«Испугалась, когда забрали паспорт»: анонимная колонка эскортницы

Откровенный рассказ пермячки о том, почему родителям не стоит отпускать дочерей за границу

07 июля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

В эскорт девочек заманивают модельные агентства Фото: Размик Закарян © URA.RU Многие считают, что девушки начинают оказывать услуги эскорта по собственному желанию из-за нехватки денег. Но в эту сферу могут заманить совсем юных моделей, которые еще учатся в школе. О том, как они становятся эскортницами, как родителям несовершеннолетних этого не допустить, рассказала URA.RU одна из бывших пермских моделей. Модельное агентство может оказаться эскортным Мне было 18 лет, я училась в университете, жила с родителями в Перми. Жили мы не богато. Чтобы подзаработать денег, решила устроиться в модельное агентство. Сначала принимала участие в модных показах, получала престижные титулы на местных конкурсах красоты. Однажды менеджер мне предложил поехать за границу. Сказал, что в Дубае нужны красивые русские девушки для работы на мероприятиях. Например, представлять компанию на выставках или конференциях, привлекать внимание к ее продукции. Девушкам говорят, что они будут моделями, и заманивают за границу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Для меня тогда это предложение стало чем-то невероятным, путевкой в другой мир, так как за границей я не была ни разу. Само приглашение было официальным. Менеджер поговорил с моими родителями, успокоил, что со мной все будет хорошо. Меня приглашали не одну. Со мной поехали еще три девочки. Две были несовершеннолетние, а третья уже ездила на такую работу. Она убедила нас, что там здорово и безопасно. Конечно, я согласилась и поехала. Отобрали паспорта В Дубае нас встретили и отвезли в дом, похожий на пятизвездочный отель, где мы должны были жить. Но менеджер от местного агентства сказал, что планы поменялись, и мы летим в Марокко. А для этого нужно оформить визы и сдать анализы. Естественно, у нас забрали паспорта. И тут я по-настоящему испугалась. Мне всегда говорили, что никогда никому нельзя отдавать паспорт за границей. Но все обошлось. Нам вернули документы с визами, мы сдали анализы и полетели дальше. Вместо подиума — постель шейха Вместо фотосессий девушки посещали закрытые вечеринки Фото: Размик Закарян © URA.RU В Марокко нас тоже поселили в коттедже. Здесь уже находились девочки из разных стран. Стало понятно, что мы приехали не в модельное агентство, а к шейху. Наша задача заключалась в том, чтобы ходить с ним и его свитой на вечеринки. А если сам шейх или кто-то из его окружения захочет продолжения, нужно было идти с ним. И за все это нам платили деньги, дарили дорогие подарки. Во время одной вечеринки познакомилась с братом шейха. Мне он очень понравился, я в него даже влюбилась. Но через три дня приехала новая девочка, и он переключился на нее. Помню, сильно расстроилась тогда, ревела. Маленькая была, не понимала, что мы там только для развлечения. Отказывать шейху нельзя С моей подругой, которая тоже прилетела с нами из Перми, случилась неприятная история. Девушка понравилась самому шейху, и он захотел провести с ней ночь. А отказывать ему было нельзя. Но она была девственницей и не хотела, чтобы шейх стал ее первым мужчиной. Отказ ему не понравился. С ней ничего плохого не сделали. Только заперли в комнате на три дня, после чего купили билет на самолет и отправили обратно в Пермь. Насколько мне известно, она продолжила модельную карьеру и даже получила звание королевы красоты на конкурсе. Родители до сих пор ничего не знают Модельные агентства даже спустя 10 лет продолжают отправлять юных пермячек к шейхам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Марокко мы провели две недели. Когда вернулись домой, родителям ничего не рассказали. Они до сих пор не знают о том, чем мы занимались в в этой африканской стране. Прошло уже больше десяти лет с той поездки, а русских девочек до сих пор так же обманывают и отправляют за границу. Я и сейчас часто вижу объявления в модельных агентствах, что требуются красивые