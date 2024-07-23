Невнимательность КПРФ отсрочит отставку кавказского губернатора

Коммунисты из КБР подарили победу «Единой России» и обеспечили Кокову продолжение карьеры

23 июля 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Губернатору Кокову повезло с неорганизованными коммунистами в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, которому прочат отставку в 2025 году, получил шанс продлить свое губернаторство благодаря невнимательности местных коммунистов. Партийные кандидаты допустили массу ошибок в документах, подаваясь на выборы в местный парламент. Из-за этого треть списка партии не зарегистрировали, а Коков сумеет показать блестящий результат «Единой России» на выборах и докажет свою нужность Кремлю. Срок полномочий Казбека Кокова заканчивается в этом году. По задумке, новый созыв парламента КБР, который формируется по пропорциональной системе в сентябре, переизберет Кокова на новый срок, а уже в 2025 году, когда будет определен федеральный преемник, нынешний губернатор покинет свой пост. Близкие к кабардинскому истеблишменту источники уверяют, что в АП Кокова называют первым претендентом «на вылет». Источник: Коков не оправдал ожиданий Кремля Фото: Илья Московец © URA.RU «В рейтинге глав СКФО Коков — самый слабый. Вероятно, он должен будет покинуть должность уже весной 2025 года. Его назначение было данью уважения его отцу, бывшему президенту республики Валерию Кокову, чей политический вес был велик даже в Москве. Сын возложенного доверия не оправдал. Он не проявляет инициативы, не занимается развитием республики, имеет слабый авторитет среди национальных элит», — говорят информированные собеседники агентства. Основные претензии к Кокову — это провал огромного количества инфраструктурных проектов, которые должны были возродить туристическую привлекательность Нальчика и КБР в целом. Так, за 5 лет работы ему не удалось воплотить в жизнь мастер-план развития Долинска (пригород Нальчика), модернизировать аэропорт и создать там туристический хаб с автовокзалом, Не был реализован проект автотуристического кластера. При Кокове год назад в КБР закрылся промышленный гигант — завод «Гидрометаллург». Он работал в республике с 1960-х годов. «Я думаю, что высока вероятность его отставки. Регион имел все для того, чтобы в него зашли большие инвестиции, но этого не произошло. Ничего позитивного за время руководства Кокова сделано не было, только планы и обещания. Он движется по течению. По принципу: что-то работает — пускай работает», — утверждает главный редактор интернет-портала «Акценты» Антон Чаблин. Тактика «просто двигаться по течению», вероятно, впервые принесла Кокову успех. Не прилагая усилий, он нейтрализовал треть списка КПРФ — основного противника «Единой России» на выборах в региональный парламент. Выборы в заксобрание КБР могут переломить сюжет с отставкой Кокова, ведь у него есть все предпосылки обеспечить «Единой России» сверхвысокий результат. Республиканский парламент подконтролен «Единой России». В заксобрании у партии власти 50 из 70 депутатов. Главные соперники ЕР в республике — КПРФ и «Справедливая Россия». В 2019 году они получили по 9 и 7 мандатов соответственно. КПРФ потеряла больше 50 кандидатов на выборах из-за безалаберности Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На этот раз по собственной вине обе партии оказались на грани провала и почти уступили хороший результат «Единой России»: они крайне невнимательно подошли к формированию документов, из-за чего республиканский избирком не зарегистрировал десятки партийных кандидатов. Список компартии поредел почти наполовину. Отсеялось аж 52 человека из 120 заявленных. Эсеры потеряли 7 из 48 кандидатов. Среди исключенных из партсписков были муниципальные депутаты, партийные функционеры и активисты. К примеру, КПРФ на выборах лишилась депутата заксобрания прошлого созыва Эдуарда Калмыкова, первых секретарей Баксанского и Майского отделений КПРФ Амины Барагуновой и Сергея Аванесьяна, профессора социологии кабардинского госуниверситета Башира Хубиева, «человека года» республики КБР Алены Черновой и многих других узнаваемых кандидатов, которые могли бы привлечь голоса избирателей. В избиркоме КБР признались в отсутствии политических мотивов этого решения: кандидаты допустили банальные юридические ошибки или не уложились в сроки. На удивление, представители оппозиции согласились с действиями избирательной комиссии и сознались в собственных оплошностях. «Кандидаты по разным причинам не сдали документы или допустили в них ошибки. Кто-то не успел, не хватило времени. К сожалению, не все у нас сведущие в этом плане.