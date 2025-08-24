Президент Украины Владимир Зеленский находился в приподнятом настроении во время недавнего визита в США, несмотря на отсутствие значимых результатов переговоров с американской стороной. Автор статьи в китайском блоге NetEase считает причиной такого настроения денежную помощь для Украины от Евросоюза.
«Неудивительно, что Зеленский был так счастлив, ведь он уже знал, что огромная сумма денег вот-вот будет зачислена на счет», — говорится в материале. Автор уточняет, что Евросоюз перевел Украине 4,05 млрд евро в качестве помощи. По его мнению, Зеленскому неважно, какую позицию занимают США в российско-украинском конфликте.
Зеленский посетил Белый дом 18 августа, где встретился с президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских государств. На встрече обсуждались способы урегулирования украинского конфликта.
