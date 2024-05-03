Пермские королевы красоты поделились рецептами кулича и пасхи

Победительницы конкурсов красоты из Перми предпочитают отмечать Пасху в кругу семьи. Девушки не только красят яйца, но и пекут праздничные десерты. Они рассказали URA.RU о семейных традициях и раскрыли секреты приготовления их фирменных куличей и пасх.
Кулич от «Мисс Каппадокии»
Финалистка конкурса «Мисс Каппадокия — 2022» Елена Зинатулина на Пасху любит прилетать к семье в Пермь. Но в этом году девушка отправится в путешествие в Южный Судан. «Будет интересно познакомиться с обычаями и традициями племени Мундари. Возможно, у меня получится познакомить их с нашим прекрасным праздником Пасхи», — рассказала пермячка.
Ингредиенты для опары кулича:
- молоко теплое — 150 мл.
- сухие дрожжи — 8 гр.
- сахар — 1 ст. ложка
- мука — 2-3 ст. ложек
Ингредиенты для теста:
- яйца — 2 больших или 3 маленьких
- сахар — 150 гр.
- ванильный сахар — 1-2 ст. ложки
- растопленное сливочное масло — 100 гр.
- сметана — 100 гр.
- мука — 570 гр.
- изюм — 50 гр.
- цукаты — 50 гр.
Ингредиенты для глазури:
- желатин — 1 ч. ложка
- вода — 8 ст. ложек
- сахар — 1 стакан
- лимонный сок — 1 ст. ложка
Замешать опару и поставить в теплое место на полчаса. В этом время смешать ингредиенты для теста. Затем добавить к тесту опару. После этого замесить тесто, постепенно добавляя 500 граммов муки. Тесто оставить на 1-1,5 часа. Изюм замочить в горячей воде.
После того, как тесто настоялось, выложить его на стол, добавить высушенный изюм и цукаты, обваленные в муке. Замесить тесто, а в процессе добавить еще 70 грамм муки. Тесто разложить по формам. Чтобы оно не липло к рукам, формы можно смазать маслом. Смесь нужно убрать на 30 минут в тепло, накрыв влажным полотенцем. Когда тесто «поднимется», поставить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
В это время можно сделать глазурь. Для этого нужно смешать желатин с двумя столовыми ложками воды и оставить его набухать. Отдельно в сотейнике смешать стакан сахара и шесть столовых ложек воды. Воду с сахаром нагреть и постоянно помешивать, пока сахар не раствориться. Смесь не нужно кипятить. Затем надо добавить желатин, лимонный сок и взбить блендером. Дать глазури немного остыть и украсить ей кулич.
Секретные ингредиенты для кулича от «Missisuniq»
Победительница конкурса «Missisuniq — 2023» Диана Буряк последние несколько лет на Пасху посещает ночную службу. Также она любит красить яйца и украшать дом. Пермячка даже выпустила коллекцию пасхальных свечей ручной работы под собственным брендом. Но девушка признается, что печь куличи не успевает, поэтому чаще покупает их в пекарнях. Хотя до рождения ребенка делала их сама.
«Рецепт самый обычный и стандартный. Но наша семья добавляет три секретных ингредиента: это жирный творог (чем жирней тем вкусней), грецкий орех и финики. Изюм обязательно должен быть черный и крупный. Так получаются бесподобные куличи», — рассказала Дина Буряк.
Низкокалорийная пасха от «Мисс Прикамье»
Обладательница титула «Мисс Прикамье — 2024» Наталья Нечаева не готовит и не покупает куличи. Ее сын занимается спортом, поэтому пермячка следит за его и своим питанием. В качестве праздничного десерта девушка готовит низкокалорийную апельсиновую пасху.
Ингредиенты:
- низкокалорийный мягкий творог — 500 гр.
- сметана 10% — 4-5 ст. ложек
- фруктоза — 4-5 ст. ложек
- ванильный сахар — 1 ч. ложка
- сливочное масло — 75-100 гр.
- цедра апельсина мелко нарезанная
Все ингредиенты нужно перемешать в миске, а затем через марлю выложить в форму для пасхи. Потом убрать в холодильник на 10-12 часов.
Шоколадная пасха от «Missuniq»
В семье пермской модели Ханны Мариненко, которая в 2023 году получила корону конкурса «Missuniq — 2023», каждый год делают пасху. В десерт добавляют белый шоколад.
Ингредиенты:
- творог
- сахар
- сливки
- шоколад белый
- ванильная эссенция
- фрукты или цукаты
- яичные желтки
- сливочное масло
Желтки смешать с сахаром и поставить на средний огонь. Варить до белого цвета и небольшого загустения, пока сахар полностью не растворится. Все время смесь нужно мешать венчиком, чтобы желтки не сварились. Затем добавить белый шоколад и перемешать до его растворения. Далее подогреть сливки и влить их в желтково-шоколадную смесь. Снова перемешать и дать немного остыть.
В теплую смесь добавить сливочное масло комнатной температуры и взбить до однородной массы. Затем добавить ваниль, цукаты или фрукты и протертый через мелкое сито творог. Снова взбить смесь до пышного кремообразного состояния.
Силиконовую формочку для пасхи смазать сливочным маслом, выложить в нее массу и хорошенько утрамбовать. Выровнять поверхность лопаткой и отправить в холодильник на ночь. На следующий день взять глубокую миску, залить горячей водой и поставить туда форму с пасхой. Подождать несколько минут, положить на форму тарелку, аккуратно перевернуть и вынуть пасху.
Творожная пасха от «Мисс Студенчество — 2014»
Для «Мисс Студенчество — 2014» Анны Коэн праздник Пасхи всегда был особенным. Пермячке нравится готовиться к нему: красить яйца в луковой шелухе и готовить пасху по рецепту тети. «Этот день пропитан радостью и верой в лучшее», — рассказала девушка.
Ингредиенты:
- творог — 1 кг.
- масло сливочное — 180 гр.
- яйцо — 5 шт.
- орехи — 200 гр.
- сухофрукты (медовая курага и изюм) — 200 гр.
- сметана 20% — 400 гр.
- сахар — примерно полстакана
Все перемешать и поставить на плиту, постоянно помешивая. После начала бурления держать еще 1-2 минуты. Добавить сухофрукты и орехи, разложить по формам и остудить в холодильнике. Орехи и сухофрукты лучше не резать, а дать пропитаться. Сладкая и сытная творожная пасха готова.
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