Пермские королевы красоты поделились рецептами кулича и пасхи

Девушки готовят низкокалорийные десерты с добавлением секретных ингредиентов

04 мая 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

У каждой красавицы есть свой семейный рецепт Фото: Анна Майорова © URA.RU Победительницы конкурсов красоты из Перми предпочитают отмечать Пасху в кругу семьи. Девушки не только красят яйца, но и пекут праздничные десерты. Они рассказали URA.RU о семейных традициях и раскрыли секреты приготовления их фирменных куличей и пасх. Кулич от «Мисс Каппадокии» Девушка любит на Пасху печь куличи сама Фото предоставлено Еленой Зинатулиной Финалистка конкурса «Мисс Каппадокия — 2022» Елена Зинатулина на Пасху любит прилетать к семье в Пермь. Но в этом году девушка отправится в путешествие в Южный Судан. «Будет интересно познакомиться с обычаями и традициями племени Мундари. Возможно, у меня получится познакомить их с нашим прекрасным праздником Пасхи», — рассказала пермячка. Ингредиенты для опары кулича: молоко теплое — 150 мл.

сухие дрожжи — 8 гр.

сахар — 1 ст. ложка

мука — 2-3 ст. ложек Ингредиенты для теста: яйца — 2 больших или 3 маленьких

сахар — 150 гр.

ванильный сахар — 1-2 ст. ложки

растопленное сливочное масло — 100 гр.

сметана — 100 гр.

мука — 570 гр. изюм — 50 гр.

цукаты — 50 гр. Ингредиенты для глазури: желатин — 1 ч. ложка

вода — 8 ст. ложек

сахар — 1 стакан

лимонный сок — 1 ст. ложка Замешать опару и поставить в теплое место на полчаса. В этом время смешать ингредиенты для теста. Затем добавить к тесту опару. После этого замесить тесто, постепенно добавляя 500 граммов муки. Тесто оставить на 1-1,5 часа. Изюм замочить в горячей воде. После того, как тесто настоялось, выложить его на стол, добавить высушенный изюм и цукаты, обваленные в муке. Замесить тесто, а в процессе добавить еще 70 грамм муки. Тесто разложить по формам. Чтобы оно не липло к рукам, формы можно смазать маслом. Смесь нужно убрать на 30 минут в тепло, накрыв влажным полотенцем. Когда тесто «поднимется», поставить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов. В это время можно сделать глазурь. Для этого нужно смешать желатин с двумя столовыми ложками воды и оставить его набухать. Отдельно в сотейнике смешать стакан сахара и шесть столовых ложек воды. Воду с сахаром нагреть и постоянно помешивать, пока сахар не раствориться. Смесь не нужно кипятить. Затем надо добавить желатин, лимонный сок и взбить блендером. Дать глазури немного остыть и украсить ей кулич. Секретные ингредиенты для кулича от «Missisuniq» Пермячка добавляет в куличи секретные ингредиенты Фото со страницы Дианы Буряк в соцсети «ВКонтакте» Победительница конкурса «Missisuniq — 2023» Диана Буряк последние несколько лет на Пасху посещает ночную службу. Также она любит красить яйца и украшать дом. Пермячка даже выпустила коллекцию пасхальных свечей ручной работы под собственным брендом. Но девушка признается, что печь куличи не успевает, поэтому чаще покупает их в пекарнях. Хотя до рождения ребенка делала их сама. «Рецепт самый обычный и стандартный. Но наша семья добавляет три секретных ингредиента: это жирный творог (чем жирней тем вкусней), грецкий орех и финики. Изюм обязательно должен быть черный и крупный. Так получаются бесподобные куличи», — рассказала Дина Буряк. Низкокалорийная пасха от «Мисс Прикамье» Наталья Нечаева делает пасху без сахара Фото из группы конкурса «Мисс Прикамье» в соцсети «ВКонтакте» Обладательница титула «Мисс Прикамье — 2024» Наталья Нечаева не готовит и не покупает куличи. Ее сын занимается спортом, поэтому пермячка следит за его и своим питанием. В качестве праздничного десерта девушка готовит низкокалорийную апельсиновую пасху. Ингредиенты: низкокалорийный мягкий творог — 500 гр.

