбуржцам предлагают попробовать блюда, приготовленные для Елизаветы II, побывать на пивной йоге и насладиться концертом под крышей «Эрмитажа». Подробная афиша на грядущие выходные — в материале URA.RU. Финальное мероприятие «Битвы блогеров» пройдет в 14:00 в ТРЦ Veer Mall, где подведут итоги проекта, вручат призы и покажут лучшие ролики. После на сцену выйдет кавер-группа «Парни». В 16:00 в кинозале Ельцин Центра пройдет спецпоказ документального фильма о постановке балета «Сказки Перро» в оперном театре. В картине будет множество бесед с постановщиками, художниками, хореографами и другими специалистами, которые создавали балет. После просмотра пройдет встреча со съемочной командой Red Pepper Film. Вход по предварительной регистрации. Семейный праздник устроят в загородном клубе «Белая лошадь» (село Кадниково). Гостей мероприятия ждет море развлечений: игры детства из прошлого и современные, футбол, веселые старты, чемпионат по дженге, конкурс рисунков на асфальте, викторины, мастер-классы, подарки и много других активностей. Развлекать гостей будут кавер-группа, танцевальные коллективы и битбоксер. Вход свободный. Попробовать себя на арене виртуальной реальности можно в ТРЦ «Радуга Парк», «Алатырь», «Карнавал» и Veer Mall. Посетителям предлагают разные виды программ: VR-комната, где есть спортивные игры, шутеры или фэнтази для компании до четырех человек; VR-арена послужит альтернативой лазертагу или пейнтболу. Также доступны динамичные аттракционы. Вход — от 500 рублей за человека, площадка работает с 10:00 до 22:00. Музыканты, которые исполнят фортепианные квартеты Вольфганга Моцарта, впервые выступят под крышей центра «Эрмитаж-Урал». Концерт пройдет в коротком познавательном формате в рамках проекта Венского фестиваля музыкальных фильмов. Билет обойдется в 1500 рублей, начало — в 19:00. Авантюрную комедию Эдуардо Скарпетты «Босяки во фраках» представят в Театре драмы. Сюжет крутится вокруг молодого маркиза, который мечтает жениться на юной балерине, несмотря на запрет собственного отца. Чтобы осуществить свой план, мужчина нанимает себе «новую родню» из двух бедных семейств. Стоимость билета — от 300 до 1200 рублей, спектакль начнется в 18:30. На экскурсии по выставке «Кремлевская кухня» в Ельцин Центре расскажут, как в 1994 году первый президент России Борис Ельцин угощал королеву Великобритании Елизавету II борщом, блинами с икрой, кулебякой из морского окуня и другими блюдами. Завершится мероприятие в ресторане «Барборис», где шеф-повар Андрей Бова приготовит для гостей «королевское» меню, которое подавали британскому монарху. Экскурсия начнется в 16:00, билет обойдется в 2500 рублей. Провести «почти» спортивное мероприятие можно в школе танцев Nive, где устроят пивную йогу. Перед посетителями будет стоять задача: выполняют асаны, держа в руках пиво. С собой обязательно нужно взять одну или две бутылки пенного, записаться на занятие и оплатить его заранее (1000 рублей). Опера «Пассажирка» с успехом прошла в 2016 году в «Урал Опера Балет». 30 апреля постановку вновь покажут в Екатеринбурге. Немка Лиза вместе с мужем-дипломатом отплывает в Бразилию, и на палубе она замечает пассажирку, похожую на Марту — девушку, которую Лиза, будучи надзирателем Освенцима, отправила на верную гибель. Опера начнется в 18:30, стоимость билетов варьируется от 200 до 1500 рублей. «Баден-Баден термы Реж» ждет гостей для семейного отдыха. В программе: роспись футболки, шопера и тарелки, изготовление слаймов. Также будет проходить квест по всей территории, семейный тимбилдинг, дискотека 90-х, вечер у костра. Взрослые смогут научиться делать мандалы. В «Баден-Баден термы Уктус» пройдет аква-зумба, йога в хамаме, детские мастер-классы. Вход — от 750 рублей. Переодеться в одежду 90-х и отправиться в Музей Бориса Ельцина предлагает магазин винтажной одежды «Шувакиш». Гостям расскажут историю о модном бунте той эпохи, тенденциях и как людям удавалось оставаться уникальными в стране одинаковых вещей. На мероприятие необходимо купить билет (1000 рублей), рекомендуется надеть на себя первый слой одежды (топ, футболку, майку), чтобы не надевать экспонаты на голое тело. Экскурсия начинается в 18:00 и занимает два часа. Оркестр «Модерн» проведет вечер в честь композитора Ханса Циммера на площадке Дома культуры железнодорожников. Музыканты исполнят саундтреки из фильмов «Интерстеллар», «Начало», «Дюна», «Пираты Карибского моря», «Шерлок Холмс» и многое другое. Стоимость билетов начинается от 1600 рублей, начало — в 19:30.