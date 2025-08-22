Пермский «Амкар» взял три очка в матче, не выходя на поле

«Амкару» из Перми присудили техническую победу над казанским «Соколом»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игра так и не была сыграна
Игра так и не была сыграна Фото:

Пермский футбольный клуб «Амкар» получил три очка из-за несостоявшейся игры. Матч с командой «Сокол» из Казани не состоится, а это по регламенту — техническая победа, передает пресс-служба красно-черных.

«Матч с казанским „Соколом“ 24 августа не состоится — соперник снялся с чемпионата. По регламенту нам присуждается техническая победа и три очка», — указано в telegram-канале пермяков.

После отмены матча тренерский штаб предоставил игрокам два выходных дня — воскресенье и понедельник, чтобы восстановить силы. С 26 августа команда возобновит тренировки и начнет подготовку к следующей встрече — 31 августа «Амкар» сыграет в Самаре против «Крыльев Советов-2».

Ранее пермский клуб выбыл из борьбы за Кубок России. В первом матче сильнее оказался соперник — «Химик» из Дзержинска. Победителя определили после серии пенальти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский футбольный клуб «Амкар» получил три очка из-за несостоявшейся игры. Матч с командой «Сокол» из Казани не состоится, а это по регламенту — техническая победа, передает пресс-служба красно-черных. «Матч с казанским „Соколом“ 24 августа не состоится — соперник снялся с чемпионата. По регламенту нам присуждается техническая победа и три очка», — указано в telegram-канале пермяков. После отмены матча тренерский штаб предоставил игрокам два выходных дня — воскресенье и понедельник, чтобы восстановить силы. С 26 августа команда возобновит тренировки и начнет подготовку к следующей встрече — 31 августа «Амкар» сыграет в Самаре против «Крыльев Советов-2». Ранее пермский клуб выбыл из борьбы за Кубок России. В первом матче сильнее оказался соперник — «Химик» из Дзержинска. Победителя определили после серии пенальти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...