сметана 10% — 4-5 ст. ложек

фруктоза — 4-5 ст. ложек

ванильный сахар — 1 ч. ложка

сливочное масло — 75-100 гр.

цедра апельсина мелко нарезанная Все ингредиенты нужно перемешать в миске, а затем через марлю выложить в форму для пасхи. Потом убрать в холодильник на 10-12 часов. Шоколадная пасха от «Missuniq» «Missuniq» предпочитает пасху с шоколадом Фото из социальных сетей Ханны Мариненко В семье пермской модели Ханны Мариненко, которая в 2023 году получила корону конкурса «Missuniq — 2023», каждый год делают пасху. В десерт добавляют белый шоколад. Ингредиенты: творог

сахар

сливки

шоколад белый

ванильная эссенция

фрукты или цукаты

яичные желтки

сливочное масло Желтки смешать с сахаром и поставить на средний огонь. Варить до белого цвета и небольшого загустения, пока сахар полностью не растворится. Все время смесь нужно мешать венчиком, чтобы желтки не сварились. Затем добавить белый шоколад и перемешать до его растворения. Далее подогреть сливки и влить их в желтково-шоколадную смесь. Снова перемешать и дать немного остыть. В теплую смесь добавить сливочное масло комнатной температуры и взбить до однородной массы. Затем добавить ваниль, цукаты или фрукты и протертый через мелкое сито творог. Снова взбить смесь до пышного кремообразного состояния. Силиконовую формочку для пасхи смазать сливочным маслом, выложить в нее массу и хорошенько утрамбовать. Выровнять поверхность лопаткой и отправить в холодильник на ночь. На следующий день взять глубокую миску, залить горячей водой и поставить туда форму с пасхой. Подождать несколько минут, положить на форму тарелку, аккуратно перевернуть и вынуть пасху. Творожная пасха от «Мисс Студенчество — 2014» Девушка делает пасху по рецепту тети Фото предоставлено Анной Коэн Для «Мисс Студенчество — 2014» Анны Коэн праздник Пасхи всегда был особенным. Пермячке нравится готовиться к нему: красить яйца в луковой шелухе и готовить пасху по рецепту тети. «Этот день пропитан радостью и верой в лучшее», — рассказала девушка. Ингредиенты: творог — 1 кг.

масло сливочное — 180 гр.

яйцо — 5 шт.

орехи — 200 гр.

сухофрукты (медовая курага и изюм) — 200 гр.

сметана 20% — 400 гр.

