Почему медведь — символ Пермского края

Где делать с ними селфи, почему им трут носы на удачу и когда им стали поклоняться пермяки

12 июня 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Медведю надо потереть нос и загадать желание Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В праздничный для Перми день URA.RU решило вспомнить про главный символ региона — медведя. Как давно медведь ассоциируется с Прикамьем, почему потирание медвежьих носов исполняет желания и где расположены самые известные скульптуры медведей в Перми, с которыми горожане и гости города всегда фотографируются? Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашем материале. Еще со времен раннего средневековья медведь являлся одним из символов народов, населявших земли Пермского края, а медведь в жертвенной позе — это одно из классических изображений пермского звериного стиля. «Медведь издавна был тотемным животным у местных народов. Именно это сближает финно-угорские и полянские народы, потому что у русских народов тоже медведь — тотемное и почитаемое животное. Впервые медведь появился, как символ пермских земель на печати пермской в 1577 году во времена Ивана Грозного», — рассказал URA.RU историк и краевед Григорий Головчанский. В Перми установлено множество скульптур медведей, но по праву главной из них считается мишка, установленный на площади перед отелем «Урал». Первоначально он был установлен перед зданием краевого заксобрания, но позже его переместили к «Уралу». Перед зданием Законодательного собрания Пермского края 1 сентября 2023 года появился т медведь, созданный из зеркальный элементов. Его длина превышает 3 метра, высота составляет 1,8 метра. Также несколько медведей установлены на набережной Камы. С некоторыми из них можно сфотографироваться, с другими пока нет — они расположены реставрируемом участке, но в ближайшее время доступ к ним будет открыт. Помимо традиционных скульптур, в Перми множество зеленых медведей. Так, скульптурная композиция из трех мишек размещена по ул. Монастырская, 2 и создана в этом году к Дню города. Медведи ждут пермяков на праздник Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В праздничный для Перми день URA.RU решило вспомнить про главный символ региона — медведя. Как давно медведь ассоциируется с Прикамьем, почему потирание медвежьих носов исполняет желания и где расположены самые известные скульптуры медведей в Перми, с которыми горожане и гости города всегда фотографируются? Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашем материале. Еще со времен раннего средневековья медведь являлся одним из символов народов, населявших земли Пермского края, а медведь в жертвенной позе — это одно из классических изображений пермского звериного стиля. «Медведь издавна был тотемным животным у местных народов. Именно это сближает финно-угорские и полянские народы, потому что у русских народов тоже медведь — тотемное и почитаемое животное. Впервые медведь появился, как символ пермских земель на печати пермской в 1577 году во времена Ивана Грозного», — рассказал URA.RU историк и краевед Григорий Головчанский. В Перми установлено множество скульптур медведей, но по праву главной из них считается мишка, установленный на площади перед отелем «Урал». Первоначально он был установлен перед зданием краевого заксобрания, но позже его переместили к «Уралу». Перед зданием Законодательного собрания Пермского края 1 сентября 2023 года появился т медведь, созданный из зеркальный элементов. Его длина превышает 3 метра, высота составляет 1,8 метра. Также несколько медведей установлены на набережной Камы. С некоторыми из них можно сфотографироваться, с другими пока нет — они расположены реставрируемом участке, но в ближайшее время доступ к ним будет открыт. Помимо традиционных скульптур, в Перми множество зеленых медведей. Так, скульптурная композиция из трех мишек размещена по ул. Монастырская, 2 и создана в этом году к Дню города.