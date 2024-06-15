Тренд на «экстремизм»: пермяки «выбивают» деньги у застройщиков

URA.RU выяснило, почему стало модно судиться с девелоперами

16 июня 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Пермяки вместо устранения недостатков, требуют с девелоперов деньги Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми с каждым годом растет количество исков в суд, которые подают дольщики на застройщиков. Покупатели жилья в новостройках все чаще требуют с девелоперов деньги за некачественную отделку квартир. URA.RU пообщалось с участниками рынка, чтобы выяснить, почему стало модно судиться с застройщиками. «Потребительский экстремизм» или гарантийные обязательства В сфере недвижимости «выбивание» денег у застройщиков называют «потребительским экстремизмом». Но, с другой стороны, эксперты отмечают, что в отделке квартир в новостройках действительно много недочетов, которые нужно исправлять. «Есть такая практика. Знаю, что клиенты обращаются к юристам, чтобы те помогли им получить деньги от застройщика за некачественную отделку квартир. Я к судам с застройщиками отношусь скорее негативно, потому что это превратилось в бизнес», — рассказал руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов URA.RU. На все новостройки действует гарантия до пяти лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU Он добавил, что по закону на новостройки действует гарантия: пять лет на общестроительные работы и три года — на инженерное оборудование. Обычно девелоперы идут навстречу дольщикам и исправляют свои ошибки. Но юридические фирмы «давят» на застройщиков и требуют деньги, отметил Леонов. В группе компаний «Pro недвижимость», которая оказывает юридическую помощь владельцам квартир в новостройках, подтвердили, что в 2023 году был зафиксирован рост обращений дольщиков. Это связывают с увеличением жилья, вводимого в эксплуатацию, и с повышением осведомленности покупателей о своих правах. Здесь считают, что главная ошибка владельцев жилья — отсутствие желания бороться за свои права. «Представьте, что вы купили новый автомобиль и через пару дней заметили, что крыло мятое, лобовое стекло треснуто и багажник не закрывается. Неужели вы не пойдете менять авто обратно? А квартиры стоят несколько миллионов, и дольщики просто обязаны получать их в соответствии со всеми ГОСТами и СНИПами», — рассказал администратор группы «Как взыскать неустойку с застройщика» в соцсети «ВКонтакте» корреспонденту агентства. Как работает «потребительский экстремизм» Технический директор строительной группы «Развитие» Николай Булатов отметил, что причина «потребительского экстремизма» кроется не в собственниках квартир. Это целая сеть недобросовестных юридических компаний, которые сделали обращения в суды с целью получить с застройщиков деньги своим системным доходом. «У таких „фирм“ есть свои „эксперты“, которые на основании, скажем, попавшего под обои камешка или неровно уложенного плинтуса составляют „экспертизы“. С этими бумагами „юристы“ обращаются не к застройщикам с просьбой устранить недостаток, а сразу в суд», — рассказал Николай Булатов. Он добавил, что такие компании требуют возмещение не только замены плинтуса или обоев, но и затрат на демонтаж мебели, моральный ущерб, юридические услуги, судебные издержки и прочее. В результате иск составляет сумму в 300-400 тысяч рублей, которые в случае выигрыша «юристы» и выдавший им доверенность гражданин делят между собой. В Пермском крае суд чаще защищает дольщиков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Собеседник агентства отметил, что в регионах России судебная практика по таким искам складывается по-разному. В Пермском крае чаще всего суд встает на сторону недобросовестных юристов. Но в Госдуме подготовлен законопроект, который обяжет застройщиков устранять недостатки, а не платить огромные деньги. Пока такая норма не принята, девелоперы по-разному пытаются защитить себя от «потребительского экстремизма». «Известны случаи перевода юридического лица специализированного застройщика, сдавшего в эксплуатацию тот или иной дом, в юрисдикцию другой страны — Киргизию, Узбекистан и другие. „Юристам“, таким образом, нужно обращаться в суды этих стран, что как минимум затруднительно. Выход по-своему изящный, но для нас он не подходит», — отметил Булатов. Что не устраивает дольщиков По словам Николая Булатова, у любого крупного застройщика постоянно в суде разбирается от 10 до 15 таких дел. В целом счет подобным тяжбам в Пермском крае идет на сотни. Судя по информации, размещенной в картотеках пермских судов, за отделку можно отсудить от 30 тысяч до 1 млн рублей. В группе компаний «Pro недвижимость» подтвердили, что на проблемы с отделкой жалуются клиенты всех застройщиков. Среди наиболее распространенных недочетов — неровности на стенах, некачественная поклейка обоев и укладка плитки, неровная стяжка пола. Обычно в новостройках обнаруживают неровности на стенах и полу Фото: Алексей Гущин © URA.RU Сами дольщики отмечают, что на подачу иска в суд их подталкивает бездействие застройщиков. «Спустя полгода после сдачи дома направили претензию застройщику, чтобы устранили проблемы в квартире. Ее зарегистрировал секретарь, нам вернул копию. Но прошел месяц, девелопер никак не отреагировал. Пришлось