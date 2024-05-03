03 мая 2024

Пермские королевы красоты поделились рецептами кулича и пасхи

Девушки готовят низкокалорийные десерты с добавлением секретных ингредиентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа принцесс 2016. Екатеринбург, корона, диадема
У каждой красавицы есть свой семейный рецепт Фото:

Победительницы конкурсов красоты из Перми предпочитают отмечать Пасху в кругу семьи. Девушки не только красят яйца, но и пекут праздничные десерты. Они рассказали URA.RU о семейных традициях и раскрыли секреты приготовления их фирменных куличей и пасх.

Кулич от «Мисс Каппадокии»

Девушка любит на Пасху печь куличи сама
Девушка любит на Пасху печь куличи сама

Финалистка конкурса «Мисс Каппадокия — 2022» Елена Зинатулина на Пасху любит прилетать к семье в Пермь. Но в этом году девушка отправится в путешествие в Южный Судан. «Будет интересно познакомиться с обычаями и традициями племени Мундари. Возможно, у меня получится познакомить их с нашим прекрасным праздником Пасхи», — рассказала пермячка.

Ингредиенты для опары кулича:

  • молоко теплое — 150 мл.
  • сухие дрожжи — 8 гр.
  • сахар — 1 ст. ложка
  • мука — 2-3 ст. ложек

Ингредиенты для теста:

  • яйца — 2 больших или 3 маленьких
  • сахар — 150 гр.
  • ванильный сахар — 1-2 ст. ложки
  • растопленное сливочное масло — 100 гр.
  • сметана — 100 гр.
  • мука — 570 гр.
  • изюм — 50 гр.
  • цукаты — 50 гр.

Ингредиенты для глазури:

  • желатин — 1 ч. ложка
  • вода — 8 ст. ложек
  • сахар — 1 стакан
  • лимонный сок — 1 ст. ложка

Замешать опару и поставить в теплое место на полчаса. В этом время смешать ингредиенты для теста. Затем добавить к тесту опару. После этого замесить тесто, постепенно добавляя 500 граммов муки. Тесто оставить на 1-1,5 часа. Изюм замочить в горячей воде.

После того, как тесто настоялось, выложить его на стол, добавить высушенный изюм и цукаты, обваленные в муке. Замесить тесто, а в процессе добавить еще 70 грамм муки. Тесто разложить по формам. Чтобы оно не липло к рукам, формы можно смазать маслом. Смесь нужно убрать на 30 минут в тепло, накрыв влажным полотенцем. Когда тесто «поднимется», поставить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

В это время можно сделать глазурь. Для этого нужно смешать желатин с двумя столовыми ложками воды и оставить его набухать. Отдельно в сотейнике смешать стакан сахара и шесть столовых ложек воды. Воду с сахаром нагреть и постоянно помешивать, пока сахар не раствориться. Смесь не нужно кипятить. Затем надо добавить желатин, лимонный сок и взбить блендером. Дать глазури немного остыть и украсить ей кулич.

Секретные ингредиенты для кулича от «Missisuniq»

Пермячка добавляет в куличи секретные ингредиенты
Фото со страницы Дианы Буряк в соцсети «ВКонтакте»

Победительница конкурса «Missisuniq — 2023» Диана Буряк последние несколько лет на Пасху посещает ночную службу. Также она любит красить яйца и украшать дом. Пермячка даже выпустила коллекцию пасхальных свечей ручной работы под собственным брендом. Но девушка признается, что печь куличи не успевает, поэтому чаще покупает их в пекарнях. Хотя до рождения ребенка делала их сама.

«Рецепт самый обычный и стандартный. Но наша семья добавляет три секретных ингредиента: это жирный творог (чем жирней тем вкусней), грецкий орех и финики. Изюм обязательно должен быть черный и крупный. Так получаются бесподобные куличи», — рассказала Дина Буряк.