сахар — примерно полстакана Все перемешать и поставить на плиту, постоянно помешивая. После начала бурления держать еще 1-2 минуты. Добавить сухофрукты и орехи, разложить по формам и остудить в холодильнике. Орехи и сухофрукты лучше не резать, а дать пропитаться. Сладкая и сытная творожная пасха готова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Победительницы конкурсов красоты из Перми предпочитают отмечать Пасху в кругу семьи. Девушки не только красят яйца, но и пекут праздничные десерты. Они рассказали URA.RU о семейных традициях и раскрыли секреты приготовления их фирменных куличей и пасх. Финалистка конкурса «Мисс Каппадокия — 2022» Елена Зинатулина на Пасху любит прилетать к семье в Пермь. Но в этом году девушка отправится в путешествие в Южный Судан. «Будет интересно познакомиться с обычаями и традициями племени Мундари. Возможно, у меня получится познакомить их с нашим прекрасным праздником Пасхи», — рассказала пермячка. Ингредиенты для опары кулича: Ингредиенты для теста: Ингредиенты для глазури: Замешать опару и поставить в теплое место на полчаса. В этом время смешать ингредиенты для теста. Затем добавить к тесту опару. После этого замесить тесто, постепенно добавляя 500 граммов муки. Тесто оставить на 1-1,5 часа. Изюм замочить в горячей воде. После того, как тесто настоялось, выложить его на стол, добавить высушенный изюм и цукаты, обваленные в муке. Замесить тесто, а в процессе добавить еще 70 грамм муки. Тесто разложить по формам. Чтобы оно не липло к рукам, формы можно смазать маслом. Смесь нужно убрать на 30 минут в тепло, накрыв влажным полотенцем. Когда тесто «поднимется», поставить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов. В это время можно сделать глазурь. Для этого нужно смешать желатин с двумя столовыми ложками воды и оставить его набухать. Отдельно в сотейнике смешать стакан сахара и шесть столовых ложек воды. Воду с сахаром нагреть и постоянно помешивать, пока сахар не раствориться. Смесь не нужно кипятить. Затем надо добавить желатин, лимонный сок и взбить блендером. Дать глазури немного остыть и украсить ей кулич. Победительница конкурса «Missisuniq — 2023» Диана Буряк последние несколько лет на Пасху посещает ночную службу. Также она любит красить яйца и украшать дом. Пермячка даже выпустила коллекцию пасхальных свечей ручной работы под собственным брендом. Но девушка признается, что печь куличи не успевает, поэтому чаще покупает их в пекарнях. Хотя до рождения ребенка делала их сама. «Рецепт самый обычный и стандартный. Но наша семья добавляет три секретных ингредиента: это жирный творог (чем жирней тем вкусней), грецкий орех и финики. Изюм обязательно должен быть черный и крупный. Так получаются бесподобные куличи», — рассказала Дина Буряк. Обладательница титула «Мисс Прикамье — 2024» Наталья Нечаева не готовит и не покупает куличи. Ее сын занимается спортом, поэтому пермячка следит за его и своим питанием. В качестве праздничного десерта девушка готовит низкокалорийную апельсиновую пасху. Ингредиенты: Все ингредиенты нужно перемешать в миске, а затем через марлю выложить в форму для пасхи. Потом убрать в холодильник на 10-12 часов. В семье пермской модели Ханны Мариненко, которая в 2023 году получила корону конкурса «Missuniq — 2023», каждый год делают пасху. В десерт добавляют белый шоколад. Ингредиенты: Желтки смешать с сахаром и поставить на средний огонь. Варить до белого цвета и небольшого загустения, пока сахар полностью не растворится. Все время смесь нужно мешать венчиком, чтобы желтки не сварились. Затем добавить белый шоколад и перемешать до его растворения. Далее подогреть сливки и влить их в желтково-шоколадную смесь. Снова перемешать и дать немного остыть. В теплую смесь добавить сливочное масло комнатной температуры и взбить до однородной массы. Затем добавить ваниль, цукаты или фрукты и протертый через мелкое сито творог. Снова взбить смесь до пышного кремообразного состояния. Силиконовую формочку для пасхи смазать сливочным маслом, выложить в нее массу и хорошенько утрамбовать. Выровнять поверхность лопаткой и отправить в холодильник на ночь. На следующий день взять глубокую миску, залить горячей водой и поставить туда форму с пасхой. Подождать несколько минут, положить на форму тарелку, аккуратно перевернуть и вынуть пасху. Для «Мисс Студенчество — 2014» Анны Коэн праздник Пасхи всегда был особенным. Пермячке нравится готовиться к нему: красить яйца в луковой шелухе и готовить пасху по рецепту тети. «Этот день пропитан радостью и верой в лучшее», — рассказала девушка. Ингредиенты: Все перемешать и поставить на плиту, постоянно помешивая. После начала бурления держать еще 1-2 минуты. Добавить сухофрукты и орехи, разложить по формам и остудить в холодильнике. Орехи и сухофрукты лучше не резать, а дать пропитаться. Сладкая и сытная творожная пасха готова.