обратиться за помощью к юристам», — рассказала пермячка Лариса корреспонденту агентства. Женщина добавила, что секретарь застройщика постоянно переадресовывала ее звонок на своих коллег, которые были не в курсе ситуации. О сроках выполнения заявки никто ничего не сообщал. Говорили ждать, и что с ней свяжутся. Что делать, если все-таки решили идти в суд В группе компаний «Pro недвижимость» рассказали, что сначала нужно обратиться в экспертную организацию, в которой дадут независимую оценку и посчитают стоимость устранения недостатков. Затем собирается вся документация по квартире: договор долевого участия, акты приема-передачи квартиры, переписка с застройщиком и другие документы. Далее юрист составляет исковое заявление и направляет его в суд. «Будьте готовы к тому, что судебный процесс может занять время. Проявите терпение и настойчивость, чтобы добиться справедливого решения и получить компенсацию за причиненные неудобства», — рассказали в ГК «Pro недвижимость». Эксперты отмечают, что неблагоприятный исход тоже может быть. В этом случае застройщик может взыскать с дольщика свои судебные расходы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми с каждым годом растет количество исков в суд, которые подают дольщики на застройщиков. Покупатели жилья в новостройках все чаще требуют с девелоперов деньги за некачественную отделку квартир. URA.RU пообщалось с участниками рынка, чтобы выяснить, почему стало модно судиться с застройщиками. В сфере недвижимости «выбивание» денег у застройщиков называют «потребительским экстремизмом». Но, с другой стороны, эксперты отмечают, что в отделке квартир в новостройках действительно много недочетов, которые нужно исправлять. Он добавил, что по закону на новостройки действует гарантия: пять лет на общестроительные работы и три года — на инженерное оборудование. Обычно девелоперы идут навстречу дольщикам и исправляют свои ошибки. Но юридические фирмы «давят» на застройщиков и требуют деньги, отметил Леонов. В группе компаний «Pro недвижимость», которая оказывает юридическую помощь владельцам квартир в новостройках, подтвердили, что в 2023 году был зафиксирован рост обращений дольщиков. Это связывают с увеличением жилья, вводимого в эксплуатацию, и с повышением осведомленности покупателей о своих правах. Здесь считают, что главная ошибка владельцев жилья — отсутствие желания бороться за свои права. Технический директор строительной группы «Развитие» Николай Булатов отметил, что причина «потребительского экстремизма» кроется не в собственниках квартир. Это целая сеть недобросовестных юридических компаний, которые сделали обращения в суды с целью получить с застройщиков деньги своим системным доходом. Он добавил, что такие компании требуют возмещение не только замены плинтуса или обоев, но и затрат на демонтаж мебели, моральный ущерб, юридические услуги, судебные издержки и прочее. В результате иск составляет сумму в 300-400 тысяч рублей, которые в случае выигрыша «юристы» и выдавший им доверенность гражданин делят между собой. Собеседник агентства отметил, что в регионах России судебная практика по таким искам складывается по-разному. В Пермском крае чаще всего суд встает на сторону недобросовестных юристов. Но в Госдуме подготовлен законопроект, который обяжет застройщиков устранять недостатки, а не платить огромные деньги. Пока такая норма не принята, девелоперы по-разному пытаются защитить себя от «потребительского экстремизма». «Известны случаи перевода юридического лица специализированного застройщика, сдавшего в эксплуатацию тот или иной дом, в юрисдикцию другой страны — Киргизию, Узбекистан и другие. „Юристам“, таким образом, нужно обращаться в суды этих стран, что как минимум затруднительно. Выход по-своему изящный, но для нас он не подходит», — отметил Булатов. По словам Николая Булатова, у любого крупного застройщика постоянно в суде разбирается от 10 до 15 таких дел. В целом счет подобным тяжбам в Пермском крае идет на сотни. Судя по информации, размещенной в картотеках пермских судов, за отделку можно отсудить от 30 тысяч до 1 млн рублей. Сами дольщики отмечают, что на подачу иска в суд их подталкивает бездействие застройщиков. «Спустя полгода после сдачи дома направили претензию застройщику, чтобы устранили проблемы в квартире. Ее зарегистрировал секретарь, нам вернул копию. Но прошел месяц, девелопер никак не отреагировал. Пришлось обратиться за помощью к юристам», — рассказала пермячка Лариса корреспонденту агентства. Женщина добавила, что секретарь застройщика постоянно переадресовывала ее звонок на своих коллег, которые были не в курсе ситуации. О сроках выполнения заявки никто ничего не сообщал. Говорили ждать, и что с ней свяжутся. В группе компаний «Pro недвижимость» рассказали, что сначала нужно обратиться в экспертную организацию, в которой дадут независимую оценку и посчитают стоимость устранения недостатков. Затем собирается вся документация по квартире: договор долевого участия, акты приема-передачи квартиры, переписка с застройщиком и другие документы. Далее юрист составляет исковое заявление и направляет его в суд. «Будьте готовы к тому, что судебный процесс может занять время. Проявите терпение и настойчивость, чтобы добиться справедливого решения и получить компенсацию за причиненные неудобства», — рассказали в ГК «Pro недвижимость».