Низкокалорийная пасха от «Мисс Прикамье»

Наталья Нечаева делает пасху без сахара
Фото из группы конкурса «Мисс Прикамье» в соцсети «ВКонтакте»

Обладательница титула «Мисс Прикамье — 2024» Наталья Нечаева не готовит и не покупает куличи. Ее сын занимается спортом, поэтому пермячка следит за его и своим питанием. В качестве праздничного десерта девушка готовит низкокалорийную апельсиновую пасху.

Ингредиенты:

  • низкокалорийный мягкий творог — 500 гр.
  • сметана 10% — 4-5 ст. ложек
  • фруктоза — 4-5 ст. ложек
  • ванильный сахар — 1 ч. ложка
  • сливочное масло — 75-100 гр.
  • цедра апельсина мелко нарезанная

Все ингредиенты нужно перемешать в миске, а затем через марлю выложить в форму для пасхи. Потом убрать в холодильник на 10-12 часов.

Шоколадная пасха от «Missuniq»

«Missuniq» предпочитает пасху с шоколадом
Фото из социальных сетей Ханны Мариненко

В семье пермской модели Ханны Мариненко, которая в 2023 году получила корону конкурса «Missuniq — 2023», каждый год делают пасху. В десерт добавляют белый шоколад.

Ингредиенты:

  • творог
  • сахар
  • сливки
  • шоколад белый
  • ванильная эссенция
  • фрукты или цукаты
  • яичные желтки
  • сливочное масло

Желтки смешать с сахаром и поставить на средний огонь. Варить до белого цвета и небольшого загустения, пока сахар полностью не растворится. Все время смесь нужно мешать венчиком, чтобы желтки не сварились. Затем добавить белый шоколад и перемешать до его растворения. Далее подогреть сливки и влить их в желтково-шоколадную смесь. Снова перемешать и дать немного остыть.

В теплую смесь добавить сливочное масло комнатной температуры и взбить до однородной массы. Затем добавить ваниль, цукаты или фрукты и протертый через мелкое сито творог. Снова взбить смесь до пышного кремообразного состояния.

Силиконовую формочку для пасхи смазать сливочным маслом, выложить в нее массу и хорошенько утрамбовать. Выровнять поверхность лопаткой и отправить в холодильник на ночь. На следующий день взять глубокую миску, залить горячей водой и поставить туда форму с пасхой. Подождать несколько минут, положить на форму тарелку, аккуратно перевернуть и вынуть пасху.

Творожная пасха от «Мисс Студенчество — 2014»

Девушка делает пасху по рецепту тети
Фото предоставлено Анной Коэн

Для «Мисс Студенчество — 2014» Анны Коэн праздник Пасхи всегда был особенным. Пермячке нравится готовиться к нему: красить яйца в луковой шелухе и готовить пасху по рецепту тети. «Этот день пропитан радостью и верой в лучшее», — рассказала девушка.

Ингредиенты:

  • творог — 1 кг.
  • масло сливочное — 180 гр.
  • яйцо — 5 шт.
  • орехи — 200 гр.
  • сухофрукты (медовая курага и изюм) — 200 гр.
  • сметана 20% — 400 гр.
  • сахар — примерно полстакана

Все перемешать и поставить на плиту, постоянно помешивая. После начала бурления держать еще 1-2 минуты. Добавить сухофрукты и орехи, разложить по формам и остудить в холодильнике. Орехи и сухофрукты лучше не резать, а дать пропитаться. Сладкая и сытная творожная пасха готова.