девушки для работы промо-моделью в Дубае. На самом деле это прямой путь в постель к шейху. Родителям следует быть осторожнее, прежде чем отпускать дочерей в такие вояжи. Данная колонка — это личный опыт пермячки. Опубликованный рассказ не несет цели романтизировать услуги эскортных агентств. Если у вас есть интересные истории — пишите нам в редакцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многие считают, что девушки начинают оказывать услуги эскорта по собственному желанию из-за нехватки денег. Но в эту сферу могут заманить совсем юных моделей, которые еще учатся в школе. О том, как они становятся эскортницами, как родителям несовершеннолетних этого не допустить, рассказала URA.RU одна из бывших пермских моделей. Мне было 18 лет, я училась в университете, жила с родителями в Перми. Жили мы не богато. Чтобы подзаработать денег, решила устроиться в модельное агентство. Сначала принимала участие в модных показах, получала престижные титулы на местных конкурсах красоты. Однажды менеджер мне предложил поехать за границу. Сказал, что в Дубае нужны красивые русские девушки для работы на мероприятиях. Например, представлять компанию на выставках или конференциях, привлекать внимание к ее продукции. Для меня тогда это предложение стало чем-то невероятным, путевкой в другой мир, так как за границей я не была ни разу. Само приглашение было официальным. Менеджер поговорил с моими родителями, успокоил, что со мной все будет хорошо. Меня приглашали не одну. Со мной поехали еще три девочки. Две были несовершеннолетние, а третья уже ездила на такую работу. Она убедила нас, что там здорово и безопасно. Конечно, я согласилась и поехала. В Дубае нас встретили и отвезли в дом, похожий на пятизвездочный отель, где мы должны были жить. Но менеджер от местного агентства сказал, что планы поменялись, и мы летим в Марокко. А для этого нужно оформить визы и сдать анализы. Естественно, у нас забрали паспорта. И тут я по-настоящему испугалась. Мне всегда говорили, что никогда никому нельзя отдавать паспорт за границей. Но все обошлось. Нам вернули документы с визами, мы сдали анализы и полетели дальше. Вместо подиума — постель шейха В Марокко нас тоже поселили в коттедже. Здесь уже находились девочки из разных стран. Стало понятно, что мы приехали не в модельное агентство, а к шейху. Наша задача заключалась в том, чтобы ходить с ним и его свитой на вечеринки. А если сам шейх или кто-то из его окружения захочет продолжения, нужно было идти с ним. И за все это нам платили деньги, дарили дорогие подарки. Во время одной вечеринки познакомилась с братом шейха. Мне он очень понравился, я в него даже влюбилась. Но через три дня приехала новая девочка, и он переключился на нее. Помню, сильно расстроилась тогда, ревела. Маленькая была, не понимала, что мы там только для развлечения. С моей подругой, которая тоже прилетела с нами из Перми, случилась неприятная история. Девушка понравилась самому шейху, и он захотел провести с ней ночь. А отказывать ему было нельзя. Но она была девственницей и не хотела, чтобы шейх стал ее первым мужчиной. Отказ ему не понравился. С ней ничего плохого не сделали. Только заперли в комнате на три дня, после чего купили билет на самолет и отправили обратно в Пермь. Насколько мне известно, она продолжила модельную карьеру и даже получила звание королевы красоты на конкурсе. В Марокко мы провели две недели. Когда вернулись домой, родителям ничего не рассказали. Они до сих пор не знают о том, чем мы занимались в в этой африканской стране. Прошло уже больше десяти лет с той поездки, а русских девочек до сих пор так же обманывают и отправляют за границу. Я и сейчас часто вижу объявления в модельных агентствах, что требуются красивые девушки для работы промо-моделью в Дубае. На самом деле это прямой путь в постель к шейху. Родителям следует быть осторожнее, прежде чем отпускать дочерей в такие вояжи. Данная колонка — это личный опыт пермячки. Опубликованный рассказ не несет цели романтизировать услуги эскортных агентств. Если у вас есть интересные истории — пишите нам в редакцию.