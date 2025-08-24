БПЛА Украины атаковали промышленное предприятие в Сызрани

Целью дронов стало промышленное предприятие в Сызрани
Целью дронов стало промышленное предприятие в Сызрани

Киев совершил атаку с помощью дронов на промышленное предприятие в Сызрани. Информацию подтвердил глава региона Вячеслав Федорищев.

«Сегодня вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани», — сообщил губернатор. Жителей предупреждали об опасности с помощью сирен и громкоговорителей. 

Предварительно, в результате атаки на предприятие никто не пострадал. В Самарской области действует режим «Ковер». 

Дроны ВСУ атаковали ряд регионов России. В аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, в том числе в петербургском Пулково.

