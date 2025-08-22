Пермский «Амкар» взял три очка в матче, не выходя на поле

Пермский футбольный клуб «Амкар» получил три очка из-за несостоявшейся игры. Матч с командой «Сокол» из Казани не состоится, а это по регламенту — техническая победа, передает пресс-служба красно-черных.
«Матч с казанским „Соколом“ 24 августа не состоится — соперник снялся с чемпионата. По регламенту нам присуждается техническая победа и три очка», — указано в telegram-канале пермяков.
После отмены матча тренерский штаб предоставил игрокам два выходных дня — воскресенье и понедельник, чтобы восстановить силы. С 26 августа команда возобновит тренировки и начнет подготовку к следующей встрече — 31 августа «Амкар» сыграет в Самаре против «Крыльев Советов-2».
Ранее пермский клуб выбыл из борьбы за Кубок России. В первом матче сильнее оказался соперник — «Химик» из Дзержинска. Победителя определили после серии пенальти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!