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Победительницы конкурсов красоты из Перми предпочитают отмечать Пасху в кругу семьи. Девушки не только красят яйца, но и пекут праздничные десерты. Они рассказали URA.RU о семейных традициях и раскрыли секреты приготовления их фирменных куличей и пасх. Финалистка конкурса «Мисс Каппадокия — 2022» Елена Зинатулина на Пасху любит прилетать к семье в Пермь. Но в этом году девушка отправится в путешествие в Южный Судан. «Будет интересно познакомиться с обычаями и традициями племени Мундари. Возможно, у меня получится познакомить их с нашим прекрасным праздником Пасхи», — рассказала пермячка. Ингредиенты для опары кулича: Ингредиенты для теста: Ингредиенты для глазури: Замешать опару и поставить в теплое место на полчаса. В этом время смешать ингредиенты для теста. Затем добавить к тесту опару. После этого замесить тесто, постепенно добавляя 500 граммов муки. Тесто оставить на 1-1,5 часа. Изюм замочить в горячей воде. После того, как тесто настоялось, выложить его на стол, добавить высушенный изюм и цукаты, обваленные в муке. Замесить тесто, а в процессе добавить еще 70 грамм муки. Тесто разложить по формам. Чтобы оно не липло к рукам, формы можно смазать маслом. Смесь нужно убрать на 30 минут в тепло, накрыв влажным полотенцем. Когда тесто «поднимется», поставить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов. В это время можно сделать глазурь. Для этого нужно смешать желатин с двумя столовыми ложками воды и оставить его набухать. Отдельно в сотейнике смешать стакан сахара и шесть столовых ложек воды. Воду с сахаром нагреть и постоянно помешивать, пока сахар не раствориться. Смесь не нужно кипятить. Затем надо добавить желатин, лимонный сок и взбить блендером. Дать глазури немного остыть и украсить ей кулич. Победительница конкурса «Missisuniq — 2023» Диана Буряк последние несколько лет на Пасху посещает ночную службу. Также она любит красить яйца и украшать дом. Пермячка даже выпустила коллекцию пасхальных свечей ручной работы под собственным брендом. Но девушка признается, что печь куличи не успевает, поэтому чаще покупает их в пекарнях. Хотя до рождения ребенка делала их сама. «Рецепт самый обычный и стандартный. Но наша семья добавляет три секретных ингредиента: это жирный творог (чем жирней тем вкусней), грецкий орех и финики. Изюм обязательно должен быть черный и крупный. Так получаются бесподобные куличи», — рассказала Дина Буряк. Обладательница титула «Мисс Прикамье — 2024» Наталья Нечаева не готовит и не покупает куличи. Ее сын занимается спортом, поэтому пермячка следит за его и своим питанием. В качестве праздничного десерта девушка готовит низкокалорийную апельсиновую пасху. Ингредиенты: Все ингредиенты нужно перемешать в миске, а затем через марлю выложить в форму для пасхи. Потом убрать в холодильник на 10-12 часов. В семье пермской модели Ханны Мариненко, которая в 2023 году получила корону конкурса «Missuniq — 2023», каждый год делают пасху. В десерт добавляют белый шоколад. Ингредиенты: Желтки смешать с сахаром и поставить на средний огонь. Варить до белого цвета и небольшого загустения, пока сахар полностью не растворится. Все время смесь нужно мешать венчиком, чтобы желтки не сварились. Затем добавить белый шоколад и перемешать до его растворения. Далее подогреть сливки и влить их в желтково-шоколадную смесь. Снова перемешать и дать немного остыть. В теплую смесь добавить сливочное масло комнатной температуры и взбить до однородной массы. Затем добавить ваниль, цукаты или фрукты и протертый через мелкое сито творог. Снова взбить смесь до пышного кремообразного состояния. Силиконовую формочку для пасхи смазать сливочным маслом, выложить в нее массу и хорошенько утрамбовать. Выровнять поверхность лопаткой и отправить в холодильник на ночь. На следующий день взять глубокую миску, залить горячей водой и поставить туда форму с пасхой. Подождать несколько минут, положить на форму тарелку, аккуратно перевернуть и вынуть пасху. Для «Мисс Студенчество — 2014» Анны Коэн праздник Пасхи всегда был особенным. Пермячке нравится готовиться к нему: красить яйца в луковой шелухе и готовить пасху по рецепту тети. «Этот день пропитан радостью и верой в лучшее», — рассказала девушка. Ингредиенты: Все перемешать и поставить на плиту, постоянно помешивая. После начала бурления держать еще 1-2 минуты. Добавить сухофрукты и орехи, разложить по формам и остудить в холодильнике. Орехи и сухофрукты лучше не резать, а дать пропитаться. Сладкая и сытная творожная пасха готова.
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