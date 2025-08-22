В недостроенной многоэтажке в Перми нашли труп подростка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Недостроенное здание никем не охраняется
Недостроенное здание никем не охраняется Фото:

Тело подростка обнаружили в недостроенной многоэтажке по улице Окулова в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщили очевидцы.

«На 13-ом этаже долгостроя нашли труп молодого человека. На месте работают сотрудники экстренных служб», — участников событий цитирует telegram-канал «Пермское чтиво».

В СУ СКР по Пермскому краю заявили, что проверяют информацию. Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются.

Очевидцы предполагают, что подросток мог покончить с собой. Пользователи картографических сервисов неоднократно оставляли отзывы, что попасть на территорию объекта можно беспрепятственно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тело подростка обнаружили в недостроенной многоэтажке по улице Окулова в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщили очевидцы. «На 13-ом этаже долгостроя нашли труп молодого человека. На месте работают сотрудники экстренных служб», — участников событий цитирует telegram-канал «Пермское чтиво». В СУ СКР по Пермскому краю заявили, что проверяют информацию. Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются. Очевидцы предполагают, что подросток мог покончить с собой. Пользователи картографических сервисов неоднократно оставляли отзывы, что попасть на территорию объекта можно беспрепятственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...