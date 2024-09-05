Демографический кризис: как мир борется за повышение рождаемости

И как с этим справляется Россия

05 сентября 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Государство предоставляет российским семьям целый ряд пособий для повышения рождаемости Фото: Илья Московец © URA.RU В последние годы проблема низкой рождаемости стала актуальной для многих стран мира. Стареющее население, снижение рождаемости и угроза демографического кризиса заставляют государства искать нестандартные подходы к решению этой проблемы. Люди стали реже рожать? Однозначно на этот вопрос ответить нельзя, поскольку динамика рождаемости от страны к стране разнится. Однако общую тенденцию выделить все же можно: в то время как в развивающихся странах высокая рождаемость является обычным явлением, для развитых стран этот вопрос становится все более проблематичным. По данным ООН , к началу 2023 года самым высоким уровнем рождаемости обладали Сомали, Нигерия и Чад, а среди низких — Япония, Италия и Китай. У первых показатели среднего количества детей, рожденных женщиной в репродуктивный период, составляет более шести, у вторых — чуть более одного. Организация экономического сотрудничества и развития выделяет несколько причин столь значимого разрыва коэффициента рождаемости: Экономическое развитие и урбанизация. В развивающихся странах дети могут рассматриваться как важные трудовые ресурсы для семьи, особенно в сельских районах, где они помогают на ферме или в семейном бизнесе. В развитых странах экономическое развитие и урбанизация меняют этот подход. В условиях урбанизации и высокого уровня жизни содержание и воспитание детей требует значительных финансовых вложений.

В развивающихся странах дети могут рассматриваться как важные трудовые ресурсы для семьи, особенно в сельских районах, где они помогают на ферме или в семейном бизнесе. В развитых странах экономическое развитие и урбанизация меняют этот подход. В условиях урбанизации и высокого уровня жизни содержание и воспитание детей требует значительных финансовых вложений. Доступ к образованию и занятости . В развитых странах высок уровень доступности образования, особенно для женщин. Высокий уровень образования и карьера становятся первостепенными целями для многих женщин, что откладывает рождение детей на более поздний срок или приводит к отказу от большого числа детей.

. В развитых странах высок уровень доступности образования, особенно для женщин. Высокий уровень образования и карьера становятся первостепенными целями для многих женщин, что откладывает рождение детей на более поздний срок или приводит к отказу от большого числа детей. Доступ к медицинским услугам и контрацепции. Развитые страны обеспечены лучшей медицинской системой и доступом к современным методам контрацепции. Это позволяет более эффективно планировать семью и избегать нежелательной беременности, что само собой снижает уровень рождаемости.

Развитые страны обеспечены лучшей медицинской системой и доступом к современным методам контрацепции. Это позволяет более эффективно планировать семью и избегать нежелательной беременности, что само собой снижает уровень рождаемости. Социальные и культурные изменения . В развитых странах изменяются социальные и культурные нормы. Больше людей переключают свое внимание на личностное развитие и карьеру. Семейные структуры также изменяются; увеличивается число одиноких людей и неполных семей.

