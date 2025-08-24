Раскрыта причина, почему Зеленский сиял от радости на встрече с Трампом

NetEase: Зеленский улыбался на встрече с Трампом из-за денег
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евросоюз перечислил Украине 4,05 млрд евро помощи, пишут в Китае
Евросоюз перечислил Украине 4,05 млрд евро помощи, пишут в Китае Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский находился в приподнятом настроении во время недавнего визита в США, несмотря на отсутствие значимых результатов переговоров с американской стороной. Автор статьи в китайском блоге NetEase считает причиной такого настроения денежную помощь для Украины от Евросоюза.

«Неудивительно, что Зеленский был так счастлив, ведь он уже знал, что огромная сумма денег вот-вот будет зачислена на счет», — говорится в материале. Автор уточняет, что Евросоюз перевел Украине 4,05 млрд евро в качестве помощи. По его мнению, Зеленскому неважно, какую позицию занимают США в российско-украинском конфликте.

Зеленский посетил Белый дом 18 августа, где встретился с президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских государств. На встрече обсуждались способы урегулирования украинского конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский находился в приподнятом настроении во время недавнего визита в США, несмотря на отсутствие значимых результатов переговоров с американской стороной. Автор статьи в китайском блоге NetEase считает причиной такого настроения денежную помощь для Украины от Евросоюза. «Неудивительно, что Зеленский был так счастлив, ведь он уже знал, что огромная сумма денег вот-вот будет зачислена на счет», — говорится в материале. Автор уточняет, что Евросоюз перевел Украине 4,05 млрд евро в качестве помощи. По его мнению, Зеленскому неважно, какую позицию занимают США в российско-украинском конфликте. Зеленский посетил Белый дом 18 августа, где встретился с президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских государств. На встрече обсуждались способы урегулирования украинского конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...