БПЛА Украины атаковали промышленное предприятие в Сызрани

Киев совершил атаку с помощью дронов на промышленное предприятие в Сызрани. Информацию подтвердил глава региона Вячеслав Федорищев.
«Сегодня вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани», — сообщил губернатор. Жителей предупреждали об опасности с помощью сирен и громкоговорителей.
Предварительно, в результате атаки на предприятие никто не пострадал. В Самарской области действует режим «Ковер».
Дроны ВСУ атаковали ряд регионов России. В аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, в том числе в петербургском Пулково.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.