. В развитых странах изменяются социальные и культурные нормы. Больше людей переключают свое внимание на личностное развитие и карьеру. Семейные структуры также изменяются; увеличивается число одиноких людей и неполных семей. Пенсионные и социальные системы. В развивающихся странах дети могут выступать в роли «социального обеспечения» для своих родителей в старости. В развитых странах существуют пенсионные и социальные системы, которые уменьшают зависимость пожилых людей от своих детей. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU И хотя развивающиеся страны по уровню рождаемости находятся в топе, стоит учитывать, что в регионах Африки, обозначенных на карте как наиболее «плодовитые», актуальной остается проблема смертности детей в возрасте до пяти лет. По данным Международного фонда помощи детям при ООН, примерно 83% всех детских смертей приходится на два региона: Африку (58%) и Южную Азию (25%). Меры поддержки молодых и многодетных семей в России В России меры поддержки семей достаточно обширны. Одним из наиболее распространенных методов повышения рождаемости является материнский капитал. Сегодня его размер на первого ребенка составляет 466 617 руб. Государство предоставляет семьям целый ряд денежных пособий и льгот, в числе которых ежемесячные выплаты на каждого ребенка до достижения ими определенного возраста. Размер выплат и условия их получения зависят от региона и дохода семьи. Многодетные семьи также получают налоговые вычеты, скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатное питание в школах, льготные проездные билеты и многое другое. Также довольно обширен список льгот в рамках улучшения жилищных условий: несколько видов льготной ипотеки, в числе которой семейная, сельская, предоставление социального жилья, программы реновации и расселения. Поддержка не ограничивается рамками федеральной помощи. На уровне регионов также есть различные программы, которые включают субсидии на покупку жилья, бесплатные путевки в санатории и лагеря для детей. Например, в Тюменской области это дополнительные денежные выплаты, возможность бесплатной парковки, компенсация расходов на проезд и многое другое. Таким образом, молодая семья может претендовать как на федеральные, так и региональные меры поддержки. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ситуация с рождаемостью Все вышеперечисленное помогает снизить финансовые барьеры перед молодыми семьями. Тем не менее ситуация с рождаемостью в стране остается сложной. По данным Росстата, количество новорожденных в России, начиная с 2014 года, когда оно составляло 1,9 млн, ежегодно уменьшается. Так, в 2022 году этот показатель снизился на 6,7%, до 1,304 млн человек. За период с января по июль 2023 года было зарегистрировано 726,6 тыс. новорожденных, что на 3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. По мнению Минтруда, среди основных причин такой динамики — сокращение численности женщин в фертильном возрасте, а также неопределенность на рынке труда, которая вынуждает отказываться от рождения детей. Кроме того, президент Владимир Путин в августе 2023 года отметил, что Россия «в полной мере ощутила последствия демографических провалов прошлых десятилетий». Речь идет о 1990-х годах, когда рождаемость в России падала до 1999 года, что привело к сокращению числа потенциальных матерей. Опыт развитых стран Некоторые страны, например Франция и Швеция, активно поддерживают женщин, решивших родить ребенка. Они предоставляют оплачиваемые декретные отпуска, бесплатные места в яслях и детских садах, а также другие услуги, которые облегчают совмещение работы и ухода за ребенком. В Сингапуре также существуют программы, гарантирующие льготы и субсидии при рождении первого, второго и последующих детей вплоть до пяти. Кроме того, правительство предоставляет пакет поддержки, включающий более долгие отпуска по уходу за ребенком, который может получить в том числе и отец. Также для семей с детьми предоставляют медицинские и «детсадовские» субсидии. Молодые семейные пары могут получить выплаты на покупку жилья, а еще для них предусмотрена ускоренная очередь на получение государственного жилья. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Однако, как следует из отчета ООН, приведенного в начале статьи, эти меры помогают лишь замедлить падение рождаемости, но не повысить его. Ввиду этого, в странах Европы и США значительно возросла важность реализации миграционной политики. Согласно данным Европейского агентства по охране границ и береговой линии (Frontex), в 2021 году зафиксировано 196 000 нелегальных пересечений границ ЕС, что на 57% превышает показатели 2020 года. Наибольший интерес для беженцев представляют Германия и США, поскольку условия приема мигрантов в этих странах считаются наиболее подходящими. В течение последних десяти лет количество беженцев в Германии возросло с 8,9 миллионов до 16 миллионов человек, в то время как в США проживает более 51 миллиона международных мигрантов. Основную часть этих мигрантов составляют выходцы из Сирии, Туниса, Алжира, Пакистана и Афганистана. Европейский Союз оказывает финансовую помощь беженцам через пособия, а также поддерживает государства-члены, которые разрабатывают политику, способствующую интеграции ислама в современные демографические реалии. В США разработаны социальные программы для поддержки иммигрантов, столкнувшихся с финансовыми трудностями, включая пособия по безработице, продуктовые талоны и налоговые льготы. Опыт развивающихся стран В Африке меры поддержки семей могут сильно варьироваться в зависимости от конкретной страны и ее экономических возможностей, а также политических и социальных приоритетов. Однако в основном они полагаются на помощь извне и направлены на закрытие лишь базовых потребностей. Также стоит делать поправку на более низкий в сравнении с развитыми странами уровень жизни. Одной из ключевых инициатив является Национальная программа социальной защиты (National Social Investment Programme, NSIP). Она включает несколько направлений: Программа школьного питания, обеспечивающая школьников бесплатными обедами, что способствует их здоровью и увеличивает посещаемость.

