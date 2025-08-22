В недостроенной многоэтажке в Перми нашли труп подростка

Недостроенное здание никем не охраняется
Тело подростка обнаружили в недостроенной многоэтажке по улице Окулова в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщили очевидцы.
«На 13-ом этаже долгостроя нашли труп молодого человека. На месте работают сотрудники экстренных служб», — участников событий цитирует telegram-канал «Пермское чтиво».
В СУ СКР по Пермскому краю заявили, что проверяют информацию. Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются.
Очевидцы предполагают, что подросток мог покончить с собой. Пользователи картографических сервисов неоднократно оставляли отзывы, что попасть на территорию объекта можно беспрепятственно.