Там большой пакет документов и не у всех есть возможность его полностью собрать», — сообщил URA.RU первый секретарь отделения КПРФ в Нальчике Мурат Мизов. Оппозиция не сумела подготовить документы, из-за чего лишилась шансов на успех Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU «Несколько кандидатов просто устроили демарш. Они обиделись на руководство из-за того, что встали не на те места, на которые хотели. Сами кандидаты были узнаваемы на своих территориях и могли бы привлечь избирателей голосовать за список, но сами бы точно не избрались. Поэтому вовсе не понесли документы. Наверное, придется прощаться с такими людьми», — поделились на условиях анонимности близкие к КПРФ собеседники агентства. Дозвониться до представителей «Справедливой России» не удалось. Партийные депутаты не отвечали на звонки, а в реготделении сбрасывали трубки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, которому прочат отставку в 2025 году, получил шанс продлить свое губернаторство благодаря невнимательности местных коммунистов. Партийные кандидаты допустили массу ошибок в документах, подаваясь на выборы в местный парламент. Из-за этого треть списка партии не зарегистрировали, а Коков сумеет показать блестящий результат «Единой России» на выборах и докажет свою нужность Кремлю. Срок полномочий Казбека Кокова заканчивается в этом году. По задумке, новый созыв парламента КБР, который формируется по пропорциональной системе в сентябре, переизберет Кокова на новый срок, а уже в 2025 году, когда будет определен федеральный преемник, нынешний губернатор покинет свой пост. Близкие к кабардинскому истеблишменту источники уверяют, что в АП Кокова называют первым претендентом «на вылет». «В рейтинге глав СКФО Коков — самый слабый. Вероятно, он должен будет покинуть должность уже весной 2025 года. Его назначение было данью уважения его отцу, бывшему президенту республики Валерию Кокову, чей политический вес был велик даже в Москве. Сын возложенного доверия не оправдал. Он не проявляет инициативы, не занимается развитием республики, имеет слабый авторитет среди национальных элит», — говорят информированные собеседники агентства. Основные претензии к Кокову — это провал огромного количества инфраструктурных проектов, которые должны были возродить туристическую привлекательность Нальчика и КБР в целом. Так, за 5 лет работы ему не удалось воплотить в жизнь мастер-план развития Долинска (пригород Нальчика), модернизировать аэропорт и создать там туристический хаб с автовокзалом, Не был реализован проект автотуристического кластера. При Кокове год назад в КБР закрылся промышленный гигант — завод «Гидрометаллург». Он работал в республике с 1960-х годов. «Я думаю, что высока вероятность его отставки. Регион имел все для того, чтобы в него зашли большие инвестиции, но этого не произошло. Ничего позитивного за время руководства Кокова сделано не было, только планы и обещания. Он движется по течению. По принципу: что-то работает — пускай работает», — утверждает главный редактор интернет-портала «Акценты» Антон Чаблин. Тактика «просто двигаться по течению», вероятно, впервые принесла Кокову успех. Не прилагая усилий, он нейтрализовал треть списка КПРФ — основного противника «Единой России» на выборах в региональный парламент. Республиканский парламент подконтролен «Единой России». В заксобрании у партии власти 50 из 70 депутатов. Главные соперники ЕР в республике — КПРФ и «Справедливая Россия». В 2019 году они получили по 9 и 7 мандатов соответственно. На этот раз по собственной вине обе партии оказались на грани провала и почти уступили хороший результат «Единой России»: они крайне невнимательно подошли к формированию документов, из-за чего республиканский избирком не зарегистрировал десятки партийных кандидатов. Список компартии поредел почти наполовину. Отсеялось аж 52 человека из 120 заявленных. Эсеры потеряли 7 из 48 кандидатов. Среди исключенных из партсписков были муниципальные депутаты, партийные функционеры и активисты. К примеру, КПРФ на выборах лишилась депутата заксобрания прошлого созыва Эдуарда Калмыкова, первых секретарей Баксанского и Майского отделений КПРФ Амины Барагуновой и Сергея Аванесьяна, профессора социологии кабардинского госуниверситета Башира Хубиева, «человека года» республики КБР Алены Черновой и многих других узнаваемых кандидатов, которые могли бы привлечь голоса избирателей. В избиркоме КБР признались в отсутствии политических мотивов этого решения: кандидаты допустили банальные юридические ошибки или не уложились в сроки. На удивление, представители оппозиции согласились с действиями избирательной комиссии и сознались в собственных оплошностях. «Кандидаты по разным причинам не сдали документы или допустили в них ошибки. Кто-то не успел, не хватило времени. К сожалению, не все у нас сведущие в этом плане.Там большой пакет документов и не у всех есть возможность его полностью собрать», — сообщил URA.RU первый секретарь отделения КПРФ в Нальчике Мурат Мизов. «Несколько кандидатов просто устроили демарш. Они обиделись на руководство из-за того, что встали не на те места, на которые хотели. Сами кандидаты были узнаваемы на своих территориях и могли бы привлечь избирателей голосовать за список, но сами бы точно не избрались. Поэтому вовсе не понесли документы. Наверное, придется прощаться с такими людьми», — поделились на условиях анонимности близкие к КПРФ собеседники агентства. Дозвониться до представителей «Справедливой России» не удалось. Партийные депутаты не отвечали на звонки, а в реготделении сбрасывали трубки.