Программа условной денежной помощи, предоставляющая денежные пособия самым бедным семьям, если те выполняют определенные обязательства, такие как регулярное посещение школы детьми и проведение медосмотров.

Также действует программа занятости выпускников, предлагающая временную занятость и профессиональную подготовку для молодых людей с целью снижения уровня безработицы.

Не менее важна медицинская программа для матерей и детей, которая включает бесплатную пренатальную и постнатальную медицинскую помощь, вакцинацию для детей и другие меры поддержки здоровья матерей и детей.

Для улучшения доступа к образованию различные государственные и неправительственные организации предоставляют стипендии и гранты студентам из малообеспеченных семей.

Программа фонда «Better Life for Rural Women» направлена на улучшение экономического участия и условий жизни женщин в сельской местности через микрокредитование и обучение сельскохозяйственным и предпринимательским навыкам. Многие из этих программ часто реализуются совместно с международными и неправительственными организациями, что позволяет расширить их охват и эффективность. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Что в итоге Проблема повышения рождаемости остается актуальной для большинства стран. Реализация демографической политики зависит от уровня экономического развития государства, а ее ключевой целью является сохранение института семьи и регулирование рождаемости. В странах Западной Европы демографическая политика направлена на увеличение рождаемости. Большинство европейских государств применяют меры финансового стимулирования семей, включая выплаты пособий, установление налоговых льгот и вычетов, а также улучшение медицинского обслуживания. Экономически развитые страны также реализуют программы миграционной политики для решения демографических проблем, предоставляя материальную поддержку иммигрантам, в то время как развивающиеся страны зависимы по большей части от внешней поддержки. Возможным решением проблем рождаемости может стать дальнейшее расширение программ социальной поддержки семей с детьми. Это может включать в себя дополнительные детские пособия, доступ к бесплатному или льготному образованию для детей, а также доступ к детским садам и школам. Такие меры могут облегчить финансовое бремя, связанное с рождением и воспитанием детей, и стимулировать рождаемость. Кроме того, важно проводить информационную работу о планировании семьи и методах контрацепции. Повышенная осведомленность о репродуктивном здоровье может помочь снизить число нежелательных беременностей и способствовать предотвращению досрочных родов. Повышение рождаемости требует комплексного подхода, который включает в себя меры по улучшению медицинской помощи, социальной поддержки и информационной работ. В будущем это будет способствовать созданию благоприятных условий для роста численности населения и обеспечению благополучного будущего общественной и экономической стабильности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В последние годы проблема низкой рождаемости стала актуальной для многих стран мира. Стареющее население, снижение рождаемости и угроза демографического кризиса заставляют государства искать нестандартные подходы к решению этой проблемы. И хотя развивающиеся страны по уровню рождаемости находятся в топе, стоит учитывать, что в регионах Африки, обозначенных на карте как наиболее «плодовитые», актуальной остается проблема смертности детей в возрасте до пяти лет. По данным Международного фонда помощи детям при ООН, примерно 83% всех детских смертей приходится на два региона: Африку (58%) и Южную Азию (25%). В России меры поддержки семей достаточно обширны. Одним из наиболее распространенных методов повышения рождаемости является материнский капитал. Сегодня его размер на первого ребенка составляет 466 617 руб. Государство предоставляет семьям целый ряд денежных пособий и льгот, в числе которых ежемесячные выплаты на каждого ребенка до достижения ими определенного возраста. Размер выплат и условия их получения зависят от региона и дохода семьи. Многодетные семьи также получают налоговые вычеты, скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатное питание в школах, льготные проездные билеты и многое другое. Также довольно обширен список льгот в рамках улучшения жилищных условий: несколько видов льготной ипотеки, в числе которой семейная, сельская, предоставление социального жилья, программы реновации и расселения. Поддержка не ограничивается рамками федеральной помощи. На уровне регионов также есть различные программы, которые включают субсидии на покупку жилья, бесплатные путевки в санатории и лагеря для детей. Например, в Тюменской области это дополнительные денежные выплаты, возможность бесплатной парковки, компенсация расходов на проезд и многое другое. Таким образом, молодая семья может претендовать как на федеральные, так и региональные меры поддержки. Все вышеперечисленное помогает снизить финансовые барьеры перед молодыми семьями. Тем не менее ситуация с рождаемостью в стране остается сложной. По данным Росстата, количество новорожденных в России, начиная с 2014 года, когда оно составляло 1,9 млн, ежегодно уменьшается. Так, в 2022 году этот показатель снизился на 6,7%, до 1,304 млн человек. За период с января по июль 2023 года было зарегистрировано 726,6 тыс. новорожденных, что на 3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. По мнению Минтруда, среди основных причин такой динамики — сокращение численности женщин в фертильном возрасте, а также неопределенность на рынке труда, которая вынуждает отказываться от рождения детей. Кроме того, президент Владимир Путин в августе 2023 года отметил, что Россия «в полной мере ощутила последствия демографических провалов прошлых десятилетий». Речь идет о 1990-х годах, когда рождаемость в России падала до 1999 года, что привело к сокращению числа потенциальных матерей. Некоторые страны, например Франция и Швеция, активно поддерживают женщин, решивших родить ребенка. Они предоставляют оплачиваемые декретные отпуска, бесплатные места в яслях и детских садах, а также другие услуги, которые облегчают совмещение работы и ухода за ребенком. В Сингапуре также существуют программы, гарантирующие льготы и субсидии при рождении первого, второго и последующих детей вплоть до пяти. Кроме того, правительство предоставляет пакет поддержки, включающий более долгие отпуска по уходу за ребенком, который может получить в том числе и отец. Также для семей с детьми предоставляют медицинские и «детсадовские» субсидии. Молодые семейные пары могут получить выплаты на покупку жилья, а еще для них предусмотрена ускоренная очередь на получение государственного жилья. Однако, как следует из отчета ООН, приведенного в начале статьи, эти меры помогают лишь замедлить падение рождаемости, но не повысить его. Ввиду этого, в странах Европы и США значительно возросла важность реализации миграционной политики. Согласно данным Европейского агентства по охране границ и береговой линии (Frontex), в 2021 году зафиксировано 196 000 нелегальных пересечений границ ЕС, что на 57% превышает показатели 2020 года. Наибольший интерес для беженцев представляют Германия и США, поскольку условия приема мигрантов в этих странах считаются наиболее подходящими. В течение последних десяти лет количество беженцев в Германии возросло с 8,9 миллионов до 16 миллионов человек, в то время как в США проживает более 51 миллиона международных мигрантов. Основную часть этих мигрантов составляют выходцы из Сирии, Туниса, Алжира, Пакистана и Афганистана. Европейский Союз оказывает финансовую помощь беженцам через пособия, а также поддерживает государства-члены, которые разрабатывают политику, способствующую интеграции ислама в современные демографические реалии. В США разработаны социальные программы для поддержки иммигрантов, столкнувшихся с финансовыми трудностями, включая пособия по безработице, продуктовые талоны и налоговые льготы. В Африке меры поддержки семей могут сильно варьироваться в зависимости от конкретной страны и ее экономических возможностей, а также политических и социальных приоритетов. Однако в основном они полагаются на помощь извне и направлены на закрытие лишь базовых потребностей. Также стоит делать поправку на более низкий в сравнении с развитыми странами уровень жизни. Одной из ключевых инициатив является Национальная программа социальной защиты (National Social Investment Programme, NSIP). Она включает несколько направлений: Проблема повышения рождаемости остается актуальной для большинства стран. Реализация демографической политики зависит от уровня экономического развития государства, а ее ключевой целью является сохранение института семьи и регулирование рождаемости. В странах Западной Европы демографическая политика направлена на увеличение рождаемости. Большинство европейских государств применяют меры финансового стимулирования семей, включая выплаты пособий, установление налоговых льгот и вычетов, а также улучшение медицинского обслуживания. Экономически развитые страны также реализуют программы миграционной политики для решения демографических проблем, предоставляя материальную поддержку иммигрантам, в то время как развивающиеся страны зависимы по большей части от внешней поддержки. Повышение рождаемости требует комплексного подхода, который включает в себя меры по улучшению медицинской помощи, социальной поддержки и информационной работ. В будущем это будет способствовать созданию благоприятных условий для роста численности населения и обеспечению благополучного будущего общественной и экономической стабильности.